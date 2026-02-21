Semirunnij z drugim medalem? Polak nieobliczalny, szalony start

Półfinał i finał to razem prawie 13 kilometrów - co samo w sobie pokazuje, biorąc pod uwagę, że to rywalizacja ze startu masowego, iż dzisiaj od godz. 15 emocji na pewno nie zabraknie. Oczywiście najpierw trzeba przebrnąć półfinał, z którego awansuje ośmiu z czternastu zawodników.

Semirunnij zdolny wywalczyć medal? Zbigniew Bródka wprost

Władimir Semirunnij będzie rywalizował m.in. ze swoimi wielkimi przeciwnikami na wcześniejszych dystansach, czyli Jordanem Stolzem i Jorritem Bergsmą. - Zapowiada się ciekawie, bardzo ciekawie. Po raz ostatni w mass starcie wystąpiłem cztery lata temu. Nie wiem do końca, jak to lepiej zrobić, bo tutaj ten tor rozgrzewkowy jest bardzo szeroki, więc łuki będą mocne, jak na short track. Myślę, że zmienię płozy, by bardziej mnie trzymało. A do tego oczywiście z trenerem ustalimy taktykę, wsłuchują się też w rady zawodników, którzy dużo startowali w tej konkurencji - mówi nasz srebrny medalista z Mediolanu.

W bardzo podobnej sytuacji jest Natalia Czerwonka. 37-latka także nie do końca wie, czego się spodziewać. Powód jest prosty: bardzo dawno nie brała udziału w tym specyficznym wyścigu. Mówi się, że jest on po troszę "krzyżówką" łyżwiarstwa szybkiego z short trackiem.

- Może nie mamy w tym konkurencji dużego doświadczenia, ale ja mogę odwołać się do swoich przeżyć z wyścigów kolarskich, bo bieg masowy trochę je przypomina. Trzeba będzie myśleć, podejmować szybkie decyzje i reagować na to, co dzieje się na torze. Zobaczymy, co nam to przyniesie, ale na pewno jest to kolejne ciekawe doświadczenie - stwierdziła Czerwonka.

Zęby na rywalizację swojego dużo młodszego kolegi i nieznacznie młodszej koleżanki ostrzy sobie Zbigniew Bródka, mistrz olimpijski z Soczi. Już kilka dni temu sygnalizował wysłannikowi Interii, że to może być całkowicie nieobliczalna historia. Teraz dokładnie nam opowiedział, jak widzi tę konkurencję.

- To jest dystans, można powiedzieć, który może nas zaskoczyć, bo tu nie ma stuprocentowych pewniaków. Na pewno trzeba reagować na to, co się dzieje na torze i kasować te ucieczki. W przypadku Władka myślę, że to będzie istotne, jeżeli by poszedł odjazd na dystansie, to aby złapać się w tej ucieczce. I wtedy może wydarzyć się wszystko.

Najpierw naturalnie trzeba postawić krok numer jeden. - Oczywiście musimy awansować do finału, bo to też jest nie takie oczywiste. A tutaj mamy zawodników, którzy przede wszystkim dysponują większym doświadczeniem od Władka, jeżeli chodzi o bieg masowy i to może być utrudnieniem - przestrzega ekspert.

Czym jest mass start w łyżwiarstwie szybkim?

Mówi jednak wprost, że możemy być zaskoczeni wszystkim, łącznie z pięknym scenariuszem. Nawet medalowym. - Zawsze może zaskoczyć medalowo. Tak jak mówię, bieg masowy to jest na tyle charakterystyczny bieg, że w nim może się wszystko wydarzyć - zaznaczył Zbigniew Bródka.

Czym w ogóle jest mass start? Dystans u kobiet oraz mężczyzn wynosi 16 okrążeń, co przekłada się łącznie na 6400 metrów w każdym wyścigu. W trakcie grupowej walki na torze odbywają się tzw. sprinty punktowane, czyli lotne finisze. Punkty zarabia się za miejsca na wyznaczonych okrążeniach oraz naturalnie za lokaty na mecie. O zajętym miejscu, poza czasem przejazdu, decyduje łączna liczba wszystkich punktów.

Z Mediolanu - Artur Gac

