Srebro Władimira Semirunnija, wielki sukces. Na tę nagrodę będzie musiał jednak poczekać

Władimir Semirunnij to zrobił! Polski zawodnik zdobył srebrny medal na dystansie 10 000 metrów w łyżwiarstwie szybkim. Choć początkowo wydawało się, że jego czas (12:39.08) może być zagrożony, ostatni bieg sprawił, że kibice i Semirunnij mieli co świętować.

Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich

Pierwszy był Metodej Jilek z Czech, który zdobył srebro na 5000 metrów, drugi - Władimir Semirunnij, który mógł całą swoją energię przelać na 10 000 metrów, a trzeci najstarszy uczestnik finału, 41-letni Holender Jorrit Bergsma. Dla Polaków to świetna wiadomość, choć jak twierdził trener Roland Cieślak, "złoto było w zasięgu".

Władimir Semirunnij dzięki srebrnemu medalowi będzie mógł cieszyć się nie tylko sportową chwałą, ale również wieloma nagrodami, w tym stałymi świadczeniami od państwa. Jedno z nich zwraca szczególną uwagę - to olimpijska emerytura.

Władimir Semirunnij zapewnił sobie już olimpijską emeryturę

Semirunnij zdążył już zapewnić sobie olimpijską emeryturę, choć ma dopiero 23 lata. Polak będzie musiał na nią jednak poczekać - świadczenie otrzymują medaliści olimpijscy, którzy skończyli 40 lat. To oznacza, że dla polskiego łyżwiarza to jeszcze 17 lat oczekiwania.

Gdyby Semirunnij dostał świadczenie dzisiaj, na jego konto przelano by 5116,99 zł. Olimpijska emerytura nie jest objęta żadnymi podatkami i obciążeniami, za to co roku podlega waloryzacji. Kwota, która trafi na konto polskiego zawodnika będzie więc inna niż ta podawana dzisiaj. To jednak rzecz, o której będzie myślał w przyszłości.

Po swoim biegu Władimir Semirunnij mógł już tylko czekać na to, co pokażą rywale Pawe³ Skraba PAP

Władimir Semirunnij GEIR OLSEN AFP

