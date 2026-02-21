"Stara, do spania". Show Semirunnija z Czerwonką. Sytuacja zaczęła się wymykać
Ona lat 37, on 23. Ona srebrna medalistka olimpijska z 2014 roku, on wicemistrz olimpijski sprzed kilku dni. Ona dzisiejszym startem definitywnie schodzi ze sportowej sceny, on jest u progu wielkiej kariery. Ona, dzień przed indywidualnym startem, po godzinie 23 jeszcze nie spała, na co on w reakcji... Rozmowa Natalii Czerwonki z Władimirem Semirunnijem, sprokurowana pytaniami korespondenta Interii, była pięknym dowodem na to, że weteranka ma komu przekazać pałeczkę.
Kierunek takiej interpretacji nadała sama Natalia Czerwonka, gdy zapytałem wieloletnią gwiazdę polskiej kadry, która w sobotę oficjalnie zakończyła karierę występem w starcie masowym (odpadła w półfinale), jak odbiera decyzję kierownictwa polskiej reprezentacji olimpijskiej. Decydenci powierzyli Władimirowi Semirunnijowi rolę chorążego podczas niedzielnej ceremonii zakończenia igrzysk. Panczenista honory będzie pełnił z inną olimpijską debiutantką, specjalizującą się w short tracku Gabrielą Topolską.
"Stara, do spania!". Show Czerwonki z Semirunnijem
- Możemy to odczytać jaką taką zmianę pokoleniową. Władka będę chyba oglądała z perspektywy telefonu, będąc w drodze do domu, bo w niedzielę razem z rodziną wracam busem do Polski - mówiła weteranka. Symbolika tej zmiany jest podwójna. Raz na lodzie, a po drugie to właśnie Czerwonka, wespół z Kamilem Stochem, pełnili tę zaszczytną funkcję podczas ceremonii otwarcia.
I w tym momencie zaczęło robić się bardzo ciekawie...
- Śmiałam się, bo dwa dni temu Władek opierniczył mnie, dlaczego już nie śpię, a jutro startuję. To było dzień przed występem na 1500 m. Następnego dnia opowiadałam o tym trenerowi, że gówniarz 14 lat młodszy będzie mnie upominał i mówił, jak mam żyć - opowiadając to Czerwonka śmiała się do rozpuku.
Przywołana historia pokazuje, że młodzi profesjonaliści dochodzą do głosu - zaznaczyłem. Natalia w całej rozciągłości się zgodziła. - Profesjonalizm, naprawdę! Jest ogromny profesjonalizm. I podejście sportowców, nawet tych, których tutaj z nami nie ma. Cała grupa ciężko pracowała na to, abym ja z Władek mogliśmy tutaj być - pozdrowiła całą łyżwiarską brać.
Ale prawdziwe show dopiero nadeszło!
- Ooooo, przyszedł mój kolega - Czerwonka zainteresowała się przechodzącym obok nas Semirunnijem, chwyciła go za akredytację i mówi: - Idziemy. Chodź, bo ci muszę powiedzieć, jak będziesz machał flagą - śmiała się.
Władek zdołał się oswobodzić, po czym oboje przy nas zostali.
- Kurde, nie chcę tych mass startów jeździć. A u ciebie jak było? - zagaił Semirunnij.
- No, masakra. Tak się biły laski, że ja bym prawie jednej oddała. Tej Koreance. Gdyby mnie tam jeszcze raz... tobym jej oddała - wypaliła.
- Dlatego mówię, że mass start nie pokazuje, kto jest najmocniejszy. Trzeba jeździć na swoich dystansach - spuentował Władek.
A Natalia, patrząc z pozycji trenerki, którą od lat jest dla najmłodszych, dodała: - Trzeba go trenować. I mam nadzieję, że trenerzy w Polsce tak też do tego podejdą i będą szykować zawodników pod taką specyfikę rywalizacji.
Korespondent Interii nie mógł nie skorzystać z takiej okazji, że jest Władek, więc dałem mu szansę odnieść się do wypowiedzianych chwilę wcześniej słów Czerwonki. O tym, że "opierniczył" koleżankę, gdy ta o późnej porze nie szła do spania. Władek, niczym stary wyga, podchwycił temat i jeszcze raz zmusztrował starszą o kilkanaście lat kompankę.
- O 23... - zaczął Władek, a Natalia próbowała go zbić z tropu: - Nie była 23, tylko 22. Wychodzimy.
Jednak nie odwiodła Semirunnija, który opowiedział wszystko, jak na spowiedzi. W szczegółach.
- Była 23:06. Ja wyszedłem po wodę, a one tam "półtorki" startowe. Mówię: "Stara, co ty tu robisz? Już do spania!". Na co ona: "ooooooo, idę, idę".
- To pójdzie w świat. Chodź, idziemy - Czerwonka znów próbowała odciągnąć Władka.
Na chwilę odzyskała rezon, gdy stwierdziłem, że to jednocześnie pokazuje, iż Semirunnij też jeszcze nie spał. Ale szybko okazało się, że w przypadku Władka sytuacja była zgoła inna. Po chwili iluzorycznego triumfu sama Natalia przyznała, że jej młodszy kolega "kręcił" na rowerze, w dodatku na następny dzień nie miał startu.