Rosjanin walczy o medal dla Polski. Boniek się nie hamował. Podgrzał atmosferę

Kacper Dąderewicz

Napięcie przed startem Władimira Semirunnija na 10 kilometrów w łyżwiarstwie szybkim rośnie. Reprezentant Polski urodzony w 2002 roku w Jekaterynburgu jest naszą nadzieją medalową. Na kilka godzin przed rozpoczęciem wyścigu swoim komentarzem podzielił się Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej podgrzał atmosferę.

Łyżwiarz szybki w czerwonym stroju z napisem POL podczas wyścigu na lodowisku, obok okrągłe zdjęcie starszego mężczyzny w czarnym golfie jako wstawka graficzna.
Władimir Semirunnij / Zbigniew BoniekKacper DąderewiczGetty Images
Zbigniew Boniek znany jest przede wszystkim z piłki nożnej - zarówno jako były piłkarz, jak i działacz. Były prezes PZPN kibicuje również polskim żużlowcom.

Jednak gdy trwają igrzyska olimpijskie, Zbigniew Boniek, jako miłośnik sportu, z dużą uwagą śledzi zmagania polskich (i nie tylko) sportowców.

W tym roku we Włoszech liczba polskich nadziei medalowych jest, co prawda, ograniczona, ale jedną z nich jest Władimir Semirunnij.

Pochodzący z Rosji reprezentant Polski startuje w biegu na 10 kilometrów w łyżwiarstwie szybkim. W starcie tym będzie pełnił rolę jednego z faworytów do medalu.

Semirunnij z medalem dla Polski? Genialna forma asa rodem z Rosji, mistrz komentuje

Semirunnij przed najważniejszym startem. Boniek nie ukrywa. Liczy na medal

Napięcie rośnie z godziny na godzinę. I choć ewentualny brak medalu dla Semirunnija nie będzie postrzegany jako klęska, Zbigniew Boniek zapowiedział wprost, że liczy na to, że urodzony w 2002 roku w Jekaterynburgu łyżwiarz wywalczy podium.

- Dzisiaj na 10.000 m piękna historia. Wladimir, dla nas Władek walczy o medal w łyżwiarstwie szybkim. Trzymam kciuki. Liczę na podium - skomentował Zbigniew Boniek.

Władimir Semirunnij w przeszłości osiągał już sukcesy na 10 kilometrów. W 2025 roku w norweskim Hamar zdobył srebrny medal na mistrzostwach świata właśnie na tym dystansie.

Semirunnij posiada polskie obywatelstwo od 26.08.2025. Dzięki temu mógł znaleźć się w polskiej kadrze na igrzyska olimpijskie.

Sportowiec pochodzenia rosyjskiego po inwazji Rosji na Ukrainę podjął decyzję o opuszczeniu swojego kraju. W 2022 roku trafił do Polski, gdzie postanowił zostać. Później rozpoczął proces zmiany przynależności sportowej. Medale na mistrzostwach świata i Europy zdobywał już w biało-czerwonych barwach.

Jego start na 10 kilometrów zaplanowany jest na godzinę 16:00.

Paweł Nowak
Młody mężczyzna w czarnej koszulce z logo PGE trzyma czerwone etui z otwartym dokumentem, stoi na zewnątrz przy zielonym żywopłocie, w tle widoczne miejskie zabudowania.
Władymir Semirunnij tuż po otrzymaniu polskiego obywatelstwaTomasz Jarzębowskimateriały prasowe
Władimir Semirunni
Władimir SemirunniRadosław Jóźwiakmateriały prasowe
Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim garniturze siedzi na stadionowych krzesełkach, podpiera głowę ręką, widoczna bransoletka na nadgarstku i plakietka na smyczy. W tle częściowo widoczne inne osoby i oznaczenia stadionowe.
Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
