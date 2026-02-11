Skandal na torze, Polak poszkodowany. Skończyło się dyskwalifikacją

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Młodemu Pokoleniu łyżwiarstwo szybkie na igrzyskach olimpijskich kojarzyć się będzie z pewnością przez pryzmat Zbigniewa Bródki, który w 2014 roku na dystansie 1500 metrów zdobył sensacyjny złoty medal. Po 12 latach Polacy znów czekają na medale, ale na dystansie 1000 metrów panów. W środę dziewiątej parze walczyli ze sobą Piotr Michalski i Gabriel Odor. Austriak zatrzymał naszego zawodnika, co skończyło się natychmiastową dyskwalifikacją.

Sportowiec w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski stoi na torze łyżwiarskim, zakrywając twarz dłońmi, najprawdopodobniej wyrażając silne emocje po swoim występie. W tle widoczne rozmyte postacie oraz elementy obiektu sportowego.
Piotr MichalskiROBERT GHEMENTEPA
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Przed Igrzyskami Olimpijskimi Milano-Cortina polscy kibice nie widzieli zbyt wielu medalowych szans. Jasne było, że z wyjątkowo dużą uwagą patrzyć będziemy na tor, na którym ścigać się będą łyżwiarze szybcy. Tam wzrok fanów zwrócony miał być przede wszystkim w kierunku Damiana Żurka.

Morze hejtu wylało się na reprezentantkę Polski. Ksiądz wchodzi do akcji

Polak przed igrzyskami rozgrzał serca kibiców dobrymi wynikami w Pucharze Świata i na dystansie 1000 metrów panów zdawał się być naprawdę mocnym kandydatem do zdobycia medalu, być może nawet złotego. Oprócz niego na starcie mieliśmy jeszcze dwóch zawodników.

Polak skrzywdzony w Mediolanie. Skandal na igrzyskach

Mowa o Marku Kanii i Piotrze Michalskim. Obaj mieli ogromnego pecha, a w przypadku Michalskiego można pewnie mówić nawet o skandalu. Najpierw na torze pojawił się jednak Kania. 26-latek dwukrotnie w trakcie swojego przejazdu potknął się, co zniweczyło jego szanse na medal. 

Francuzka ze złotem olimpijskim. Niedawno było głośno o jej występkach

W przypadku jego zdecydowanie starszego kolegi sytuacja była zupełnie inna. Polak jechał naprawdę dobrze, ale w kluczowym momencie drogę zajechał mu Austriak - Gabriel Odor. W związku z tym Michalski musiał znacznie zwolnić i do mety dojechał właściwie bez większego wysiłku. Miał możliwość powtórzyć przejazd, ale z niej nie skorzystał.

Chwilę po tym przejeździe sędziowie podjęli drastyczną, choć dość oczywistą decyzję. Austriak został zdyskwalifikowany. Co ciekawe, niedługo później ten sam los podzielił Chińczyk Ziwen Lian. 

Zawodnik w kombinezonie do łyżwiarstwa szybkiego w trakcie wyścigu z podniesioną ręką oraz dwa portrety uśmiechniętych młodych osób w okrągłych ramkach umieszczone w górnej części zdjęcia.
Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal i Władimir Semirunnij to polskie nadzieje na medale olimpijskieMatthias Schrader//Aleksandra Szmigiel East News
Damian Żurek
Damian ŻurekRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
Sportowiec w stroju narodowym Polski stoi z medalem na piersi i ręką na sercu, w tle widoczne są tablice z logotypami sponsorów i organizatorów zawodów.
Damian Żurek dwukrotnie stawał w Tomaszowie Mazowieckim na najwyższym stopniu podiumRex Features/East News East News
Magdalena Tascher: Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcąPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja