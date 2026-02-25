Semirunnij wrócił do domu. Od razu takie słowa o Polakach. Nie spodziewał się

Ostatnie tygodnie i start na igrzyskach we Włoszech, odmieniły życie wielu naszych sportowców - z Kacper Tomasiakiem, Pawłem Wąskiem i Władimirem Semirunnijem na czele. Ten ostatni zdecydował się nawet zmienić swoje nazwisko, aby brzmiało ono bardziej polsko.

Popularność i sympatia, jaką cieszą się nasi olimpijczycy sprawiły, że już na lotnisku - pomimo później pory - nie brakowało chętnych, aby powitać sportowców i podziękować im za to, co ci zrobili dla polskiego sportu. A to nie koniec.

Władimir Semirunnij: Czuję już zmęczenie i chcę już wrócić do Polski Polsat Sport

Semirunnij powitany w Tomaszowie Mazowieckim. Zachowania Polaków się nie spodziewał

Teraz Władimir Semirunnij, Karolina Bosiek, Damian Żurek i trener Roland Cieślak pojawili się na specjalnym spotkaniu w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim, aby rozdawać autografy kibicom. To, jak Polacy potraktowali olimpijczyków, zaskoczyło "Władka".

- Fajnie, że tyle ludzi przyszło mnie przywitać. Byłem bardzo zaskoczony już tym, co działo się na lotnisku, ale nie spodziewałem się, że w Arenie Lodowej zainteresowanie będzie takie ogromne. Każdy chce ze mną zdjęcie, zobaczyć medal. To naprawdę miłe - stwierdził wicemistrz olimpijski cytowany przez "Radio Łódź".

Reprezentanci Pilicy Tomaszów Mazowiecki mogli więc poczuć, że są niezwykle ważni dla lokalnej społeczności, a ich osiągnięcia na igrzyskach we Włoszech nie przeszły bez echa.

- Na razie nie jestem piłkarzem, więc moja popularność nie jest aż tak duża, żebym nie mógł spokojnie poruszać się po Tomaszowie - śmiał się Damian Żurek, który we Włoszech dwukrotnie zajmował czwarte miejsce. - Patrząc na te wszystkie dzieci tu obecne bardzo mi miło, że zajmuję się tym sportem. To dla nas bardzo przyjemne chwil - dodał nasz panczenista.

Na spotkanie z naszymi olimpijczykami przyszło kilkaset osób, dla których była to niepowtarzalna okazja, aby otrzymać autograf oraz zamienić kilka słów ze sportowcami, który jeszcze kilka dni rywalizowani na północy Włoch.

Władimir Semirunnij przeszedł niełatwą drogę, by zostać Polakiem, a odpłacić się srebrnym medalem olimpijskim Luca Bruno East News

Władimir Semirunnij zdobył pierwszy dla Tomaszowa Mazowieckiego medal w łyżwarstwie szybkim Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock East News

Igrzyska olimpijskie. Na zdjęciu reprezentant Polski Władimir Semirunnij DANIEL MUNOZ / AFP AFP

