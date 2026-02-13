Semirunnij nie daruje. Zszedł z podium i upomniał się o swoje. "Ja teraz czekam"
Ciśnienie, presja, przedstartowe napięcie - to już wszystko za nim. Władimir Semirunnij wywalczył tytuł wicemistrza olimpijskiego w rywalizacji panczenistów na dystansie 10000 m. Blask srebrnego medalu nie spowodował jednak, że 23-latek z przymrużeniem oka potraktował obietnicę, która dotarła do niego jeszcze przed startem. Złożył ją szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki i wygląda na to, że będzie musiał dotrzymać słowa. -Ja teraz czekam - oznajmia bohater z Mediolanu i... wyznacza czas do jutra.
W zmaganiach łyżwiarzy szybkich na 10000 m Władimir Semirunnij jechał w trzeciej z 12 par walczących o medale. Objął prowadzenie, ale musiał czekać na czasy uzyskiwane przez rywali. Wyprzedził go dopiero Czech Metodej Jilek (5,65 s), startujący w przedostatnim duecie.
Ale ta sztuka nie udała się nikomu więcej. 23-letni zawodnik, który w 2023 roku uciekł z Rosji do Polski, został srebrnym medalistą olimpijskim. Był w gronie faworytów i wytrzymał ogromną presję, jaka na nim ciążyła od wielu tygodni.
Semirunnij nie odpuszcza Niedźwiedzkiemu. Zakład przegrany. "Teraz musi iść ogolić się na łyso".
Szczególnie szczęśliwy po występie reprezentanta Polski musiał być Konrad Niedźwiedzki, szef polskiej misji olimpijskiej w Mediolanie/Cortinie d'Ampzzo. To on przed blisko trzema laty pomógł zaaklimatyzować się w Polsce młodemu chłopakowi, który nie chciał już startować w barwach Rosji.
- Władek przysłał do związku list, w wakacje, chyba w lipcu. Napisał, że kocha ten sport, ze względu na sytuację po wybuchu wojny szuka jednak pomocy. Jako Rosjanin nie może startować, czas ucieka, a on chce się rozwijać - opowiadał Niedźwiedzki w rozmowie z Eurosportem jako dyrektor sportowy PZŁS.
Semirunnij dobrze pamięta, komu ile zawdzięcza. Po wywalczeniu srebra na włoskiej ziemi nie zapomniał o podziękowaniach. - Dziękuję bardzo mojemu "polskiemu tacie" - powiedział z humorem w rozmowie z TVP Sport.
Ale zaraz potem przeszedł na... grunt roszczeniowy. I wygląda na to, że zamierza wykazać konsekwentną postawę.
- Teraz musi iść ogolić się na łyso - oznajmił, mając na myśli Niedźwiedzkiego właśnie. - Taki był zakład, tak powiedział w którymś wywiadzie. Ja teraz czekam. Chciałbym, żeby jutro już tak chodził.
Co na to druga strona rzeczonego zakładu? Oficjalnego stanowiska jak na razie brak. W sobotę obecni na miejscu przedstawiciele mediów będą monitorować rozwój sytuacji od samego rana.