Władimir Semirunnij zdecydował się opuścić Rosję po tym jak Władimir Putin zarządził atak zbrojny na Ukrainę. Zdecydował, że najbliżej mu do Polski. - Chcę dalej trenować, rozwijać się, sprawdzić się w tej dyscyplinie sportu, stąd moja prośba o starty w polskich barwach. To była dla mnie bardzo trudna decyzja, szczególnie w takim momencie - mówił w 2023 roku.

Jasne było, że tym samym polskie łyżwiarstwo zyskało wielki talent światowych panczen. Gdy w sierpniu 2025 roku Semirunnij otrzymał polskie obywatelstwo jasne stało się, że wówczas 22-letni będzie mocnym kandydatem do medalu igrzysk olimpijskich. Te we Włoszech były jego debiutem na imprezie tej rangi.

Rosjanie wprost o Semirunniju. Nie mieli litości

Faktycznie leciał do Mediolanu jako jeden z faworytów do medalu na dystansie 10000. metrów panów, ale rywale byli mocni. Ostatecznie nie na tyle, aby z naszym reprezentantem wygrać. Jedynym, który był w stanie pokonał Semirunnija okazał się ledwie 19-letni Czech - Metodej Jilek.

Co więcej, igrzyska zakończyły się dla Semirunnija wielkim zaszczytem. Był on bowiem chorążym polskiej flagi na ceremonii zamknięcia imprezy czterolecia. Te wszystko wydarzenia sprawiły, że w Rosji zawrzało a o Semirunniju zrobiło się tam zdecydowanie głośniej, niż pewnie by przewidział.

"Zdradził Rosję dla... roweru. Władimir został twarzą rusofobów na Igrzyskach Olimpijskich w 2026 roku. Ceremonia zamknięcia to nie tylko finał igrzysk, ale także kolejna okazja do uhonorowania najwybitniejszych sportowców" - czytamy na początku artykuły, który pojawił się na portalu "news.sportbox.ru".

"Zaszczyt niesienia flagi przypadł również byłemu Rosjaninowi Władimirowi Semirunniju. Za medal olimpijski łyżwiarz szybki, który uciekł z Rosji, otrzyma… rower" - dodano. Historia z rowerem oczywiście dotyczy obietnicy, którą naszemu wicemistrzowi olimpijskiemu złożył Czesław Lang [WIĘCEJ TUTAJ].

"Transferowi Semirunnija towarzyszył ogromny skandal. Władimir dosłownie uciekł z Rosji, nie chcąc reprezentować swojego kraju. Celowo pisał listy do różnych federacji, domagając się zmiany swojego obywatelstwa sportowego" - podsumowano.

Władimir Semirunnij przeszedł niełatwą drogę, by zostać Polakiem, a odpłacić się srebrnym medalem olimpijskim Luca Bruno East News

Władymir Semirunnij tuż po otrzymaniu polskiego obywatelstwa Tomasz Jarzębowski materiały prasowe

ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich DANIEL MUNOZ / AFP AFP

