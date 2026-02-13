Rosjanin walczy o medal dla Polski. Boniek się nie hamował. Podgrzał atmosferę
Napięcie przed startem Władimira Semirunnija na 10 kilometrów w łyżwiarstwie szybkim rośnie. Reprezentant Polski urodzony w 2002 roku w Jekaterynburgu jest naszą nadzieją medalową. Na kilka godzin przed rozpoczęciem wyścigu swoim komentarzem podzielił się Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej podgrzał atmosferę.
Zbigniew Boniek znany jest przede wszystkim z piłki nożnej - zarówno jako były piłkarz, jak i działacz. Były prezes PZPN kibicuje również polskim żużlowcom.
Jednak gdy trwają igrzyska olimpijskie, Zbigniew Boniek, jako miłośnik sportu, z dużą uwagą śledzi zmagania polskich (i nie tylko) sportowców.
W tym roku we Włoszech liczba polskich nadziei medalowych jest, co prawda, ograniczona, ale jedną z nich jest Władimir Semirunnij.
Pochodzący z Rosji reprezentant Polski startuje w biegu na 10 kilometrów w łyżwiarstwie szybkim. W starcie tym będzie pełnił rolę jednego z faworytów do medalu.
Semirunnij przed najważniejszym startem. Boniek nie ukrywa. Liczy na medal
Napięcie rośnie z godziny na godzinę. I choć ewentualny brak medalu dla Semirunnija nie będzie postrzegany jako klęska, Zbigniew Boniek zapowiedział wprost, że liczy na to, że urodzony w 2002 roku w Jekaterynburgu łyżwiarz wywalczy podium.
- Dzisiaj na 10.000 m piękna historia. Wladimir, dla nas Władek walczy o medal w łyżwiarstwie szybkim. Trzymam kciuki. Liczę na podium - skomentował Zbigniew Boniek.
Władimir Semirunnij w przeszłości osiągał już sukcesy na 10 kilometrów. W 2025 roku w norweskim Hamar zdobył srebrny medal na mistrzostwach świata właśnie na tym dystansie.
Semirunnij posiada polskie obywatelstwo od 26.08.2025. Dzięki temu mógł znaleźć się w polskiej kadrze na igrzyska olimpijskie.
Sportowiec pochodzenia rosyjskiego po inwazji Rosji na Ukrainę podjął decyzję o opuszczeniu swojego kraju. W 2022 roku trafił do Polski, gdzie postanowił zostać. Później rozpoczął proces zmiany przynależności sportowej. Medale na mistrzostwach świata i Europy zdobywał już w biało-czerwonych barwach.
Jego start na 10 kilometrów zaplanowany jest na godzinę 16:00.