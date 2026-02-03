Przed igrzyskami głośno o Polce, ma walczyć o medal. Legenda nie ma złudzeń

Aleksandra Król-Walas od lat jest liderką polskiej reprezentacji w snowboardzie i jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii tej dyscypliny w Polsce. Specjalizująca się w slalomie gigancie równoległym zawodniczka regularnie rywalizuje z najlepszymi na świecie, a jej nazwisko na stałe wpisało się do światowej czołówki. W ostatnich sezonach potwierdza wysoką formę, stając na podium zawodów Pucharu Świata i pokazując, że potrafi wygrywać z największymi gwiazdami snowboardu alpejskiego.

Na swoim koncie Król-Walas ma także medale mistrzostw świata, które ugruntowały jej pozycję w międzynarodowej elicie. Polka kilkukrotnie reprezentowała kraj na igrzyskach olimpijskich, jednak do tej pory nie udało jej się sięgnąć po upragniony medal. Mimo to przed kolejnymi igrzyskami apetyt rośnie, a biorąc pod uwagę jej obecną dyspozycję, podium wcale nie byłoby sensacją. Wręcz przeciwnie - wielu ekspertów podkreśla, że Król-Walas znajduje się w idealnym momencie kariery, by spełnić olimpijskie marzenia.

Aimee Fuller o Aleksandrze Król-Walas: "Jeśli wszystkie elementy się zgrają, medal jest absolutnie w zasięgu ręki"

Jedną z osób, które z dużym uznaniem wypowiadają się o szansach Polki, jest Aimee Fuller - prawdziwa ikona snowboardu. Dwukrotna olimpijka, dziś ceniona ekspertka telewizyjna Eurosportu, w rozmowie z Faktem jasno przyznała, że Aleksandra Król-Walas ma wszelkie argumenty, by walczyć o medal podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech. "Ma pewność siebie i doskonale wie, że rywalizuje z najlepszymi na świecie. To podstawa, na której można budować olimpijskie marzenia" - oceniła Brytyjka.

Fuller, jedna z najbardziej rozpoznawalnych snowboardzistek w historii Wielkiej Brytanii, podkreśla, że w snowboardzie w dniu zawodów wszystko może się zdarzyć. Jej zdaniem regularne miejsca na podium Pucharu Świata są najlepszym dowodem na to, że Król-Walas wie, jak zachować zimną krew w kluczowych momentach. "Jeśli wszystkie elementy się zgrają, a zawodniczka trafi na swój "dzień życia", medal jest absolutnie w zasięgu ręki" - zaznaczyła ekspertka Eurosportu. Jej słowa tylko potwierdzają, że przed polską snowboardzistką może być najbardziej udany start olimpijski w karierze.

