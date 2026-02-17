Show polskiej gwiazdy, a po nim te słowa. Rekord sezonu zszedł na dalszy plan

- Byłam tak bardzo zestresowana... I nie byłam na to przygotowana, bo ja przez cały sezon nigdy się nie stresuję. Myślałam, że dzisiaj tak samo do tego podejdę, ale nie. Naprawdę, bardzo! Nie czuję swoich nóżek, mam takie... Mówiłam do siebie "Katia, teraz albo nigdy". Czułam, że potrzebuję pana Boga obok tak samo, jak zawsze go potrzebuję - dzieliła się emocjami Jekaterina Kurakowa. Reprezentantka Polski przekroczyła po raz pierwszy w sezonie 60 punktów, co dało jej oczywisty awans do czwartkowego programu dowolnego.

Jekaterina Kurakowa ujawnia, co chciała powiedzieć tym nostalgicznym programem

Raz jeszcze zeszła na temat Boga, dziękując za to, że wysłuchał jej próśb.

- Cały czas się stresowałam. Nawet w kroczkach czułam jeden moment, gdy szczerze mówiąc mogłam się przewrócić. Dlatego wiedziałam, że do końca muszę być skupiona. Cieszę się, że się udało - kontynuowała.

Przyznała, że w jej programie mnóstwo było nostalgii, a to wszystko także za sprawą choreografii do piosenki Camille Lellouche pod tytułem "N'insiste pas".

- Naprawdę nostalgii było dużo. Zazwyczaj, jak idę spać, to przypominam sobie ulubione wspomnienie, żeby szybciej zamknąć oczy. I właśnie wczoraj miałam taką nostalgię, przed oczami stanęły mi pierwsze zawody, starzy trenerzy, kto ile czego dla mnie zrobił. Dzisiaj trzeba było to pokazać i chciało mi się w taki sposób odwdzięczyć za tę całą pracę. A najbardziej mojemu obecnemu trenerowi (Florent Amodio - przyp.) - kontynuowała Kurakowa.

Słowa francuskiej piosenkarki są bardzo osobiste. Zapytałem, czy tym utworem także sama chciała coś powiedzieć.

- Chciałam powiedzieć, że ja też nie jestem cały czas uśmiechnięta. To jest twarz, którą pokazuję, bo nie chcę przychodzić i płakać, że moje życie jest takie ciężkie. Każde życie jest ciężkie, każdy przez coś przechodzi. Tym programem chciałam pokazać, że moje życie nie jest cukierkowe i zawsze szczęśliwe. Miałam dużo złego doświadczenia... - dzieliła się osobistymi wyznaniami Kurakowa.

Z Mediolanu - Artur Gac

