Przebił wąsa Adama Małysza. Polak robił furorę na igrzyskach
Jan Elantkowski nie przebrnął eliminacji w skialpinizmie w zimowych igrzyskach olimpijskich. W Bormio zmagał się nie tylko z rywalami, ale też trudnymi warunkami. Polaka łatwo było poznać na trasie. Nie tylko po biało-czerwonym ubraniu, ale też po okazałym wąsie, który mocno wyróżnia naszego zawodnika w stawce. Do tego budzi niemałe zainteresowanie.
Kiedyś najsłynniejszego wąsa w polskim sporcie nosił Adam Małysz. Na świecie uwagę przyciągał norweski skoczek narciarski Robert Johansson i właśnie Jan Elantkowski ma podobnego wąsa, co on.
Jan Elantkowski zapuścił wąsa w ramach żartu
Zapytaliśmy zatem naszego olimpijczyka, skąd pomysł na taki image. Okazuje się, że dwa lata temu zdecydował się zmienić swój wygląd.
- Wyszło tak po prostu. Przy którymś goleniu stwierdziłem: a może tak zostawię? Początkowo miało to być taki żart, żeby kilka osób zaskoczyć, żeby byli w szoku i nie wiedzieli, o co chodzi. Ale został wąs. I przez rok był taki najzwyklejszy - mówił Elantkowski.
- Rok temu byłem na uniwersjadzie we Włoszech. I kolega mi zaproponował, żeby podkręcić tego wąsa. I od tamtego czasu w sumie tak zostało. Przywiązałem się i nie planuję teraz tego zmieniać - dodał.
Jan Elantkowski o tym, jak wąs pomaga podczas zawodów
Jak się okazuje, wąs Polaka pomaga też w zawodach. Nie w wynikach oczywiście.
- Kilka osób mi mówiło, że zawsze w tych kaskach i plecakach wszyscy wyglądamy podobnie. Trudno nas rozróżnić. I ten wąs tak idealnie się wpisuje. Wyróżnia się i łatwiej mnie rozpoznać w tłumie - przyznał 25-latek z Zakopanego, który jest ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR).
Z Bormio - Tomasz Kalemba, Interia Sport