"Stara, do spania". Show Semirunnija z Czerwonką. Sytuacja zaczęła się wymykać

Ona lat 37, on 23. Ona srebrna medalistka olimpijska z 2014 roku, on wicemistrz olimpijski sprzed kilku dni. Ona dzisiejszym startem definitywnie schodzi ze sportowej sceny, on jest u progu wielkiej kariery. Ona, dzień przed indywidualnym startem, po godzinie 23 jeszcze nie spała, na co on w reakcji... Rozmowa Natalii Czerwonki z Władimirem Semirunnijem, sprokurowana pytaniami korespondenta Interii, była pięknym dowodem na to, że weteranka ma komu przekazać pałeczkę.

Uśmiechnięta kobieta w czerwonej koszulce sportowej z blond włosami, z widocznym logo maskotki na ubraniu. W lewym górnym rogu okrągła wstawka z wizerunkiem młodego mężczyzny ubranego w czerwony strój sportowy.
Natalia Czerwonka i Władimir Semirunnij. Opowieść zza kulis, która zamazała 14 lat różnicyTomasz Jastrzebowski/REPORTER / Artur GacPUSTE
Kierunek takiej interpretacji nadała sama Natalia Czerwonka, gdy zapytałem wieloletnią gwiazdę polskiej kadry, która w sobotę oficjalnie zakończyła karierę występem w starcie masowym (odpadła w półfinale), jak odbiera decyzję kierownictwa polskiej reprezentacji olimpijskiej. Decydenci powierzyli Władimirowi Semirunnijowi rolę chorążego podczas niedzielnej ceremonii zakończenia igrzysk. Panczenista honory będzie pełnił z inną olimpijską debiutantką, specjalizującą się w short tracku Gabrielą Topolską.

"Stara, do spania!". Show Czerwonki z Semirunnijem

- Możemy to odczytać jaką taką zmianę pokoleniową. Władka będę chyba oglądała z perspektywy telefonu, będąc w drodze do domu, bo w niedzielę razem z rodziną wracam busem do Polski - mówiła weteranka. Symbolika tej zmiany jest podwójna. Raz na lodzie, a po drugie to właśnie Czerwonka, wespół z Kamilem Stochem, pełnili tę zaszczytną funkcję podczas ceremonii otwarcia.

I w tym momencie zaczęło robić się bardzo ciekawie...

- Śmiałam się, bo dwa dni temu Władek opierniczył mnie, dlaczego już nie śpię, a jutro startuję. To było dzień przed występem na 1500 m. Następnego dnia opowiadałam o tym trenerowi, że gówniarz 14 lat młodszy będzie mnie upominał i mówił, jak mam żyć - opowiadając to Czerwonka śmiała się do rozpuku.

    Przywołana historia pokazuje, że młodzi profesjonaliści dochodzą do głosu - zaznaczyłem. Natalia w całej rozciągłości się zgodziła. - Profesjonalizm, naprawdę! Jest ogromny profesjonalizm. I podejście sportowców, nawet tych, których tutaj z nami nie ma. Cała grupa ciężko pracowała na to, abym ja z Władek mogliśmy tutaj być - pozdrowiła całą łyżwiarską brać.

    Ale prawdziwe show dopiero nadeszło!

    - Ooooo, przyszedł mój kolega - Czerwonka zainteresowała się przechodzącym obok nas Semirunnijem, chwyciła go za akredytację i mówi: - Idziemy. Chodź, bo ci muszę powiedzieć, jak będziesz machał flagą - śmiała się.

    Władek zdołał się oswobodzić, po czym oboje przy nas zostali.

    - Kurde, nie chcę tych mass startów jeździć. A u ciebie jak było? - zagaił Semirunnij.

    - No, masakra. Tak się biły laski, że ja bym prawie jednej oddała. Tej Koreance. Gdyby mnie tam jeszcze raz... tobym jej oddała - wypaliła.

    - Dlatego mówię, że mass start nie pokazuje, kto jest najmocniejszy. Trzeba jeździć na swoich dystansach - spuentował Władek.

    A Natalia, patrząc z pozycji trenerki, którą od lat jest dla najmłodszych, dodała: - Trzeba go trenować. I mam nadzieję, że trenerzy w Polsce tak też do tego podejdą i będą szykować zawodników pod taką specyfikę rywalizacji.

    Polska gwiazda się rozpłakała. To koniec. Gigantyczne emocje na igrzyskach

    Korespondent Interii nie mógł nie skorzystać z takiej okazji, że jest Władek, więc dałem mu szansę odnieść się do wypowiedzianych chwilę wcześniej słów Czerwonki. O tym, że "opierniczył" koleżankę, gdy ta o późnej porze nie szła do spania. Władek, niczym stary wyga, podchwycił temat i jeszcze raz zmusztrował starszą o kilkanaście lat kompankę.

    - O 23... - zaczął Władek, a Natalia próbowała go zbić z tropu: - Nie była 23, tylko 22. Wychodzimy.

    Jednak nie odwiodła Semirunnija, który opowiedział wszystko, jak na spowiedzi. W szczegółach.

    - Była 23:06. Ja wyszedłem po wodę, a one tam "półtorki" startowe. Mówię: "Stara, co ty tu robisz? Już do spania!". Na co ona: "ooooooo, idę, idę".

    - To pójdzie w świat. Chodź, idziemy - Czerwonka znów próbowała odciągnąć Władka.

    Na chwilę odzyskała rezon, gdy stwierdziłem, że to jednocześnie pokazuje, iż Semirunnij też jeszcze nie spał. Ale szybko okazało się, że w przypadku Władka sytuacja była zgoła inna. Po chwili iluzorycznego triumfu sama Natalia przyznała, że jej młodszy kolega "kręcił" na rowerze, w dodatku na następny dzień nie miał startu.

    Z Mediolanu - Artur Gac

    Młody mężczyzna w czerwonym stroju sportowym z identyfikatorem na szyi, spoglądający na bok i mający lekko wysunięty język, w tle jasna ściana.
    Władimir SemirunnijArtur GacPUSTE
    Uśmiechnięta kobieta w czerwonej koszulce sportowej z naszywkami sponsorów, w tle rozmazany plakat z portretem innej kobiety.
    Natalia CzerwonkaTomasz JastrzebowskiEast News
    Łyżwiarka w czerwono-białym stroju reprezentacyjnym z godłem Polski na piersi, w tle rozmyte wnętrze hali sportowej.
    Natalia Czerwonka Lukasz Szelag/REPORTER East News
    Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkimPolsat Sport

