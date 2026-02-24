We wtorek minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podjął w siedzibie swojego resortu polskich medalistów zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. Zgodnie z zapowiedzią strony rządowej, w spotkaniu wzięli udział nie tylko Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Semirunnij, lecz także trenerzy Maciej Maciusiak i Roland Cieślak oraz prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch i szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki.

Polscy medaliści olimpijscy z wizytą w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Wchodzących do gmachu ministerstwa polskich bohaterów olimpijskich powitały gromkie oklaski i wiwaty. Następnie - jak widać na udostępnionych w sieci nagraniach - sam minister zainicjował głośne: "Dziękujemy, dziękujemy!".

- Chcieliśmy was przywitać w ministerstwie sportu i turystyki. Dzisiaj jest tutaj cała drużyna ministerstwa. To są fantastyczni pracownicy, dyrektorzy, dyrektorki i wszystkie osoby, które pracują tutaj każdego dnia, żebyście wy mogli skoncentrować na tym, co robicie najlepiej. Bo jesteśmy z was bardzo dumni. Za to, ile daliście nam powodów do wielkiej chluby. Za te wspaniałe medale - powiedział podczas krótkiego przemówienia uwiecznionego przez Zbigniewa Czyża Jakub Rutnicki, zwracając się wprost do naszych olimpijczyków.

- Chciałbym wam bardzo podziękować za to, co zrobiliście dla naszej kochanej ojczyzny. Cztery medale, wszystkie smakują jak złote. Jesteście wspaniałymi sportowcami, pokazaliście, co znaczy pasja, zaangażowanie i wiara w sukces. To jest rzecz absolutnie niesamowita - dodał później minister, cytowany przez Polską Agencją Prasową.

Jakub Rutnicki wręczył naszym medalistom dyplomy i decyzje o przyznanych nagrodach i stypendiach. Kacper Tomasiak może z tego tytułu liczyć w sumie na ponad 530 tys. złotych, a Paweł Wąsek i Władimir Semirunnij - na prawie 450 tys. Daje to łącznie około 1,4 mln złotych.

Także minister sportu mógł liczyć na podarek. A był nim strój do łyżwiarstwa szybkiego, najprawdopodobniej ten sam, w jakim we Włoszech występował nasz wicemistrz olimpijski.

- Mieszkam od dwóch i pół roku w Polsce i nie mam prawa na nic narzekać. Mogłem się skupić tylko na codziennym treningu - powiedział podczas wtorkowego spotkania w ministerstwie Władimir Semirunnij.

Także skoczkowie narciarscy wręczyli ministerstwu swój prezent w postaci olimpijskiego plastronu.

