Władimir Semirunnij został jednym z bohaterów polskiej delegacji na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Coritna. To właśnie jemu przypadł w udziale jedyny medal wywalczony przez naszych reprezentantów poza skocznią narciarską. 23-letni zawodnik wywalczył srebro w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 000 m. Wyprzedził go tylko Czech Metodej Jilek, który z Włoch przywiózł łącznie dwa "krążki". Był bowiem także drugi na 5 000 m.

To właśnie Władimir Semirunnij wraz z Gabrielą Topolską dumnie dzierżył polską flagę w roli chorążego podczas niedzielnej ceremonii zamknięcia igrzysk, która odbyła się w antycznym amfiteatrze Arena di Verona. Ten duet dzielnie uzupełniał się podczas przemarszu, co można było zauważyć w trakcie oglądania transmisji telewizyjnej.

Na poniedziałek natomiast Polski Komitet Olimpijski zapowiedział powrót do kraju reprezentantów Polski, którzy do samego końca przebywali na Półwyspie Apenińskim podczas imprezy czterolecia. Na pokładzie samolotu, który skieruje się do Warszawy, znajdzie się także rzecz jasna nasz wicemistrz olimpijski.

- Zapraszamy na oficjalne przywitanie części składu Olimpijskiej Reprezentacji Polski, a wśród sportowców m.in. nasz wicemistrz olimpijski Władimir Semirunnij. Zapraszamy 23.02, przylot w okolicach godz. 21:50, lotnisko Chopina w Warszawie - przekazał PKOl.

Reprezentacja Polski wraca do kraju. A Semirunnij już ogłasza

Zanim jednak Władimir Semirunnij wrócił do Polski, zamieścił jeszcze w sieci post podsumowujący tegoroczne igrzyska. 23-latek przy okazji wybiegł już w nim jednak myślami zdecydowanie w przyszłość, a dokładniej przeniósł się w niej o cztery lata. Z jego strony padła bowiem konkretna deklaracja dotycząca walki o kolejne olimpijskie medale w barwach reprezentacji Polski.

- Te trzy tygodnie minęły błyskawicznie. Mam nadzieję, że kolejne cztery lata przelecą równie szybko. Naprawdę chcę tego doświadczyć raz jeszcze. I will be rady for more! - napisał Władimir Semirunnij, zapewniając, że przy okazji kolejnych igrzysk będzie gotowy na jeszcze więcej.

