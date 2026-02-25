Semirunnij wrócił do domu. Od razu takie słowa o Polakach. Nie spodziewał się
Władimir Semirunnij, to obok Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska jedyny sportowiec, który wywalczył na igrzyskach we Włoszech medal dla Polski. Już po przylocie do Polski nie brakowało chętnych, aby przywitać naszych reprezentantów, a kiedy "Władek" wrócił do Tomaszowa Mazowieckiego, reakcja Polaków przeszła jego oczekiwania.
Ostatnie tygodnie i start na igrzyskach we Włoszech, odmieniły życie wielu naszych sportowców - z Kacper Tomasiakiem, Pawłem Wąskiem i Władimirem Semirunnijem na czele. Ten ostatni zdecydował się nawet zmienić swoje nazwisko, aby brzmiało ono bardziej polsko.
Popularność i sympatia, jaką cieszą się nasi olimpijczycy sprawiły, że już na lotnisku - pomimo później pory - nie brakowało chętnych, aby powitać sportowców i podziękować im za to, co ci zrobili dla polskiego sportu. A to nie koniec.
Semirunnij powitany w Tomaszowie Mazowieckim. Zachowania Polaków się nie spodziewał
Teraz Władimir Semirunnij, Karolina Bosiek, Damian Żurek i trener Roland Cieślak pojawili się na specjalnym spotkaniu w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim, aby rozdawać autografy kibicom. To, jak Polacy potraktowali olimpijczyków, zaskoczyło "Władka".
- Fajnie, że tyle ludzi przyszło mnie przywitać. Byłem bardzo zaskoczony już tym, co działo się na lotnisku, ale nie spodziewałem się, że w Arenie Lodowej zainteresowanie będzie takie ogromne. Każdy chce ze mną zdjęcie, zobaczyć medal. To naprawdę miłe - stwierdził wicemistrz olimpijski cytowany przez "Radio Łódź".
Reprezentanci Pilicy Tomaszów Mazowiecki mogli więc poczuć, że są niezwykle ważni dla lokalnej społeczności, a ich osiągnięcia na igrzyskach we Włoszech nie przeszły bez echa.
- Na razie nie jestem piłkarzem, więc moja popularność nie jest aż tak duża, żebym nie mógł spokojnie poruszać się po Tomaszowie - śmiał się Damian Żurek, który we Włoszech dwukrotnie zajmował czwarte miejsce. - Patrząc na te wszystkie dzieci tu obecne bardzo mi miło, że zajmuję się tym sportem. To dla nas bardzo przyjemne chwil - dodał nasz panczenista.
Na spotkanie z naszymi olimpijczykami przyszło kilkaset osób, dla których była to niepowtarzalna okazja, aby otrzymać autograf oraz zamienić kilka słów ze sportowcami, który jeszcze kilka dni rywalizowani na północy Włoch.