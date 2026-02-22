Semirunnij oddał medal, a teraz takie wieści. Dostanie luksusową nagrodę. Już się dowiedział
Niedziela 22 lutego jest ostatnim dniem Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Reprezentacja Polski kończy imprezę w dobrych nastrojach, bo z włoskich aren udało się przywieźć cztery medale. Jeden z nich w łyżwiarstwie szybkim zdobył Władimir Semirunnij. Zawodnik przyznał, że chciałby przekazać medal do jakiejś placówki publicznej. Co ciekawe, po wywalczonym podium otrzymał obietnicę wyjątkowego prezentu.
Przed igrzyskami we Włoszech cztery medale dla polskiej ekipy można byłoby brać "w ciemno". Zimowe zmagania bardzo rzadko przynosiły nam liczne sukcesy. W tym roku bohaterem okazał się Kacper Tomasiak, który zdobył aż trzy olimpijskie krążki. Dwa srebrne oraz jeden brązowy. To jedna z największych niespodzianek w historii polskiego olimpizmu. Czwarty medal dla biało-czerwonych w łyżwiarstwie szybkim wywalczył Władimir Semirunnij.
W biegu na 10 000 metrów sięgnął po srebrny krążek. Tym samym igrzyska Mediolan - Cortina są jednymi z bardziej udanych dla reprezentacji Polski. Sam Semirunnij już kilka dni temu zdradził, że chciałby przekazać medal na rzecz publicznej placówki. Łyżwiarz myślał o oddaniu go muzeum sportu w Warszawie albo pozostawieniu go w Tomaszowie Mazowieckim.
Semirunnij otrzyma wyjątkowy prezent. Obiecał mu to Czesław Lang
"Chciałbym go gdzieś przekazać i to się nie zmieniło, ale jeszcze nie wiem gdzie. Może muzeum sportu w Warszawie? Z drugiej strony fajnie byłoby zostawić go w Tomaszowie Mazowieckim, żeby młodzi, którzy tam trenują, widzieli, że wszystko jest możliwe, że chłopak z Tomaszowa mógł to zrobić, więc oni też mogą" - powiedział Semirunnij cytowany przez "Fakt". Okazuje się, że reprezentant Polski nie zostanie "z pustymi rękoma". Wszystko za sprawą obietnicy... Czesława Langa.
Attache polskiej reprezentacji i dyrektor Tour de Pologne w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" zdradził, że obiecał srebrnemu medaliście olimpijskiemu rower. I to rower z górnej półki. "Zapytałem, jakim jeździ rowerem. Powiedziałem mu: jest taki rower Colnago, na którym teraz Tadej Pogacar wygrywa wszystko i jak już będziesz w Polsce, ja ci go sprezentuję" - przyznał były kolarz. Okazuje się, że ten jednoślad to jeden z lepszych na świecie.
"To tak jakbyś wśród samochód wybrała Bentleya. Top topów. Bardzo się ucieszył" - dodał Lang. 70-latek zdradził, że miał okazję z bliska oglądać sukces Tomasiaka i Pawła Wąska. "To wszystko było takie nieprzewidywalne… Zastanawialiśmy się, jak te zawody się potoczą. Bardzo wszystko przeżyłem i na koniec była wielka radość. Sport jest nieprzewidywalny i trzeba cieszyć się z takich momentów" - podkreślił wicemistrz olimpijski w kolarstwie szosowym.