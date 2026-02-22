Sceny po biegu. Kowalczyk-Tekieli ruszyła do Ruckiej-Michałek. Polka zalała się łzami

W skrócie Eliza Rucka-Michałek zajęła wysokie miejsce w biegu na 50 km techniką klasyczną podczas zimowych igrzysk olimpijskich, przesuwając się w klasyfikacji i walcząc o medal.

Justyna Kowalczyk-Tekieli po biegu podeszła do Ruckiej-Michałek, by jej pogratulować i wyściskać zawodniczkę, która była przez nią prowadzona w kadrze juniorskiej.

Rucka-Michałek wróciła do sportu po przerwie związanej z problemami zdrowotnymi, a jej występ podczas igrzysk został uznany za przełomowy i ważny dla całej rodziny.

W sobotę Dominik Bury zapisał się w historii polskich biegów narciarskich. 29-latek zajął 12. miejsce w biegu na 50 kilometrów techniką klasyczną w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Nigdy żaden inny nasz zawodnik nie był wyżej w tej konkurencji.

Dzień później na trasę w Lago di Tesero ruszyła Eliza Rucka-Michałek. Trener kadry Mariusz Hluchnik nie wystawił jej do sprintu drużynowego, co było dziwną decyzją, ale ona się obroniła. Polka mogła lepiej wypocząć przed morderczą rywalizacją. I pobiegła fantastycznie. To był najlepszy występ polskiej biegaczki narciarskiej od czasów Justyny Kowalczyk-Tekieli. Mało tego, Rucka-Michałek też zapisała się w historii, bo żadna inna nasza zawodniczka nie była tak wysoko w biegu na 50 km.

Eliza Rucka-Michałek walczyła o medal igrzysk. Polka porwała serca kibiców

25-latka biegła swoim tempem i cały czas przesuwała się w klasyfikacji. W pewnym momencie miała dużą stratę do grupy zawodniczek, walczących o brązowy medal. Zdecydowanie z przodu była Szwedka Ebba Andersson i Norweżka Heidi Weng. Rucka-Michałek wraz z każdym kolejnym pomiarem czasu zbliżała się do grupy pięciu biegaczek. I w końcu je doszła na ostatnim okrążeniu. Była w grze o medale. Polka porwała serca kibiców.

Widziałam ten medal przed sobą. Biegłam chwilę z dziewczynami, które o niego walczyły, jednak wiedziałam, że one po prostu czekają na ten ostatni moment. A ja po prostu tak walczyłam. Już nie miałam siły, ale się starałam. Kiedy dobiegłam do tej grupy, byłam z siebie bardzo dumna. Dobiec z takimi zawodniczkami, to jest coś niesamowitego

Już zakończyła karierę, ale wróciła. Trenuje od kilkunastu miesięcy

To, co zrobiła ta dziewczyna, to jest jej wielkie zwycięstwo. Nie ma medalu, ale jest wielką wygraną tych igrzysk. Pokonała przeciwności losu. Ona przecież już zakończyła karierę.

Rucka-Michałek uznawana była za wielki talent w biegach narciarskich. Problemem było jednak to, że zawodniczka mdlała w czasie wysiłku, a lekarze bezradnie rozkładali ręce. O kolejnych omdleniach Polki rozpisywały się skandynawskie media. Nie otrzymywała zdolności do uprawiania sportu i cztery lata temu Polka rzuciła biegi narciarskie.

Biegaczka MKS Istebna wyszła za mąż, urodziła dwójkę dzieci i problemy odeszły, jak ręką odjął. Jak się okazało, Polka cierpiała na zespół wazowagalny, który polegał na nagłym spadku ciśnienia krwi i zwolnieniu akcji serca. Nasza biegaczka mdlała, ale po ciąży problemy minęły. Przeszła wszystkie badania w Polsce i otrzymała zgodę na uprawianie sportu.

Postanowiła zatem zrobić jeszcze jedno podejście. I po dziesięciu miesiącach treningu pojechała na swoje pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie. Nie dziwi zatem, że w jej oczach pojawiły się łzy, bo droga, jaką przeszła, była pokręcona, jak te we włoskich górach.

Jej droga sportowa, to nieustanne pasmo problemów. Kiedy tej zimy wróciła do Pucharu Świata, to do krwi obdarła pięty. To jednak nie przeszkodziło jej w Ruce być blisko "30". O tym, co potrafi ta zawodniczka, mogliśmy się przekonać w czasie Tour de Ski. Na jednym z etapów w biegu na 5 kilometrów techniką dowolną była szósta. To był najlepszy wynik Polki od wielu lat i występów Justyny Kowalczyk-Tekieli.

Potwierdzeniem dyspozycji było 16. miejsce w biegu pod Alpe Cermis, gdzie dodatkowo złamała kij, i 25. miejsce w klasyfikacji generalnej TdS. Była w tej imprezie najlepszą z Polek.

Po drodze było też omdlenie. W Trondheim. Tam jednak - jak przyznała Rucka-Michałek - było ono spowodowane zatruciem pokarmowym.

Ten występ odmieni jej życie. "Nasze dzieci cierpiały"

- Myślę, że dopiero poczuję, że to jest przełomowy moment w moim życiu. Na razie jestem tak zmęczona. Nie mam siły nawet myśleć - przyznała Rucka-Michałek.

Ten wynik dużo zmieni. Bardzo nam pomoże, bo jednak w tym roku nie ukrywam, że brakowało nam tych środków. Musieliśmy o nie sami walczyć, przez co na przykład cierpiały dzieci. Teraz już tylko lepszy czas przed nami. Mam taką nadzieję

Rucka-Michałek chciała wystąpić w sprincie drużynowym na igrzyskach, ale trener Hluchnik postanowił inaczej.

- Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że dobrze, że odpoczęłam. Przygotowałam się do tej pięćdziesiątki i dałam z siebie wszystko - mówiła.

Justyna Kowalczyk-Tekieli ruszyła ze stanowiska do Elizy Ruckiej-Michałek. Franio i Tosia nie odstępowali mamy na krok

A bieg był naprawdę piekielny.

- To był piekielny bieg. Wszystko mnie bolało, już mnie skurcze łapały chyba nawet na włosach, więc cieszę się, że to wytrzymałam i że dobiegłam do mety. Nie mogłam zawieść tych, którzy przyszli mnie wspierać. Nawet Dominik Bury, mimo że wczoraj też biegł ten sam dystans i ledwo stoi na nogach, przyszedł, kibicował i wspierał mnie podczas biegu. Serwis spisał się na medal. Dziękuję im wszystkim z osobna. Każdemu - i rodzinie, i mężowi, który też tam u góry stał i mnie wspierał - opowiadała Polka.

Zaraz po biegu do Ruckiej-Michałek ze swojego stanowiska komentatorskiego ruszyła Justyna Kowalczyk-Tekieli. Rzuciła się na zawodniczkę, którą prowadziła przed laty w kadrze juniorskiej i serdecznie wyściskała. Pojawiły się łzy.

Justyna pogratulowała po prostu. Powiedziała, że jest ze mnie dumna. I bardzo jej dziękuję za to, że chciało się jej tu przyjechać i pokibicować

Na trasie naszą zawodniczkę wspierała rodzina i dzieci - Franio i Tosia. Zresztą one po biegu nie odstępowały mamy na krok.

Z Lago di Tesero - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Eliza Rucka-Michałek EPA/FILIP SINGER PAP

Justyna Kowalczyk-Tekieli wyścikała Elizaę Rucką-Michałek Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Mikołaj Michałek - mąż i trener Elizy Ruckiej-Michałek Tomasz Kalemba INTERIA.PL

