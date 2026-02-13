Semirunnij ze srebrem. Podczas ceremonii medalowej postanowił zaskoczyć, wzięto z niego przykład

Choć sam Semirunnij nie był zadowolony ze swojego biegu i czasu (twierdził w wywiadzie, że na treningach szło mu lepiej, a tu zjadła go presja i wspominał o wolnym lodzie), to ostatecznie skończył się on dla niego szczęśliwym srebrnym medalem.

Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich

To był ostatni bieg przed przerwą w finale na 10 000 metrów. Władimir Semirunnij mierzył się z Holendrem, Stijnem van de Buntem. Reprezentant Polski nie dał swojemu rywalowi niemal żadnych szans, choć pod koniec jazdy czuł się coraz bardziej zmęczony, co widać było też po czasach jego okrążeń. Ostatecznie uzyskał czas 12:39,08 i nie był z siebie zadowolony.

Lepszy od niego okazał się młody Czech, Metodij Jilek, srebrny medalista na 5000 metrów. Był wyraźnie lepszy od wszystkich pozostałych zawodników i skończył bieg z czasem 12:33,43. Na trzecim miejscu znalazł się 41-letni Holender, Jorrit Bergsma, który uzyskał czas 12:40,48. O tym, kto będzie jednak na podium zdecydował dopiero ostatni bieg między Timothym Loubineaudem, a Norwegiem Sanderem Eitremem - na początku wydawało się, że to oni zepchną Semirunnija z podium, ale tak się nie stało. W drugiej części biegu obaj nie dali rady i tym samym medale zostały rozdane.

Władimir Semirunnij ze srebrem. Ceremonia medalowa

Rozdanie medali na podium przeszło bez zbędnego przedłużania. Krążki rozdała kubańska była lekkoatletka, oszczepniczka, i członkini MKOl, María Caridad Colón Rueñes-Salazar. Zawodnicy zostali docenieni, mogli usłyszeć czeski hymn, a potem postanowili stanąć do wspólnego medalowego selfie.

W tym momencie Semirunnij postanowił zaskoczyć i po gryzieniu medalu, zasłonił sobie nim oko. Bergsma wziął później z niego przykład i zrobił dokładnie to samo. Widać było, że panowie są bardzo szczęśliwi ze swojego osiągnięcia i teraz przyszedł czas na świętowanie.

Władimir Semirunnij DANIEL MUNOZ AFP

Po swoim biegu Władimir Semirunnij mógł już tylko czekać na to, co pokażą rywale Pawe³ Skraba PAP

