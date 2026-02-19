Powiedzieć, że po decyzji odnośnie do startu sportowców z Rosji i Białorusi w igrzyskach paralimpijskich zawrzało, to jak nie powiedzieć nic. Zezwolono im na udział w imprezie pod symbolami narodowymi, co nie zdarzyło się od caasu wybuchu wojny na Ukrainie. Jak można było przewidywać, tamtejsze władze nie mogły pogodzić się z kontrowersyjną decyzją.

"Dziękujemy wszystkim urzędnikom wolnego świata, którzy również zignorują oficjalne wydarzenia paralimpijskie. Kontynuujemy walkę!" - ogłosił ukraiński minister ds. młodzieży i sportu Matwiej Bidny. Przy okazji poinformował, że działacze kierowanego przez niego resortu nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich. Tą samą drogę obrali Polacy.

Polacy bojkotują ceremonię. Polski Komitet Paralimpijski zdecydował

O godz. 18:40 na platformie X pojawiło się oficjalne stanowisko resortu kierowanego przez Jakuba Rutnickiego. Zaskoczenia nie było. Polacy przyłączyli się do Ukraińców w kwestii bojkotu ceremonii otwarcia.

"W związku z dopuszczeniem przez Międzynarodowy Komitet Paralimpijski rosyjskich i białoruskich sportowców do startu w XIV Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo z wykorzystaniem ich symboli narodowych, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia igrzysk. W obliczu trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę, udział zawodników z Rosji i Białorusi w rywalizacji sportowej z wykorzystaniem ich flag i hymnów jest absolutnie niedopuszczalny" - brzmiało oświadczenie.

Wcześniej na taki krok zdecydował się komisarz Unii Europejskiej ds. sportu Glenn Micallef. Jego również zabraknie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Redakcja "Polsat News" ustaliła, że w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich solidarnie z resortem sportu i turystyki udziału nie wezmą także przedstawiciele Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Potwierdził to w czwartek w rozmowie z Grzegorzem Urbankiem wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.

Sytuacja eskaluje, a polityk wyznał również, że "ministerstwo i Polski Komitet Paralimpijski analizują także apele władz Ukrainy o całkowite wycofanie się sportowców z zawodów. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

- To wszystko jest bardzo skandaliczne - nie szczędził słów ostrej krytyki pod kątem decyzji władz Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego.

