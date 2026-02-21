Semirunnij nagle usłyszał o roli chorążego polskiej kadry. Niebywała reakcja

- Bardzo dziękuję, że wybrano mnie na chorążego, mogę podziękować kolejny raz Polsce, tak samo, jak robię to medalami. Jak się dowiedziałem? Rano odbierałem płozy i Konrad Niedźwiedzki mówi mi o tym. Ja na to: cooo? Pomyślałem, że muszę przeżyć mass start, a potem misja flaga - mówił uśmiechnięty Władimir Semirunnij, który kończy igrzyska ze srebrnym medalem olimpijskim. Dzisiaj w starcie masowym zakończył rywalizację na półfinale.

Sportowiec w białej kurtce zakłada srebrny medal na niebieskiej wstążce, na tle rozmytego stadionu sportowego.
Władimir Semirunnij przeszedł niełatwą drogę, by zostać Polakiem, a odpłacić się srebrnym medalem olimpijskimLuca BrunoEast News
Władimir Semirunnij rolą chorążego reprezentacji Polski jest zachwycony. Dopytał, czy ta ceremonia odbędzie się już tylko w jednym miejscu.

- O fajnie. To będę dłużej na kamerze. Super - odparł polski wicemistrz olimpijski.

Więcej wkróce...

