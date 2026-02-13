Semirunnij zrobił to jako pierwszy w historii. Polacy mu to zapamiętają

Cała Polska mogła cieszyć się dzięki Władimirowi Semirunnijemu ze srebrnego medalu, który zawodnik zdobył w biegu na 10 000 metrów. Stało się to dzięki temu, że urodzony w Rosji sportowiec w 2022 roku zdecydował o tym, by zmienić barwy i spróbować swoich sił w Polsce. Teraz jego decyzja okazała się radosna dla wielu kibiców.

Władimir Semirunnij zdobył srebrny medal igrzysk olimpijskich

Po trzech biegach w finale Władimir Semirunnij wyraźnie prowadził nad swoimi rywalami. Pytanie brzmiało jednak, czy pozostali zawodnicy, szczególnie ci lepiej dysponowani, nie pojadą lepiej niż on. Reprezentant Polski uzyskał czas 12:39,08 i nie był do końca zadowolony. Twierdził, że na treningach jeździł o wiele lepiej.

Ostatecznie Semirunnij skończył na drugim miejscu po znakomitym biegu Metodeja Jilka, który nie dał żadnych szans rywalom. Podium dopełnił wielki mistrz, 41-letni Jorrit Bergsma.

Władimir Semirunnij dokonał tego jako pierwszy w historii

Semirunnij tym samym został pierwszym naturalizowanym sportowcem, który zdobył medal dla Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich. Do 2022 roku łyżwiarz reprezentował Rosję, ale po agresji jego kraju na Ukrainę postanowił zmienić barwy i wybrał te biało-czerwone.

Nie był jednak pierwszy, jeśli chodzi o wszystkie imprezy rangi igrzysk. Aż dwóch innych naturalizowanych sportowców zdobyło już medale dla Polski na letnich igrzyskach - byli to Wilfredo Leon w Paryżu w 2024 roku (srebro w siatkówce) oraz Sergiusz Wołczaniecki w 1992 roku w Barcelonie (brąz w podnoszeniu ciężarów).

Władimir Siemirunnij Paweł Skraba PAP

Po swoim biegu Władimir Semirunnij mógł już tylko czekać na to, co pokażą rywale Pawe³ Skraba PAP

Kosecki o losowaniu Polaków w Lidze Narodów: To nie jest łatwa grupa. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport