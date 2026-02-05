"Studio Mediolan Cortina" od 6 lutego w kanałach Polsat Sport

Tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie są już 25. w historii, a Włochy po raz trzeci goszczą zawody tej rangi. Rywalizacja w 16 dyscyplinach odbywa się w dniach 6 - 22 lutego w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Biało-Czerwona reprezentacja liczy 60 zawodniczek i zawodników. Polscy kibice największych szans medalowych upatrują w łyżwiarstwie szybkim, short-tracku i snowboardzie, ale tradycyjnie trzymają także kciuki za skoki narciarskie, biathlon oraz narciarstwo alpejskie.

Studio Mediolan Cortina od 6 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport 2 i na Polsatsport.pl

"Studio Mediolan Cortina" to codzienny dwugodzinny magazyn informacyjny, podsumowujący dziennikarsko i ekspercko wyczyny sportowców na arenach olimpijskich. Aż do zakończenia zawodów we Włoszech program będzie miał stałą porę emisji o godz. 20:00 w Polsacie Sport 2. Wyjątkiem jest dzień inauguracji igrzysk, gdy premierowe wydanie rozpocznie się o 18:00 w Polsacie Sport 1. Program oglądać można także na Polsatsport.pl. Grono prowadzących tworzą doświadczeni i wszechstronni dziennikarze w składzie Jerzy Mielewski, Aleksandra Szutenberg, Maciej Kurzajewski, Paulina Czarnota-Bojarska i Przemysław Iwańczyk. Natomiast reporterami Polsatu Sport specjalnie delegowanymi do Włoch są Marcin Lepa oraz Michał Białoński.

Dzięki ścisłej współpracy redakcyjnej mediów z Grupy Polsat Plus, w programie pojawią się także relacje reporterskie Tomasza Kalemby i Artura Gaca z Interii Sport oraz Tomasza Lejmana z Polsat News. Widzowie Polsat News i Wydarzeń 24 również otrzymają potężną dawkę najciekawszych informacji, nie tylko w codziennych serwisach, ale także w porannym paśmie pod wspólną nazwą "Raport Igrzysk", nadawanym w tych kanałach o godz. 8:20 i 9:40.

Gwiazdorski skład kilkudziesięciu ekspertów Studia Mediolan Cortina

Na mocy współpracy z nadawcą igrzysk, komentator Polsatu Sport Grzegorz Michalewski zrelacjonuje hokejowy turniej olimpijski. Z kolei "Studio Mediolan Cortina" w kanałach Polsat Sport przez cały czas trwania zawodów odwiedzać będą eksperci Eurosportu. Są to m.in. Tomasz Sikora - biathlonowy wicemistrz olimpijski, a także wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy, Katarzyna Niedźwiedzka - dwukrotna medalistka olimpijska w panczenach, znakomity komentator Grzegorz Pajda czy Patrycja Maliszewska - multimedalistka mistrzostw Europy w short-tracku, której siostra Natalia rywalizować będzie we Włoszech.

Kompletna lista ekspertów "Studia Mediolan Cortina" to kilkadziesiąt nazwisk sportowców, działaczy oraz publicystów, takich jak m.in. Wojciech Fortuna - złoty medalista olimpijski w skokach narciarskich czy Apoloniusz Tajner - współtwórca fantastycznej kariery Adama Małysza. W gronie ekspertów znajdują się także cenieni przez kibiców stali eksperci Polsatu Sport, jak uczestnicy igrzysk Artur Nogal, Nikola Mazur i Łukasz Kuczyński, brązowy medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim - Jan Szymański czy znawcy sportu Krzysztof Rawa i Andrzej Person.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Zimowe igrzyska olimpijskie JEAN-CHRISTOPHE BOTT PAP/EPA

Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

Koła olimpijskie Magali Cohen / Hans Lucas AFP

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP