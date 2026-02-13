Szalone sceny na finiszu biegu na 10 km. Rekord wszech czasów wyrównany

Bieg na 10 kilometrów zdecydowanie różni się od sprintu. Ze względu na o wiele większą odległość, zawodnicy muszą zupełnie inaczej gospodarować swoimi siłami.

Dla polskich kibiców najważniejsze były oczywiście starty "Biało-Czerwonych". Pasjonująca jednak okazała się również walka Johannesa Klaebo o złoty medal. Norweg rywalizował m.in ze swoim rodakiem Einarem Hedegartem.

Jako pierwszy na startcie pojawił się Dominik Bury. Reprezentant Polski wystartował dokładnie o 11:57. Polak zaczął bardzo spokojnie i biegł własnym tempem. Później na trasie pojawili się Sebastian Bryja i Maciej Staręga.

Na początku biegu niepokojąca mogła wydawać się dyspozycja wspomnianego wyżej Johannesa Klaebo, który notował kiepskie, jak na siebie, międzyczasy i plasował się na 6. miejscu. Należy pamiętać jednak o tym, że Norweg jest urodzonym sprinterem i nie czuje się aż tak dobrze na długich dystansach.

Na mecie pokazał jednak, że jest zupełnie inaczej. Johannes Klaebo w samej końcówce, choć w stanie potwornego wyczerpania, udowodnił, że jest niekwestionowanym królem biegów.

Norweg ostatecznie pokonał wszystkich i został mistrzem olimpijskim w biegu na 10 kilometrów - po raz pierwszy w swojej karierze.

Co ciekawe, po 9. kilometrze najlepszy był Hedegart. Końcówka wyścigu okazała się jednak niezwykle emocjonująca. Ostatecznie wygrał Klaebo, a drugie miejsce wywalczył nie Hedegart, a Mathis Desloge z Francji.

Polacy w tym biegu nie odegrali ważnych ról. Najlepszym z nich okazał się Dominik Bury, który ukończył bieg na 31. miejscu. Sebastian Bryja był 57., a Maciej Staręga 82.

Ósme złoto dla Klaebo. Wyrównał rekord zimowych igrzysk olimpijskich!

Tym samym Klaebo wyrównał rekord, jeśli chodzi o liczbę złotych medali na zimowych igrzyskach olimpijskich. Ma ich już osiem - tyle samo, co Marit Bjoergen, Ole Einar Bjorndalen oraz Bjorn Daehlie.

To jednak nie koniec. Klaebo ma przed sobą na tych igrzyskach jeszcze trzy starty. Jest więc wielka szansa na to, że stanie się samodzielnym rekordzistą z największą liczbą złotych medali olimpijskich na koncie.

Dla Johannesa Klaebo było jest to drugie złoto na tych igrzyskach. Wcześniej Norweg triumfował w sprincie.

Wyniki biegu na 10 kilometrów

Johannes Klaebo - 20:36.2 Mathis Desloge - 20:41.1 Einar Hedegart - 20:50.2

31. Dominik Bury - 22:14.7

57. Sebastian Bryja - 23:14.6

82. Maciej Staręga - 25:07.1

Maciej Staręga Iwańczuk East News

Dominik Bury po biegu na 50 km w Trondheim Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Johannes Hoesflot Klaebo, norweski triumfator biegu łączonego 10+10 km TOBIAS SCHWARZ AFP

