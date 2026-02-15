- Jest to bzdura. Myślę, że Andżelika powinna przeprosić przede wszystkim trenerów, którzy próbowali jej pomóc. To są po prostu kłamstwa, w których nie ma nawet cienia prawdy - zdecydowanie reaguje Rafał Tataruch w komunikacie, który wypuścił kierowany przez niego Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. Szybko przystąpiono do gaszenia pożaru, bo z naszych kuluarowych rozmów wynikało, że związek oficjalnie odniesie się najpewniej w poniedziałek rano.

Prezes Tataruch pod adresem Andżeliki Wójcik: To jest konfliktowa osoba

Andżelika Wójcik w niedzielnym finale na 500 m zajęła 11. miejsce. I po tym występie wznieciła ogień. Najostrzej wypowiedziała się dla Eurosportu, dlatego o sprawie w jednej chwili zrobiło się tak głośno. Krótko potem, w rozmowie m.in. z Interią, pod wpływem szczegółowych pytań precyzyjniej zobrazowała sprawę ze swojego punktu widzenia.

- Nie byłam wykluczona ze szkolenia. Chodzi o sam plan przygotowań i mentoring. A jak reagował na to związek? Nijak. Nie miałam żadnej poważnej rozmowy po tym, co się stało. Wszystko zostało przyklepane, zatwierdzone, więc widocznie zdanie trenera była najważniejsze. Nie można było usiąść w trzy osoby i pewne rzeczy podsumować. Jeśli miałabym cierpieć, być o coś oskarżana i oczerniana, a różnie to bywało, to może faktycznie nie ma sensu kopać się z koniem. Dziękuję, to tyle - zakomunikowała Wójcik.

Cały materiał jest do przeczytania TUTAJ.

Prezes Tataruch, który cały czas przebywa w Mediolanie, odniósł się do słów zawodniczki, że przygotowywała się do igrzysk bez trenera.

- Andżelika miała pełną opiekę i to my bardziej staraliśmy się o to, żeby ona miała tę opiekę niż ona sama, ponieważ to jest konfliktowa osoba. Co chwila musieliśmy gasić pożary. Najpierw z trenerem Arturem Wasiem, z którym nie chciała trenować. Później prosiliśmy, żeby pracowała z trenerem Rolandem Cieślakiem i tak było do października, do zawodów Pucharu Świata w Salt Lake City, gdzie stwierdziła, że ona już dalej nie chce trenować z grupą, bo wszyscy są przeciwko niej. Trenowała sama, a i tak nie chcieliśmy zostawić jej samej. Poprosiliśmy trenerkę Agatę Jabłońską, naszego team lidera, żeby jednak sprawowała nad nią opiekę, choćby w mierzeniu czasów, pomocy w rozgrzewce. Było ustalone, że Andżelika będzie realizowała plany trenera Rolanda Cieślaka, ale nawet tego nie realizowała - mówi Tataruch.

Sternik związku, jak stanowi komunikat, jest "ogromnie rozczarowany postawą zawodniczki".

- Z jednej strony ma ogromny talent, z drugiej strony wydaje mi się, że nie przepracowała tego tak, jak powinna i stąd jakby to miejsce, które tutaj zajęła. A z kolei to spowodowało ogromne rozżalenie, ale powinna to wziąć na swoją klatę, a nie zrzucać to na barki trenera, sztabu szkoleniowego czy związku. Bo absolutnie w tym momencie nie jesteśmy winni.

- Zapewniam, że wszystko było przygotowane perfekt i miała całą opiekę taką, jaką powinna mieć - czytamy w oficjalnym stanowisku prezesa.

Z Mediolanu - Artur Gac

Andżelika Wójcik Rafał Oleksiewcz materiały prasowe

Andżelika Wójcik Instagram/ng_wojcik INTERIA.PL

Andżelika Wójcik: Mam taki apel, żebyśmy zadbali o sporty niszowe w Polsce Polsat Sport