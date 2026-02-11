Skandal na torze, Polak poszkodowany. Skończyło się dyskwalifikacją
Młodemu Pokoleniu łyżwiarstwo szybkie na igrzyskach olimpijskich kojarzyć się będzie z pewnością przez pryzmat Zbigniewa Bródki, który w 2014 roku na dystansie 1500 metrów zdobył sensacyjny złoty medal. Po 12 latach Polacy znów czekają na medale, ale na dystansie 1000 metrów panów. W środę dziewiątej parze walczyli ze sobą Piotr Michalski i Gabriel Odor. Austriak zatrzymał naszego zawodnika, co skończyło się natychmiastową dyskwalifikacją.
Przed Igrzyskami Olimpijskimi Milano-Cortina polscy kibice nie widzieli zbyt wielu medalowych szans. Jasne było, że z wyjątkowo dużą uwagą patrzyć będziemy na tor, na którym ścigać się będą łyżwiarze szybcy. Tam wzrok fanów zwrócony miał być przede wszystkim w kierunku Damiana Żurka.
Polak przed igrzyskami rozgrzał serca kibiców dobrymi wynikami w Pucharze Świata i na dystansie 1000 metrów panów zdawał się być naprawdę mocnym kandydatem do zdobycia medalu, być może nawet złotego. Oprócz niego na starcie mieliśmy jeszcze dwóch zawodników.
Polak skrzywdzony w Mediolanie. Skandal na igrzyskach
Mowa o Marku Kanii i Piotrze Michalskim. Obaj mieli ogromnego pecha, a w przypadku Michalskiego można pewnie mówić nawet o skandalu. Najpierw na torze pojawił się jednak Kania. 26-latek dwukrotnie w trakcie swojego przejazdu potknął się, co zniweczyło jego szanse na medal.
W przypadku jego zdecydowanie starszego kolegi sytuacja była zupełnie inna. Polak jechał naprawdę dobrze, ale w kluczowym momencie drogę zajechał mu Austriak - Gabriel Odor. W związku z tym Michalski musiał znacznie zwolnić i do mety dojechał właściwie bez większego wysiłku. Miał możliwość powtórzyć przejazd, ale z niej nie skorzystał.
Chwilę po tym przejeździe sędziowie podjęli drastyczną, choć dość oczywistą decyzję. Austriak został zdyskwalifikowany. Co ciekawe, niedługo później ten sam los podzielił Chińczyk Ziwen Lian.