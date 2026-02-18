Semirunnij nie wrócił do kraju. Składa twardą obietnicę. Cała Polska usłyszała

Łukasz Żurek

Władimir Semirunnij nie powiedział jeszcze ostatniego słowa na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W czwartkowe popołudnie reprezentant Polski stanie na starcie wyścigu na dystansie 1500 m. I bez ogródek zapewnia, że pojedzie po kolejny medal. - Ten tor jest odpowiedni dla mnie. Pasują mi tu wiraże, jak w Tomaszowie Mazowieckim. Chcę wygrać. Nie ma różnicy, na jakim dystansie startuję - zapewnia na antenie Polskiego Radia.

Łyżwiarz szybki w biało-czerwonym stroju z napisem POL i orłem na piersi, w aerodynamicznej pozycji podczas wyścigu, w kasku i okularach ochronnych.
Władimir SemirunnijMILLEREAU PHILIPPEAFP
Od pięciu dni Władimir Semirunnij jest wicemistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim. Po srebrny krążek sięgnął w biegu na 10000 metrów. Ale zapewnia, że udany start tylko zaostrzył jego apetyty.

Drugi z naszych bohaterów, Kacper Tomasiak, wrócił już do kraju. Z Włoch zabrał ze sobą trzy medale - dwa srebrne (skocznia normalna i duety) oraz brązowy (skocznia duża). Już w niedzielę zobaczymy go podczas mistrzostw Polski na obiekcie w Wiśle-Malince.

Semirunnij nie powiedział jeszcze w Mediolanie ostatniego słowa.

Kolejna szansa medalowa Polaków. Władimir Semirunnij nie uznaje kompromisów. "Chcę wygrać"

- Na 10 000 m początek poniżej 30 sekund jechałem - przypomina Semirunnij, cytowany przez serwis PolskieRadio24.pl. - To spoko, dobrze będzie na półtora kilometra. Dobrze się czuję. Będę walczył o medal.

- Ten tor jest odpowiedni dla mnie - dodaje. - Pasują mi tu wiraże, jak w Tomaszowie Mazowieckim. Chcę wygrać. Nie ma różnicy, na jakim dystansie startuję.

Ostatnie dni poświęcił na relaks i delektowanie się mianem medalisty olimpijskiego. Zebrał niezliczoną ilość gratulacji. Wszędzie przyjmowany był z honorami.

- Byłem w Predazzo, byłem w Domu Polskim zobaczyć, jak to w ogóle wygląda - opowiada. - Super atmosfera, kibice, można powiedzieć, że naprawdę to jest dom. Dobrze zobaczyć coś nowego, żeby nie siedzieć cały czas w wiosce.

Liczyliśmy, że na podium staną w stolicy Lombardii także Damian Żurek i Kaja Ziomek-Nogal. Nie doczekaliśmy się jednak satysfakcji. Do szczęścia zabrakło bardzo niewiele, na kolejną szansę trzeba zaczekać cztery lata.

Czy wynagrodzi nam to ponownie Semirunnij? Wyścig panczenistów na 1500 m odbędzie się w czwartek. Początek zmagań zaplanowano na 16:30.

Zawodnik w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski do łyżwiarstwa szybkiego stoi na lodowisku z uniesioną ręką w geście osłaniającym twarz, w tle widoczne puste trybuny
Władimir SemirunnijJan Dijks/MTB-Photo/ShutterstockEast News
Sportowiec w białej kurtce zakłada srebrny medal na niebieskiej wstążce, na tle rozmytego stadionu sportowego.
Władimir SemirunnijLuca BrunoEast News
Młody sportowiec z krótkimi włosami trzymający w dłoni srebrny medal olimpijski, ubrany w biały sportowy strój, uśmiecha się i patrzy wprost w obiektyw, drugą ręką wykonuje gest zwycięstwa.
Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskichDANIEL MUNOZ / AFPAFP
