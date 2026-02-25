Semirunnij wrócił do domu. Od razu takie słowa o Polakach. Nie spodziewał się

Władimir Semirunnij, to obok Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska jedyny sportowiec, który wywalczył na igrzyskach we Włoszech medal dla Polski. Już po przylocie do Polski nie brakowało chętnych, aby przywitać naszych reprezentantów, a kiedy "Władek" wrócił do Tomaszowa Mazowieckiego, reakcja Polaków przeszła jego oczekiwania.

Młody mężczyzna w pomarańczowej bluzie z napisem Polska trzyma w dłoni srebrny medal i uśmiecha się w kierunku aparatu, za nim widoczne są szklane drzwi z symbolami lotniska oraz zebrani ludzie.
Władimir SemirunnijMAJDANSKI ALEKSANDERNewspix.pl
Ostatnie tygodnie i start na igrzyskach we Włoszech, odmieniły życie wielu naszych sportowców - z Kacper Tomasiakiem, Pawłem Wąskiem i Władimirem Semirunnijem na czele. Ten ostatni zdecydował się nawet zmienić swoje nazwisko, aby brzmiało ono bardziej polsko.

Popularność i sympatia, jaką cieszą się nasi olimpijczycy sprawiły, że już na lotnisku - pomimo później pory - nie brakowało chętnych, aby powitać sportowców i podziękować im za to, co ci zrobili dla polskiego sportu. A to nie koniec.

Mistrzyni olimpijska podzieliła los Tomasiaka. Przepisy są bezlitosne

Władimir Semirunnij: Czuję już zmęczenie i chcę już wrócić do PolskiPolsat Sport

Semirunnij powitany w Tomaszowie Mazowieckim. Zachowania Polaków się nie spodziewał

Teraz Władimir Semirunnij, Karolina Bosiek, Damian Żurek i trener Roland Cieślak pojawili się na specjalnym spotkaniu w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim, aby rozdawać autografy kibicom. To, jak Polacy potraktowali olimpijczyków, zaskoczyło "Władka".

- Fajnie, że tyle ludzi przyszło mnie przywitać. Byłem bardzo zaskoczony już tym, co działo się na lotnisku, ale nie spodziewałem się, że w Arenie Lodowej zainteresowanie będzie takie ogromne. Każdy chce ze mną zdjęcie, zobaczyć medal. To naprawdę miłe - stwierdził wicemistrz olimpijski cytowany przez "Radio Łódź".

    Reprezentanci Pilicy Tomaszów Mazowiecki mogli więc poczuć, że są niezwykle ważni dla lokalnej społeczności, a ich osiągnięcia na igrzyskach we Włoszech nie przeszły bez echa.

    - Na razie nie jestem piłkarzem, więc moja popularność nie jest aż tak duża, żebym nie mógł spokojnie poruszać się po Tomaszowie - śmiał się Damian Żurek, który we Włoszech dwukrotnie zajmował czwarte miejsce. - Patrząc na te wszystkie dzieci tu obecne bardzo mi miło, że zajmuję się tym sportem. To dla nas bardzo przyjemne chwil - dodał nasz panczenista.

    Na spotkanie z naszymi olimpijczykami przyszło kilkaset osób, dla których była to niepowtarzalna okazja, aby otrzymać autograf oraz zamienić kilka słów ze sportowcami, który jeszcze kilka dni rywalizowani na północy Włoch.

    Sportowiec w białej kurtce zakłada srebrny medal na niebieskiej wstążce, na tle rozmytego stadionu sportowego.
    Władimir Semirunnij przeszedł niełatwą drogę, by zostać Polakiem, a odpłacić się srebrnym medalem olimpijskimLuca BrunoEast News
    Młody sportowiec w białej kurtce z napisem Polska i godłem narodowym stoi z szeroko uniesionymi rękami, uśmiechnięty, na tle niebieskiej areny sportowej.
    Władimir Semirunnij zdobył pierwszy dla Tomaszowa Mazowieckiego medal w łyżwarstwie szybkim Jan Dijks/MTB-Photo/ShutterstockEast News
    Zawodnik w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski do łyżwiarstwa szybkiego podczas jazdy na torze, w aerodynamicznym kasku z przyciemnianą szybą.
    Igrzyska olimpijskie. Na zdjęciu reprezentant Polski Władimir SemirunnijDANIEL MUNOZ / AFPAFP

