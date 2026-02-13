Rosjanin walczy o medal dla Polski. Boniek się nie hamował. Podgrzał atmosferę

Zbigniew Boniek znany jest przede wszystkim z piłki nożnej - zarówno jako były piłkarz, jak i działacz. Były prezes PZPN kibicuje również polskim żużlowcom.

Jednak gdy trwają igrzyska olimpijskie, Zbigniew Boniek, jako miłośnik sportu, z dużą uwagą śledzi zmagania polskich (i nie tylko) sportowców.

W tym roku we Włoszech liczba polskich nadziei medalowych jest, co prawda, ograniczona, ale jedną z nich jest Władimir Semirunnij.

Pochodzący z Rosji reprezentant Polski startuje w biegu na 10 kilometrów w łyżwiarstwie szybkim. W starcie tym będzie pełnił rolę jednego z faworytów do medalu.

Semirunnij przed najważniejszym startem. Boniek nie ukrywa. Liczy na medal

Napięcie rośnie z godziny na godzinę. I choć ewentualny brak medalu dla Semirunnija nie będzie postrzegany jako klęska, Zbigniew Boniek zapowiedział wprost, że liczy na to, że urodzony w 2002 roku w Jekaterynburgu łyżwiarz wywalczy podium.

- Dzisiaj na 10.000 m piękna historia. Wladimir, dla nas Władek walczy o medal w łyżwiarstwie szybkim. Trzymam kciuki. Liczę na podium - skomentował Zbigniew Boniek.

Władimir Semirunnij w przeszłości osiągał już sukcesy na 10 kilometrów. W 2025 roku w norweskim Hamar zdobył srebrny medal na mistrzostwach świata właśnie na tym dystansie.

Semirunnij posiada polskie obywatelstwo od 26.08.2025. Dzięki temu mógł znaleźć się w polskiej kadrze na igrzyska olimpijskie.

Sportowiec pochodzenia rosyjskiego po inwazji Rosji na Ukrainę podjął decyzję o opuszczeniu swojego kraju. W 2022 roku trafił do Polski, gdzie postanowił zostać. Później rozpoczął proces zmiany przynależności sportowej. Medale na mistrzostwach świata i Europy zdobywał już w biało-czerwonych barwach.

Jego start na 10 kilometrów zaplanowany jest na godzinę 16:00.

Władymir Semirunnij tuż po otrzymaniu polskiego obywatelstwa Tomasz Jarzębowski materiały prasowe

Władimir Semirunni Radosław Jóźwiak materiały prasowe

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

