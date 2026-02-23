Semirunnij w drodze do kraju. Nadał ogłoszenie. Deklaracja ws. Polski

Tomasz Brożek

Reprezentacja Polski, która uczestniczyła w niedzielnej ceremonii zakończenia igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina wraca dziś do kraju. Na Okęciu późną wieczorową porą kibice będą mogli powitać między innymi naszego srebrnego medalistę Władimira Semirunnija. 23-letni łyżwiarz - drugi na dystansie 10 000 m - jeszcze przed powrotem do Polski zdążył nadać wiadomość, dotyczącą kolejnych igrzysk olimpijskich. Z jego strony padła otwarta deklaracja.

Zawodnik w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski do łyżwiarstwa szybkiego podczas jazdy na torze, w aerodynamicznym kasku z przyciemnianą szybą.
Igrzyska olimpijskie. Na zdjęciu reprezentant Polski Władimir SemirunnijDANIEL MUNOZ / AFPAFP
Władimir Semirunnij został jednym z bohaterów polskiej delegacji na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Coritna. To właśnie jemu przypadł w udziale jedyny medal wywalczony przez naszych reprezentantów poza skocznią narciarską. 23-letni zawodnik wywalczył srebro w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 000 m. Wyprzedził go tylko Czech Metodej Jilek, który z Włoch przywiózł łącznie dwa "krążki". Był bowiem także drugi na 5 000 m.

To właśnie Władimir Semirunnij wraz z Gabrielą Topolską dumnie dzierżył polską flagę w roli chorążego podczas niedzielnej ceremonii zamknięcia igrzysk, która odbyła się w antycznym amfiteatrze Arena di Verona. Ten duet dzielnie uzupełniał się podczas przemarszu, co można było zauważyć w trakcie oglądania transmisji telewizyjnej.

Semirunnij oddał medal, a teraz takie wieści. Dostanie luksusową nagrodę. Już się dowiedział

Na poniedziałek natomiast Polski Komitet Olimpijski zapowiedział powrót do kraju reprezentantów Polski, którzy do samego końca przebywali na Półwyspie Apenińskim podczas imprezy czterolecia. Na pokładzie samolotu, który skieruje się do Warszawy, znajdzie się także rzecz jasna nasz wicemistrz olimpijski.

- Zapraszamy na oficjalne przywitanie części składu Olimpijskiej Reprezentacji Polski, a wśród sportowców m.in. nasz wicemistrz olimpijski Władimir Semirunnij. Zapraszamy 23.02, przylot w okolicach godz. 21:50, lotnisko Chopina w Warszawie - przekazał PKOl.

Zapadła decyzja ws. Semirunnija. Tuż przed startem, honor na wagę medalu

Reprezentacja Polski wraca do kraju. A Semirunnij już ogłasza

Zanim jednak Władimir Semirunnij wrócił do Polski, zamieścił jeszcze w sieci post podsumowujący tegoroczne igrzyska. 23-latek przy okazji wybiegł już w nim jednak myślami zdecydowanie w przyszłość, a dokładniej przeniósł się w niej o cztery lata. Z jego strony padła bowiem konkretna deklaracja dotycząca walki o kolejne olimpijskie medale w barwach reprezentacji Polski.

- Te trzy tygodnie minęły błyskawicznie. Mam nadzieję, że kolejne cztery lata przelecą równie szybko. Naprawdę chcę tego doświadczyć raz jeszcze. I will be rady for more! - napisał Władimir Semirunnij, zapewniając, że przy okazji kolejnych igrzysk będzie gotowy na jeszcze więcej.

Łyżwiarz szybki w kombinezonie reprezentacji Polski, z charakterystycznym biało-czerwonym wzorem oraz godłem, w sportowym kasku i okularach na lodowisku.
Władimir SemirunnijPAP/EPA
Sportowiec w białej kurtce zakłada na szyję srebrny medal podczas ceremonii wręczenia nagród.
Władimir SemirunnijLuca BrunoEast News
Zawodnik w kombinezonie sportowym reprezentującym Polskę podczas wyścigu łyżwiarskiego, ujęcie dynamiczne, widoczne lustrzane gogle, gest ręką w trakcie jazdy.
Władimir SemirunnijTETSU JOKOAFP
Władimir Semirunnij: Czuję już zmęczenie i chcę już wrócić do PolskiPolsat Sport

