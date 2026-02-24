Spotkanie z Nawrockim, a teraz to. Posypały się nagrody. W puli 1,4 mln zł

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek, a więc polscy medaliści tegorocznych igrzysk olimpijskich w skokach narciarskich - spotkali się w poniedziałek z prezydentem Karolem Nawrockim. Dzień później czekały ich kolejne obowiązki. We wtorek nasi zawodnicy stawili się w ministerstwie sportu i turystyki, a towarzyszył im Władimir Semirunnij, który zdążył już wrócić do Polski. Nasi olimpijczycy odebrali decyzje o przyznanych stypendiach i nagrodach, ale i sami odwdzięczyli się podarunkiem dla Jakuba Rutnickiego. A nasz wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim zaczął opowiadać między innymi o tym, jak żyje mu się w Polsce.

Młody mężczyzna w białej kurtce z napisem 'Polska' i czarnym plecakiem macha ręką, obok profil tego samego mężczyzny w czerwonej bluzie, w tle inni sportowcy.
Paweł Wąsek, Władimir Semirunnij oraz Kacper Tomasiak podczas wizyty w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr NowakPAP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

We wtorek minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podjął w siedzibie swojego resortu polskich medalistów zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. Zgodnie z zapowiedzią strony rządowej, w spotkaniu wzięli udział nie tylko Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Semirunnij, lecz także trenerzy Maciej Maciusiak i Roland Cieślak oraz prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch i szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki.

Polscy medaliści olimpijscy z wizytą w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Wchodzących do gmachu ministerstwa polskich bohaterów olimpijskich powitały gromkie oklaski i wiwaty. Następnie - jak widać na udostępnionych w sieci nagraniach - sam minister zainicjował głośne: "Dziękujemy, dziękujemy!".

- Chcieliśmy was przywitać w ministerstwie sportu i turystyki. Dzisiaj jest tutaj cała drużyna ministerstwa. To są fantastyczni pracownicy, dyrektorzy, dyrektorki i wszystkie osoby, które pracują tutaj każdego dnia, żebyście wy mogli skoncentrować na tym, co robicie najlepiej. Bo jesteśmy z was bardzo dumni. Za to, ile daliście nam powodów do wielkiej chluby. Za te wspaniałe medale - powiedział podczas krótkiego przemówienia uwiecznionego przez Zbigniewa Czyża Jakub Rutnicki, zwracając się wprost do naszych olimpijczyków.

Do tego spotkania musiało dojść. Tomasiak i spółka u Karola Nawrockiego. Prezydent RP otrzymał prezent

- Chciałbym wam bardzo podziękować za to, co zrobiliście dla naszej kochanej ojczyzny. Cztery medale, wszystkie smakują jak złote. Jesteście wspaniałymi sportowcami, pokazaliście, co znaczy pasja, zaangażowanie i wiara w sukces. To jest rzecz absolutnie niesamowita - dodał później minister, cytowany przez Polską Agencją Prasową.

Burza po decyzji Karola Nawrockiego, a teraz to. Ksiądz z dumą ogłasza

Jakub Rutnicki wręczył naszym medalistom dyplomy i decyzje o przyznanych nagrodach i stypendiach. Kacper Tomasiak może z tego tytułu liczyć w sumie na ponad 530 tys. złotych, a Paweł Wąsek i Władimir Semirunnij - na prawie 450 tys. Daje to łącznie około 1,4 mln złotych.

Także minister sportu mógł liczyć na podarek. A był nim strój do łyżwiarstwa szybkiego, najprawdopodobniej ten sam, w jakim we Włoszech występował nasz wicemistrz olimpijski.

Grupa mężczyzn ubranych w stroje sportowe i garnitury podczas oficjalnego spotkania. Jeden z nich trzyma w ramie biało-czerwony komplet sportowy reprezentacji Polski, w tle widoczne flagi Polski i Unii Europejskiej oraz tablica ministerstwa.
Spotkanie ministra sportu Jakuba Rutnickiego z polskimi olimpijczykamiPiotr NowakPAP

- Mieszkam od dwóch i pół roku w Polsce i nie mam prawa na nic narzekać. Mogłem się skupić tylko na codziennym treningu - powiedział podczas wtorkowego spotkania w ministerstwie Władimir Semirunnij.

Także skoczkowie narciarscy wręczyli ministerstwu swój prezent w postaci olimpijskiego plastronu.

Grupa pięciu mężczyzn w formalnych i sportowych ubraniach stoi na tle niebieskiej ścianki Ministerstwa Sportu i Turystyki, dwóch młodych sportowców w czerwonych dresach, obok nich mężczyzna w garniturze trzymający w ramce olimpijską koszulkę z numerem ...
Prezent od skoczków narciarskich dla ministra sportuPiotr NowakPAP

Zobacz również:

Igrzyska olimpijskie. Na zdjęciu reprezentant Polski Władimir Semirunnij
Polacy

Semirunnij w drodze do kraju. Nadał ogłoszenie. Deklaracja ws. Polski

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Sportowiec w białej kurtce zakłada na szyję srebrny medal podczas ceremonii wręczenia nagród.
Władimir SemirunnijLuca BrunoEast News
Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym oraz kasku, trzymający narty, stoi na tle rozmytego stadionu z widocznymi światłami.
Kacper TomasiakRex Features/East News/ Rex Features/East NewsEast News
Osoba w stroju sportowym i czerwonej czapce siedząca na śniegu podczas opadów śniegu, w tle rozmazane logo oraz niebieski baner z motywem sportowym.
Paweł WąsekYohei Osada East News
Adam Walton - Aleksandar Kovacevic. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja