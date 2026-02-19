Przebił wąsa Adama Małysza. Polak robił furorę na igrzyskach

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Jan Elantkowski nie przebrnął eliminacji w skialpinizmie w zimowych igrzyskach olimpijskich. W Bormio zmagał się nie tylko z rywalami, ale też trudnymi warunkami. Polaka łatwo było poznać na trasie. Nie tylko po biało-czerwonym ubraniu, ale też po okazałym wąsie, który mocno wyróżnia naszego zawodnika w stawce. Do tego budzi niemałe zainteresowanie.

Po lewej stronie sportowiec w biało-czerwonym stroju z numerem startowym podczas zawodów sportowych na śniegu, w otoczeniu kibiców i innych zawodników. Po prawej mężczyzna uśmiechający się, ubrany w kurtkę z logo sponsorów i czapkę Red Bull, stojący na...
Jan Elantkowski i Adam MałyszGabriele Facciotti/Associated Press/East News & ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Kiedyś najsłynniejszego wąsa w polskim sporcie nosił Adam Małysz. Na świecie uwagę przyciągał norweski skoczek narciarski Robert Johansson i właśnie Jan Elantkowski ma podobnego wąsa, co on.

Koszmar Polki na igrzyskach. Wpadła w szał. Krzyczała: Zrobiłam coś najgorszego!

Jan Elantkowski zapuścił wąsa w ramach żartu

Zapytaliśmy zatem naszego olimpijczyka, skąd pomysł na taki image. Okazuje się, że dwa lata temu zdecydował się zmienić swój wygląd.

- Wyszło tak po prostu. Przy którymś goleniu stwierdziłem: a może tak zostawię? Początkowo miało to być taki żart, żeby kilka osób zaskoczyć, żeby byli w szoku i nie wiedzieli, o co chodzi. Ale został wąs. I przez rok był taki najzwyklejszy - mówił Elantkowski.

- Rok temu byłem na uniwersjadzie we Włoszech. I kolega mi zaproponował, żeby podkręcić tego wąsa. I od tamtego czasu w sumie tak zostało. Przywiązałem się i nie planuję teraz tego zmieniać - dodał.

Wszyscy widzieli, jak Małysz potraktował Tomasiaka. Przekaz pójdzie w świat

Jan Elantkowski o tym, jak wąs pomaga podczas zawodów

Jak się okazuje, wąs Polaka pomaga też w zawodach. Nie w wynikach oczywiście.

- Kilka osób mi mówiło, że zawsze w tych kaskach i plecakach wszyscy wyglądamy podobnie. Trudno nas rozróżnić. I ten wąs tak idealnie się wpisuje. Wyróżnia się i łatwiej mnie rozpoznać w tłumie - przyznał 25-latek z Zakopanego, który jest ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR).

Z Bormio - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Zobacz również:

Tych scen w Bischofshofen nie było widać w telewizji. Ta akcja zapowiadana była już od kilku dni
Turniej Czterech Skoczni

Telewizja tego nie pokazała. Protest zaraz po skoku Niemca w Bischofshofen

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Sportowiec w czerwono-białym kombinezonie i różowym kasku przewraca się na schodach pokrytych śniegiem, trzymając w dłoni narty; w tle trzech obserwujących osób ubranych w zimowe stroje.
ZIO: Jan Elantkowski na etapie schodów w eliminacjachRebecca BlackwellEast News
Mężczyzna w czapce z daszkiem i bluzie sportowej z licznymi logotypami sponsorów wspina się po schodach na zewnątrz, trzymając w ręku butelkę. Do bluzy przypięta jest akredytacja z roku 2024.
Adam MałyszDamian Klamka / East NewsEast News
Alejandro Tabilo - Francesco Passaro. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja