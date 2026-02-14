Pierwszy tydzień igrzysk olimpijskich 2026 układa się dla reprezentacji Polski bardzo dobrze. W poniedziałek pierwszy medal na tegorocznej imprezie zdobył Kacper Tomasiak. 19-latek dość niespodziewanie został wicemistrzem olimpijskim, ale w pełni zasłużył na ten sukces. Nadzieje na kolejne medale upatrywane były w łyżwiarstwie szybkim. Już w środę biało-czerwoni otarli się o podium, bo na czwartym miejscu w rywalizacji na 1000 metrów był Damian Żurek.

To, co nie udało się w środę, udało się w piątkowy wieczór. Na bardzo wymagającym dystansie 10 kilometrów startował Władimir Siemirunnij. Polak już przed igrzyskami był upatrywany w roli faworyta do medalu. Nawet złotego. W swoim biegu udowodnił, że jest w znakomitej formie i z dużą przewagą wyszedł na prowadzenie. Na końcu okazało się, że szybszy od reprezentanta biało-czerwonych był wyłącznie Metodej Jilek.

Semirunnij postawił na mordercze rozwiązanie. Nie wszyscy są na to gotowi

Siemirunnij stanął na drugim miejscu podium i zawodnik nie krył ogromnego wzruszenia i radości. To, co mogło rzucić się kibicom w oczy to fakt, że reprezentant Polski jako jedyny w stawce jechał w specjalnym kasku. Okazuje się, że jazda na takim dystansie w takim sprzęcie wymaga ogromnego poświęcenie, o czym w rozmowie z portalem WP SportoweFakt mówi Paweł Zygmunt, były łyżwiarz szybki.

"Wszyscy zawodnicy na świecie wiedzą, że jazda w kasku może poprawić ich wyniki, to sprawdzone i udowodnione naukowo. Praktycznie nikt z tego nie korzysta, a nawet w Mediolanie Władimir był jedynym zawodnikiem, który pojawił się w kasku. Mnie to jednak nie dziwi. Ponad 12 minut wyścigu to mordercze wyzwanie, a w kasku to po prostu fizjologiczne harakiri" - zdradził Zygmunt.

Jak wyjaśnił, organizm podczas wysiłku wydziela ciepło, a szczelny kask utrudnia jego rozprzestrzenianie się i zawodnik może mieć poczucie, że głowa zaczyna się gotować. Siemirunnij wiedział jednak, że może dać mu to przewagę. "Władimir wiedział, ze to może dać mu medal, dlatego od półtora roku na praktycznie każdej imprezie startował w kasku. Przyzwyczajał się do tego uczucia i uczył organizm, by dawał sobie z tym radę. To nie jest ani przyjemne, ani łatwe, ale jeśli tylko uda się do tego przyzwyczaić, to ostatecznie może dać przewagę nad rywalami" - powiedział były łyżwiarz szybki.

ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich DANIEL MUNOZ / AFP AFP

Władimir Semirunnij na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie 2026 DANIEL MUNOZ AFP

Władimir Semirunnij: Chciałbym być mistrzem olimpijskim Polsat Sport