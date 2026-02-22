Cztery medale na zimowych igrzyskach olimpijskich zdobyli reprezentanci Polski. Trzy z nich wywalczyli nasi skoczkowie, natomiast czwarty zdobył Władimir Semirunnij. Nasz panczenista świetnie pojechał na 10000 metrów i został wicemistrzem olimpijskim.

Co ciekawe, urodzony w Rosji zawodnik został we Włoszech do samego końca i wziął udział w ceremonii zamknięcia. Częścią tego wydarzenia był przemarsz sportowców z flagami wszystkich krajów, jakie wzięły udział na imprezie czterolecia.

Z polską flagą w amfiteatrze w Weronie pojawił się właśnie 23-latek, który funkcję chorążego pełnił wspólnie z Gabrielą Topolską. W pewnym momencie kamery zostały skierowanie właśnie na reprezentantów Polski, a to, co panczenista zrobił z naszą flagą zobaczyli wszyscy.

Semirunnij "dorwał" się do polskiej flagi. Sceny w Weronie

Flagą machała Topolska, lecz nie radziła sobie z tym idealnie. W końcu ta często zawijała się nie nie mogła prezentować się w pełni świateł. W pewnej chwili Semirunnij wziął jej końcówkę i zaczął dynamicznie machać, by ta mogła być widoczna dla wszystkich w pełni.

Taki gest pokazuje, że urodzony w Rosji zawodnik bardzo utożsamia się z Polską. Przypomnijmy, że obywatelstwo otrzymał dopiero w sierpniu ubiegłego roku.

