W niedzielny wieczór oficjalnie zakończyły się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Przy okazji ceremonii w amfiteatrze w Weronie pojawili się polscy sportowcy, a dokładniej Władimir Semirunnij i Gabriela Topolska. Wspomniana dwójka pełniła funkcję chorążych, a szczególne emocje wywołała obecność urodzonego w Rosji panczenisty. Jego gest z naszą flagą widzieli wszyscy.

Młody sportowiec w białym stroju z godłem Polski stoi z uniesionymi rękami i uśmiecha się, w tle mniejsze zdjęcie przedstawiające pochód z flagą Pakistanu oraz innymi flagami w tle.
Władimir Semirunnij
Cztery medale na zimowych igrzyskach olimpijskich zdobyli reprezentanci Polski. Trzy z nich wywalczyli nasi skoczkowie, natomiast czwarty zdobył Władimir Semirunnij. Nasz panczenista świetnie pojechał na 10000 metrów i został wicemistrzem olimpijskim.

    Co ciekawe, urodzony w Rosji zawodnik został we Włoszech do samego końca i wziął udział w ceremonii zamknięcia. Częścią tego wydarzenia był przemarsz sportowców z flagami wszystkich krajów, jakie wzięły udział na imprezie czterolecia.

    Z polską flagą w amfiteatrze w Weronie pojawił się właśnie 23-latek, który funkcję chorążego pełnił wspólnie z Gabrielą Topolską. W pewnym momencie kamery zostały skierowanie właśnie na reprezentantów Polski, a to, co panczenista zrobił z naszą flagą zobaczyli wszyscy.

    Semirunnij "dorwał" się do polskiej flagi. Sceny w Weronie

    Flagą machała Topolska, lecz nie radziła sobie z tym idealnie. W końcu ta często zawijała się nie nie mogła prezentować się w pełni świateł. W pewnej chwili Semirunnij wziął jej końcówkę i zaczął dynamicznie machać, by ta mogła być widoczna dla wszystkich w pełni.

    Taki gest pokazuje, że urodzony w Rosji zawodnik bardzo utożsamia się z Polską. Przypomnijmy, że obywatelstwo otrzymał dopiero w sierpniu ubiegłego roku.

    Łyżwiarz szybki w kombinezonie reprezentacji Polski, z charakterystycznym biało-czerwonym wzorem oraz godłem, w sportowym kasku i okularach na lodowisku.
    Władimir SemirunnijPAP/EPA
    Sportowiec w białej kurtce zakłada na szyję srebrny medal podczas ceremonii wręczenia nagród.
    Władimir SemirunnijLuca BrunoEast News
    Młody mężczyzna w czarnej koszulce z logo PGE trzyma czerwone etui z otwartym dokumentem, stoi na zewnątrz przy zielonym żywopłocie, w tle widoczne miejskie zabudowania.
    Władymir Semirunnij tuż po otrzymaniu polskiego obywatelstwaTomasz Jarzębowskimateriały prasowe
