Semirunnij oddał medal, a teraz taka deklaracja. Chce coś udowodnić Polakom. Radykalny krok

Władimir Semirunnij wrócił do Polski ze srebrnym medalem zimowych igrzysk olimpijskich. Zawodnik już jakiś czas temu przyznał, że chciałby przekazać swój medal do jakiejś placówki publicznej. Teraz przyznał, że chce coś jeszcze udowodnić Polakom i zapowiedział, że podejmie kroki w tej sprawie. - Niedługo zrobię kolejny krok, by udowodnić, że jestem stuprocentowym Polakiem - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Młody sportowiec w czerwonym dresie z medalem na szyi stoi przy mikrofonie, uśmiecha się i trzyma rękę na piersi, w tle inni członkowie drużyny oraz mężczyzna w garniturze.
Semirunnij wrócił do Polski i ogłosił, że chce zmienić nazwiskoLeszek SzymańskiPAP
Władimir Semirunnij leciał do Włoch jako jedna z naszych największych nadziei medalowych. Pochodzący z Rosji panczenista wywalczył srebrny medal w biegu na 10 000 metrów. 23-latek przyznał, że chce go pokazać bliskim i znajomym, a następnie zrzeknie się go na rzecz publicznej placówki. "Chciałbym go gdzieś przekazać i to się nie zmieniło, ale jeszcze nie wiem gdzie. Może muzeum sportu w Warszawie? Z drugiej strony fajnie byłoby zostawić go w Tomaszowie Mazowieckim, żeby młodzi, którzy tam trenują, widzieli, że wszystko jest możliwe, że chłopak z Tomaszowa mógł to zrobić, więc oni też mogą" - zadeklarował, cytowany przez "Fakt".

    Igrzyska we Włoszech zakończyły się w niedzielę (22 lutego). Semirunnij był podczas ceremonii zamknięcia chorążym polskiej reprezentacji, a dobę później wrócił do Polski. Na warszawskim Okęciu czekali na niego znajomi oraz kibice.

    Panczenista na lotnisku porozmawiał także z dziennikarzami i w rozmowie z WP SportoweFakty złożył ciekawą deklarację. Został zapytany o to, czy bolały go opinie kibiców, którzy mówili, że jego srebro nie cieszy tak samo mocno jak rodowitych Polaków.

    Mieszkam tutaj trzy lata, przez cały czas rozmawiam po polsku, myślę po polsku, w trakcie zawodów śpiewam polski hymn i chcę tutaj mieszkać do końca życia. Niedługo zrobię kolejny krok, by udowodnić, że jestem stuprocentowym Polakiem
    przyznał.

    23-latek wyznał, że chciałby zaktualizować swoje nazwisko w urzędzie. - Wiem, że obecna pisownia nie jest łatwa dla Polaków. Ja też uważam, że nie jest dobrze przetłumaczone z cyrylicy i trochę się nie dziwię, że dziennikarze mają problem - dodał.

    Semirunnij zapowiedział, że w najbliższym czasie jego nazwisko zostanie zmienione na takie, które będzie dobrze brzmiało w języku polskim. - Będę nazywał się Władimir Semirunni - przyznał.

    Warto podkreślić, że w oficjalnym folderze Polskiego Komitetu Olimpijskiego 23-latek widniał pierwotnie jako "Siemirunnij", ale dziennikarze i kibice nazywali go "Semirunnij".

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Sportowiec w białej kurtce zakłada srebrny medal na niebieskiej wstążce, na tle rozmytego stadionu sportowego.
    Władimir Semirunnij przeszedł niełatwą drogę, by zostać Polakiem, a odpłacić się srebrnym medalem olimpijskimLuca BrunoEast News
    Zawodnik w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski do łyżwiarstwa szybkiego podczas jazdy na torze, w aerodynamicznym kasku z przyciemnianą szybą.
    Igrzyska olimpijskie. Na zdjęciu reprezentant Polski Władimir SemirunnijDANIEL MUNOZ / AFPAFP
    Młody sportowiec z krótkimi włosami trzymający w dłoni srebrny medal olimpijski, ubrany w biały sportowy strój, uśmiecha się i patrzy wprost w obiektyw, drugą ręką wykonuje gest zwycięstwa.
    ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskichDANIEL MUNOZ / AFPAFP
