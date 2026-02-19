Przebił wąsa Adama Małysza. Polak robił furorę na igrzyskach

Kiedyś najsłynniejszego wąsa w polskim sporcie nosił Adam Małysz. Na świecie uwagę przyciągał norweski skoczek narciarski Robert Johansson i właśnie Jan Elantkowski ma podobnego wąsa, co on.

Jan Elantkowski zapuścił wąsa w ramach żartu

Zapytaliśmy zatem naszego olimpijczyka, skąd pomysł na taki image. Okazuje się, że dwa lata temu zdecydował się zmienić swój wygląd.

- Wyszło tak po prostu. Przy którymś goleniu stwierdziłem: a może tak zostawię? Początkowo miało to być taki żart, żeby kilka osób zaskoczyć, żeby byli w szoku i nie wiedzieli, o co chodzi. Ale został wąs. I przez rok był taki najzwyklejszy - mówił Elantkowski.

- Rok temu byłem na uniwersjadzie we Włoszech. I kolega mi zaproponował, żeby podkręcić tego wąsa. I od tamtego czasu w sumie tak zostało. Przywiązałem się i nie planuję teraz tego zmieniać - dodał.

Jan Elantkowski o tym, jak wąs pomaga podczas zawodów

Jak się okazuje, wąs Polaka pomaga też w zawodach. Nie w wynikach oczywiście.

- Kilka osób mi mówiło, że zawsze w tych kaskach i plecakach wszyscy wyglądamy podobnie. Trudno nas rozróżnić. I ten wąs tak idealnie się wpisuje. Wyróżnia się i łatwiej mnie rozpoznać w tłumie - przyznał 25-latek z Zakopanego, który jest ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR).

Z Bormio - Tomasz Kalemba, Interia Sport

ZIO: Jan Elantkowski na etapie schodów w eliminacjach Rebecca Blackwell East News

Adam Małysz Damian Klamka / East News East News

