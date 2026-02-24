Władimir Semirunnij leciał do Włoch jako jedna z naszych największych nadziei medalowych. Pochodzący z Rosji panczenista wywalczył srebrny medal w biegu na 10 000 metrów. 23-latek przyznał, że chce go pokazać bliskim i znajomym, a następnie zrzeknie się go na rzecz publicznej placówki. "Chciałbym go gdzieś przekazać i to się nie zmieniło, ale jeszcze nie wiem gdzie. Może muzeum sportu w Warszawie? Z drugiej strony fajnie byłoby zostawić go w Tomaszowie Mazowieckim, żeby młodzi, którzy tam trenują, widzieli, że wszystko jest możliwe, że chłopak z Tomaszowa mógł to zrobić, więc oni też mogą" - zadeklarował, cytowany przez "Fakt".

Semirunnij wrócił do Polski i ogłosił. "Zamierzam zmienić nazwisko"

Igrzyska we Włoszech zakończyły się w niedzielę (22 lutego). Semirunnij był podczas ceremonii zamknięcia chorążym polskiej reprezentacji, a dobę później wrócił do Polski. Na warszawskim Okęciu czekali na niego znajomi oraz kibice.

Panczenista na lotnisku porozmawiał także z dziennikarzami i w rozmowie z WP SportoweFakty złożył ciekawą deklarację. Został zapytany o to, czy bolały go opinie kibiców, którzy mówili, że jego srebro nie cieszy tak samo mocno jak rodowitych Polaków.

Mieszkam tutaj trzy lata, przez cały czas rozmawiam po polsku, myślę po polsku, w trakcie zawodów śpiewam polski hymn i chcę tutaj mieszkać do końca życia. Niedługo zrobię kolejny krok, by udowodnić, że jestem stuprocentowym Polakiem

23-latek wyznał, że chciałby zaktualizować swoje nazwisko w urzędzie. - Wiem, że obecna pisownia nie jest łatwa dla Polaków. Ja też uważam, że nie jest dobrze przetłumaczone z cyrylicy i trochę się nie dziwię, że dziennikarze mają problem - dodał.

Semirunnij zapowiedział, że w najbliższym czasie jego nazwisko zostanie zmienione na takie, które będzie dobrze brzmiało w języku polskim. - Będę nazywał się Władimir Semirunni - przyznał.

Warto podkreślić, że w oficjalnym folderze Polskiego Komitetu Olimpijskiego 23-latek widniał pierwotnie jako "Siemirunnij", ale dziennikarze i kibice nazywali go "Semirunnij".

Władimir Semirunnij przeszedł niełatwą drogę, by zostać Polakiem, a odpłacić się srebrnym medalem olimpijskim Luca Bruno East News

Igrzyska olimpijskie. Na zdjęciu reprezentant Polski Władimir Semirunnij DANIEL MUNOZ / AFP AFP

ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich DANIEL MUNOZ / AFP AFP

