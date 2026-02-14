Semirunnij przyznał się po biegu. Pojawił się ogromny ból, a potem taka pomoc

Kolejne wielkie emocje na igrzyskach olimpijskich. Semirunnij zdobył dla Polski pierwszy od 2014 roku medal na zimowych igrzyskach, który nie był związany ze skokami narciarskimi. Ze swojego występu na 10 000 metrów nie był jednak zadowolony - jak sam twierdził, na treningach jeździł lepiej. Pojawiły się jednak problemy.

Władimir Semirunnij z problemami w walce o medal

Okazało się, że Semirunnij nie jechał w najlepszej kondycji. Wszystko zaczęło się psuć na siedem okrążeń przed końcem. Łyżwiarz walczył z bólem, który pojawił się dość niespodziewanie.

"Jechało mi się ciężko, bo ten lód jest strasznie ciężki. Do takiej pracy, którą lubię, ale jechałem ile sił, a ostatnie siedem rund strasznie bolała mnie głowa" - tłumaczył w rozmowie z mediami po swoim biegu Semmirunij. "Mogę powiedzieć, że to była najtrudniejsza dziesiątka, jaką kiedykolwiek przejechałem" - dodał w rozmowie z rosyjskim Sport Express. Pomoc przyszłą z nieoczekiwanej przez nikogo strony. Sił panczeniście dodał... jego rywal.

Władimir Semirunnij dostał skrzydeł dzięki rywalowi

Po biegu Semirunnij wyjawił, że bardzo pomogła mu wrzawa skierowana w kierunku jego rywala, Holendra Stijna van de Bunta, kiedy ten zaczął gonić go w drugiej połowie wyścigu. Doping sprawił, że w reprezentancie Polski obudziły się nowe siły do walki i mimo bólu był w stanie dojechać do końca, walcząc o każdą setną sekundy.

Jednocześnie Semirunnij stwierdził, że lepiej czułby się jadąc w parze z Davide Ghiotto z Włoch. Był też bardzo zdziwiony, że ten pojechał gorzej niż jego ostateczny rywal, czyli van de Bunt. Srebro Semirunnijowi dał czas 12:39.08, a Ghiotto dojechał na metę z czasem 12:46.72.

Władimir Semirunnij przeszedł niełatwą drogę, by zostać Polakiem, a odpłacić się srebrnym medalem olimpijskim Luca Bruno East News

Władimir Siemirunnij Paweł Skraba PAP

