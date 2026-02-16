Szalony finisz Polki, ale co się stało dwa dni później. To nie koniec

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Gabriela Topolska w niesamowitych okolicznościach awansowała do ćwierćfinału na 1000 metrów w short tracku. W nim stanęła obok m.in. wielkiej gwiazdy Ariany Fontany. Od samego początku rywalizacja nie układała się po myśli reprezentantki Polski, która w swoim biegu przyjechała na ostatniej pozycji. 24-latka nie kończy jeszcze zmagań w Mediolanie.

Łyżwiarka w biało-czerwonym kombinezonie z napisem Polska dynamicznie pokonuje zakręt na lodowisku olimpijskim, utrzymując równowagę jedną ręką dotykając lodu.
Gabriela Topolska była jedyną Polką, która awansowała do ćwierćfinału na 1000 metrówOrange Pictures/ShutterstockEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Gabriela Topolska, Natalia Maliszewska i Kamila Sellier - te trzy nasze reprezentantki wystąpiły w biegu na 1000 metrów w short tracku. Eliminacje przebrnęła jedynie Topolska, w której biegu eliminacyjnym działa się cuda. Tuż przed metą w Polkę wpadła Amerykanka Corinne Stoddard. Zawodniczka Juveni Białystok szybko wstała i przekroczyła linię mety, jako druga, co dało jej awans do poniedziałkowego ćwierćfinału. - Noga zapodaje. Im szybszy bieg tym dla mnie lepiej - przyznała na antenie Eurosportu.

Niemcy nie mają wątpliwości ws. Rosjan. I nagle takie słowa o Polakach. Trzy nazwiska

Gabriela Topolska bez awansu do półfinału

Dobry bieg i waleczność Polki były dobrym prognostykiem przed tym, co miało się wydarzyć w walce o kluczowe pozycje w trakcie włoskich igrzysk. Punktualnie na godzinę 11:00 zaplanowano ćwierćfinały, w których znalazło się łącznie 20 zawodniczek. Topolska znalazła się w pierwszym z nich, a obok siebie miała bardzo utytułowane rywalki z Arianną Fontaną na czele, która ma na swoim koncie 13 medali olimpijskich (w tym trzy złote).

>>> Sprawdź harmonogram zimowych igrzysk olimpijskich 2026 i starty Polaków 16 lutego

Polka wystartowała z najtrudniejszego, piątego toru. Od początku na czele jechała faworytka gospodarzy, a więc Fontana. To właśnie Włoszka oraz Minjeong Choi bezpośrednio awansowały do półfinału. Topolska przez cały dystans zamykała stawkę i tak też dojechała do mety. W połowie trasy doszło do lekkiego kontaktu między Polską, a Chiarą Betti, ale nie miało to większego wpływu na wynik reprezentantki Polski. Łyżwiarka z Białegostoku ukończyła bieg z czasem 1:31.541.

Topolska nie kończy jeszcze zmagań w Mediolanie. Przed nią udział w biegu na 1500 metrów, który zaplanowano na piątek (19 lutego). Wcześniej wzięła udział w biegu na 500 metrów, ale odpadła w eliminacjach. - Zabrakło mi tak naprawdę doświadczenia, popełniłam parę błędów taktycznych - mówiła 24-latka.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Pechowy upadek Tomasiaka, w jego oczach było widać jedno. Teraz to wyszło

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Łyżwiarka szybka w biało-czerwonym stroju z napisem 'POL' w dynamicznej pozie podczas wyścigu na lodowej tafli, w tle widoczne symbole olimpijskie.
Gabriela TopolskaOrange Pictures/ShutterstockEast News
Gabriela Topolska
Gabriela TopolskaPaweł Skrabamateriały prasowe
Pola Bełtowska i Anna Twardosz: Wkładamy w to dużo pracy i sercaPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja