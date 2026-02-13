Semirunnij ze srebrem. Podczas ceremonii medalowej postanowił zaskoczyć, wzięto z niego przykład

Anna Dymarczyk

Władimir Semirunnij spisał się bardzo dobrze w swoim biegu i dzięki świetnemu wynikowi w pierwszej grupie łyżwiarzy udało mu się zdobyć srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie. Ceremonia medalowa okazała się bardzo pięknym wydarzeniem, a Semirunnij postanowił zaskoczyć na olimpijskim selfie.

Trzech sportowców w zimowych kurtkach pozuje z medalami na szyi, gryząc je z uśmiechami na twarzach na tle lodowiska; dwóch ubranych w biało-czerwone barwy Polski, trzeci w pomarańczowej kurtce z holenderskimi oznaczeniami.
Władimir Semirunnij, Metodij Jilek i Jorrit Bergsma podczas ceremonii medalowej za wyścig na 10 000 metrówJamie Squire/Getty ImagesGetty Images
Choć sam Semirunnij nie był zadowolony ze swojego biegu i czasu (twierdził w wywiadzie, że na treningach szło mu lepiej, a tu zjadła go presja i wspominał o wolnym lodzie), to ostatecznie skończył się on dla niego szczęśliwym srebrnym medalem.

Władimir Siemirunnij wicemistrzem olimpijskim! Jest kolejny medal dla Polski

Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich

To był ostatni bieg przed przerwą w finale na 10 000 metrów. Władimir Semirunnij mierzył się z Holendrem, Stijnem van de Buntem. Reprezentant Polski nie dał swojemu rywalowi niemal żadnych szans, choć pod koniec jazdy czuł się coraz bardziej zmęczony, co widać było też po czasach jego okrążeń. Ostatecznie uzyskał czas 12:39,08 i nie był z siebie zadowolony.

Lepszy od niego okazał się młody Czech, Metodij Jilek, srebrny medalista na 5000 metrów. Był wyraźnie lepszy od wszystkich pozostałych zawodników i skończył bieg z czasem 12:33,43. Na trzecim miejscu znalazł się 41-letni Holender, Jorrit Bergsma, który uzyskał czas 12:40,48. O tym, kto będzie jednak na podium zdecydował dopiero ostatni bieg między Timothym Loubineaudem, a Norwegiem Sanderem Eitremem - na początku wydawało się, że to oni zepchną Semirunnija z podium, ale tak się nie stało. W drugiej części biegu obaj nie dali rady i tym samym medale zostały rozdane.

Władimir Semirunnij ze srebrem. Ceremonia medalowa

Rozdanie medali na podium przeszło bez zbędnego przedłużania. Krążki rozdała kubańska była lekkoatletka, oszczepniczka, i członkini MKOl, María Caridad Colón Rueñes-Salazar. Zawodnicy zostali docenieni, mogli usłyszeć czeski hymn, a potem postanowili stanąć do wspólnego medalowego selfie.

Tak państwo nagrodzi Władimira Siemirunnija za wicemistrzostwo olimpijskie. Coś niebywałego

W tym momencie Semirunnij postanowił zaskoczyć i po gryzieniu medalu, zasłonił sobie nim oko. Bergsma wziął później z niego przykład i zrobił dokładnie to samo. Widać było, że panowie są bardzo szczęśliwi ze swojego osiągnięcia i teraz przyszedł czas na świętowanie.

Władimir Semirunnij
Polacy

Michał Chmielewski
Zawodnik w stroju do łyżwiarstwa szybkiego w barwach Polski, z kaskiem i okularami ochronnymi, pochylony w pozycji startowej na lodowisku.
Władimir SemirunnijDANIEL MUNOZAFP
Sportowiec w czerwono-białych legginsach i białym ręczniku siedzi na ławce po zawodach, obok niego druga osoba w czerwonym dresie, w tle rozmazana sylwetka kobiety i sprzęt sportowy.
Po swoim biegu Władimir Semirunnij mógł już tylko czekać na to, co pokażą rywale Pawe³ SkrabaPAP
