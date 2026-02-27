Semirunnij wprost ws. swojego powrotu do Rosji. Podjął ostateczną decyzję

Od sierpnia zeszłego roku Władimir Semirunnij legitymuje się polskim paszportem, lecz jego życie w naszym kraju rozpoczęło się wcześniej. Dzięki pomocy Konrada Niedźwiedzkiego oraz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego tuż po wyjeździe z Rosji odnalazł swoje miejsce na ziemi w Tomaszowie Mazowieckim. To tam toczy się jego codzienność i to właśnie to miasto nazywa swoim domem.

Premie finansowe, które otrzymał dzięki wywalczeniu srebra na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, chce przeznaczyć na jeszcze solidniejsze zakorzenienie się w Polsce i zakup własnego lokum. "Na pewno chcę mieszkać w Polsce, dlatego myślę, że będę chciał kupić mieszkanie, żebym mógł tutaj spokojnie wracać, do swojego domu" - zadeklarował w rozmowie z dziennikarzami przybyłymi na spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki. To nie wszystko.

Oto co Semirunnij zauważył w Polakach. "To mi się podoba"

Semirunnij, podpytywany przez dziennikarza "Super Expressu", wyjawił, co zaskoczyło go w Polakach. Okazuje się, że jest to słowność. "Jak ktoś mi coś zaproponuje, to dotrzymuje słowa. To mi się bardzo podoba. Bo ja też jestem taki. Powiedziałem, że będzie medal, to zrobiłem. Konrad [Niedźwiedzki - przyp. red.] powiedział, że zrobią wszystko, bym mógł reprezentować Polskę, i tak się stało. To jest super" - obwieścił.

Zdradził również, kiedy narodził się w jego głowie pomysł wyjazdu do Polski. Nie było to dokładnie 24 lutego 2022 roku, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. To chwilę później, po zdobyciu medalu mistrzostw świata juniorów, zrozumiał, że jeśli chce dalej występować na arenie międzynarodowej, musi wyjechać za granicę. Teraz deklaruje jasno - do Rosji wracać nie chce.

"Chcę mieszkać w Polsce. W ogóle nie mam myśli, żeby tam wrócić" - stawia sprawę jasno. I dodaje, że marzy, aby bez problemu spotkać się kiedyś w Tomaszowie ze swoją rodziną. "Na razie takiej możliwości nie ma" - przyznał.

Wie, że jego decyzja o nie tylko wyjeździe z Rosji, ale też pozyskaniu polskiego obywatelstwa, może budzić kontrowersje, a nawet nienawistne komentarze. Nie chciałby jednak, by dotknęło to jego rodziców.

"Czasem jest hejt w internecie. Dlatego nie lubię tak za bardzo ten temat rozmawiać, żeby u moich rodziców nie było problemów. Jakby były jakiekolwiek problemy, to chciałbym, żeby te problemy były tylko u mnie" - podsumował.

Władimir Semirunnij otrzymał polskie obywatelstwo Tomasz Jastrzebowski Reporter

ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich DANIEL MUNOZ / AFP AFP

Władimir Semirunnij MILLEREAU PHILIPPE AFP

Władimir Semirunnij: Czuję już zmęczenie i chcę już wrócić do Polski Polsat Sport