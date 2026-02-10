Gdy w sobotę emocjonowaliśmy się drużynowym konkursem w łyżwiarstwie figurowym na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo, uwagę w polskim boksie bezapelacyjnie przykuł pieróg. A konkretnie sporych rozmiarów maskotka, w kształcie przypominająca dokładnie polskie danie narodowe, z piękną, artystyczną "falbanką" wokół "ciasta".

Pieróg robi globalną karierę. Snoop Dogg zagiął parol

Już wówczas reprezentanci Polski powiedzieli nam w kilku zdaniach, iż wymyślono właśnie taki symbol, by konotował dobre, co polskie. Najwięcej rozprawiali o tym Julia Szczecinina i Michał Woźniak, opowiadając, że w ich międzynarodowym towarzystwie, m.in. ten kulinarny przysmak ewidentnie nas wyróżnia.

A w dzisiejszej rozmowie prezes PZŁF Magdalena Tascher dodała, że słowo "pieróg" było jednym z pierwszych, jakiego nauczyła się urodzona w Rosji (Niżny Nowogród) Szczecinina. Teraz okazuje się, że pomysłowa maskotka robi coraz większą furorę. Ale po kolei...

"Jednak dotarłaś tu do nas"? - zapytałem Jekaterinę Kurakową, która w pewnym momencie pojawiła się w "Casa Polonia" w Mediolanie. - Wyszło przypadkowo. Myśleliśmy, że będzie Snoop Dogg. Ktoś tak powiedział, ale dzisiaj go nie będzie - zmarkotniała nasza najlepsza solistka.

Niedługo później cała historia ujrzała światło dzienne. - Musicie wiedzieć, że tym pierogiem interesuje się też pewien amerykański celebryta. Zapraszamy oczywiście Snoop Dogga, kolejne pierogi są w drodze do Mediolanu, więc będziemy mieli większe pierogowe wsparcie - uśmiechnęła się od ucha do ucha szefowa związku.

W jaki sposób ta niewinna, choć rzucająca się w oczy maskotka, zwróciła uwagę jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów i generalnie ludzi świata? Tutaj z niesamowitą odpowiedzią pospieszyła Katia Kurakowa.

- Dowiedziałam się, że Snoop Dogg przez kogoś dotarł do nas. A dowiedziałam się w taki sposób, że wczoraj miałam trening. Podczas treningu także mamy mixed-zone (strefa wywiadów - przyp.), lecz tym razem byli tam dziennikarze. Pomyślałam sobie "ale dziwnie", bo zazwyczaj przy treningu nikt nie czeka. I pani powiedziała, że Snoop Dogg oczekuje, z kim się skontaktować, żeby dostać tę zabawkę - zrelacjonowała zawodniczka.

Na jednym wdechu dodała: - Napisałam do niego na Instagramie, na razie nikt do mnie się nie odezwał. Ale ja nadal czekam, że Snoop, który ma 88,5 miliona obserwujących, napisze do małej Katiuni "dziękuję" - zaśmiała się nasza zawodniczka.

O więcej szczegółów Interia zapytała prezes Tascher. I cała historia nie dość, że jest niezwykle ciekawa, to jeszcze bardzo chwalebna.

- Ten pieróg został wykonany przez osoby niepełnosprawne, podczas warsztatów rękodzieła. Przywieźliśmy tylko jednego, ale jak wspomniałam, jadą do nas kolejne, trzy lub cztery. W związku z tym zainteresowaniem stwierdziliśmy, że potrzebne są posiłki w tym temacie. Natomiast uspokajam, w masową produkcję nie idziemy - roześmiała się szefowa PZŁF.

Prezeska doprecyzowała, że cała operacja przebiega wielotorowo. - Amerykańska telewizja skontaktowała się z naszym komitetem olimpijskim. Z kolei wiemy, że też pytano zawodników z reprezentacji Polski w innych wioskach, bo myśleli, że to oficjalna maskotka całej kadry. Ze wszystkich stron czujemy zainteresowanie i intryguje nas, dlaczego Snoop Dogg ma taki apetyt na naszego pieroga - uśmiecha się Tascher.

Według jej wiedzy, nieoficjalnej, może chodzić o bardzo ciekawy i nieznaną szerszej opinii publicznej motywację.

- Ktoś mi dzisiaj powiedział, że on ma jakieś związki z naszym krajem. Podobno były takie lata, gdy zupełnie incognito grał w polskich klubach. Do tego rzekomo miał polską dziewczynę. W każdym razie jest to fajne i miłe. Oczywiście nie chciałabym, żeby przykrywało naszą sportową rywalizację, ale cieszymy się, że możemy też dać w ten sposób trochę radości - dodała nasza rozmówczyni.

Z Mediolanu - Artur Gac

