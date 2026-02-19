Snoop Dogg zachwycony tym, co zrobili Polacy. Dostał prezent. Hit igrzysk

Anna Dymarczyk

O polskich reprezentantach podczas igrzysk zrobiło się za granicą bardzo głośno po tym, co pokazali w konkursie drużynowym. Łyżwiarze figurowi od początku igrzysk bardzo mocno się wspierali i wozili ze sobą maskotkę pieroga, która szybko przykuła oczy widzów z całego świata. Okazało się, że poszukiwania maskotki rozpoczął raper Snoop Dogg, który bryluje w Mediolanie. Historia ma swój szczęśliwy finał.

Uśmiechnięta zawodniczka w czerwonym stroju trzyma maskotkę nad głową, w tłumie kibiców podczas wydarzenia olimpijskiego. Na pierwszym planie mężczyzna ubrany w kolorowe ubrania z motywami sportowymi, noszący złoty łańcuch i okulary.
Snoop Dogg otrzymał od Polaków wyjątkowy prezent. To prawdziwy hit igrzyskIMAGO/Andre Weening/Imago Sport and News/East News / JULIEN DE ROSA / AFPEast News/AFP
Polscy łyżwiarze figurowi zasłynęli nie tylko całkiem dobrymi wynikami - wielu z nich udało się osiągnąć rekord sezonu - ale przede wszystkim maskotką, którą nazwali Pieroguszką. Jak się okazało, poszukiwania poduszki rozpoczął Snoop Dogg, któremu ostatecznie udało się spotkać z polskimi sportowcami.

Polscy łyżwiarze figurowi i słynna Pieroguszka, a teraz Pierogini

Maskotka, którą zabierali ze sobą na swoje występy polscy łyżwiarze figurowi, stała się hitem sieci i w pewnym sensie symbolem Polaków na tych igrzyskach. O zabawce dowiedział się także raper Snoop Dogg - Pieroguszka, która potem, po głosowaniu kibiców, została Pieroginią, wzbudziła w nim przyjemne uczucia i chciał ją pozyskać.

Jak się okazało, ta sztuka mu się udała. Na profilu PKOl poinformowano o tym, że doszło do spotkania między raperem a łyżwiarzami figurowymi. Pierogini została oficjalnie przekazana, a dodatkowo sportowców czekała jeszcze inna nagroda.

Polscy łyżwiarze spotkali Snoop Dogga

"Tego nie było w naszym bingo - Pierogini trafiła do Snoop Dogga. Choć na igrzyskach to sportowcy grają pierwsze skrzypce, tak w tym roku uwagę przykuła wyjątkowa maskotka w kształcie pieroga. Pierogini, bo tak nazwali ją kibice (oryginalnie Pieroguszka), wzbudziła tak duże zainteresowania, że pytał o nią nawet Snoop Dogg" - można było przeczytać w mediach społecznościowych.

"Nie trzymamy Was dłużej w niepewności - Pierogini trafił w ręce amerykańskiego rapera. Snoop pytał nawet kiedy łyżwiarze wykorzystają jego muzykę w swoich programach! Ale to nie koniec niespodzianek. Nasza reprezentacja łyżwiarzy figurowych razem z Prezeską PZŁF Magdaleną Tascher i Prezesem PKOl, Radosławem Piesiewiczem, zostali zaproszeni do siedziby NBC Sports na placu Duomo" - chwalili się przedstawiciele polskiego komitetu.

To kolejne kilka minut sławy dla polskich zawodników, którzy na igrzyskach już pokazali się z bardzo dobrej strony, prezentując najlepsze możliwe wersje swoich tegorocznych programów i kwalifikując się za każdym razem do jazdy w programach dowolnych.

