Rosjanie świętują, błyskawiczna reakcja Polaków. PKOl odwołuje udział, bojkot potwierdzony

Decyzja o dopuszczeniu do udziału sportowców z Rosji i Białorusi w igrzyskach paralimpijskich pod ich flagami i symbolami narodowymi wywołała potężny sprzeciw. Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki przekazał, że polscy przedstawiciele nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia. "Polsat News" ustalił, że taką samą decyzję podjęli członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego na czele z prezesem Łukaszem Szeligą.

Dwóch mężczyzn ubranych w garnitury, jeden znajduje się w pomieszczeniu przy drzwiach, drugi stoi przy mikrofonie opierając się na kulach ortopedycznych, w tle widoczne są elementy oficjalnego wnętrza oraz stadionu.
Władimir Putin i Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu ParalimpijskiegoPAVEL BEDNYAKOV / POOL / AFP / Pawel Wodzynski/East NewsAFP
Powiedzieć, że po decyzji odnośnie do startu sportowców z Rosji i Białorusi w igrzyskach paralimpijskich zawrzało, to jak nie powiedzieć nic. Zezwolono im na udział w imprezie pod symbolami narodowymi, co nie zdarzyło się od caasu wybuchu wojny na Ukrainie. Jak można było przewidywać, tamtejsze władze nie mogły pogodzić się z kontrowersyjną decyzją.

"Dziękujemy wszystkim urzędnikom wolnego świata, którzy również zignorują oficjalne wydarzenia paralimpijskie. Kontynuujemy walkę!" - ogłosił ukraiński minister ds. młodzieży i sportu Matwiej Bidny. Przy okazji poinformował, że działacze kierowanego przez niego resortu nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich. Tą samą drogę obrali Polacy.

Semirunnij z medalem dla Polski, Rosja już grozi. Tak chcą go ukarać

Polacy bojkotują ceremonię. Polski Komitet Paralimpijski zdecydował

O godz. 18:40 na platformie X pojawiło się oficjalne stanowisko resortu kierowanego przez Jakuba Rutnickiego. Zaskoczenia nie było. Polacy przyłączyli się do Ukraińców w kwestii bojkotu ceremonii otwarcia.

"W związku z dopuszczeniem przez Międzynarodowy Komitet Paralimpijski rosyjskich i białoruskich sportowców do startu w XIV Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo z wykorzystaniem ich symboli narodowych, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia igrzysk. W obliczu trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę, udział zawodników z Rosji i Białorusi w rywalizacji sportowej z wykorzystaniem ich flag i hymnów jest absolutnie niedopuszczalny" - brzmiało oświadczenie.

    Wcześniej na taki krok zdecydował się komisarz Unii Europejskiej ds. sportu Glenn Micallef. Jego również zabraknie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

    Redakcja "Polsat News" ustaliła, że w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich solidarnie z resortem sportu i turystyki udziału nie wezmą także przedstawiciele Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Potwierdził to w czwartek w rozmowie z Grzegorzem Urbankiem wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.

    Rosja i Białoruś dopuszczone do startów. "Kto ma kręgosłup moralny, wie, jaka powinna być decyzja"Polsat SportPolsat Sport

    Sytuacja eskaluje, a polityk wyznał również, że "ministerstwo i Polski Komitet Paralimpijski analizują także apele władz Ukrainy o całkowite wycofanie się sportowców z zawodów. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

    - To wszystko jest bardzo skandaliczne - nie szczędził słów ostrej krytyki pod kątem decyzji władz Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego.

    Polacy oficjalnie reagują bojkotem ws. ceremonii igrzysk. Prezes ujawnia kulisy

    Mężczyzna w marynarce trzyma mikrofon i siedzi na czerwonej sofie, przed nim znajduje się statuetka przypominająca Oscara oraz kilka butelek napojów izotonicznych w różnych kolorach, tło białe minimalistyczne.
    Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu ParalimpijskiegoMACIEJ GRONAU/FOTOPYKNewspix.pl
    Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
    Władimir Putin. Rosjanie wracają do Pucharu ŚwiataVYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East NewsEast News
    Mężczyzna w okularach i szarym garniturze przemawia energicznie przy mównicy w drewnianej sali, gestykulując ręką, w tle widoczne są rzeźbione elementy drewnianej boazerii.
    Jakub RutnickiFilip Naumienko/REPORTERReporter

