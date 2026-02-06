Problemy we Włoszech. Najpierw odwołanie, teraz to. A Polka czekała

Pomimo, że dopiero dziś o godzinie 20:00 rozpocznie się ceremonia otwarcia igrzysk w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo, już trwa rywalizacja w kilku popularnych dyscyplinach. Kibicom od środy pokazują się na przykład narciarze alpejscy. I o ile oni normalnie odbyli pierwszy trening, o tyle nie udało się to kobietom. Próbne jazdy początkowo były zaplanowane na czwartek. Ostatecznie z powodu złej pogody skorygowano terminarz.

"Widzieliście, że nadal pada śnieg, a prognoza pogody nie pozwala nam rozsądnie zaplanować treningu na jutro. (…) Jutro z pewnością skoncentrujemy wszystkie nasze wysiłki i wtedy również będziemy trzymać się planu. Skoncentrujemy wszystkie nasze wysiłki, aby być gotowym na piątkowy poranny trening, który jest teraz naszym głównym celem" - mówił na środowym spotkaniu kapitanów poszczególnych reprezentacji Peter Gerdol, główny dyrektor FIS dyscypliny, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Mgła stanęła na przeszkodzie organizatorom. Ponad godzinna przerwa w Cortinie

6 lutego w Cortinie d'Ampezzo śnieg rzeczywiście odpuścił. Ale za to pojawiła się mgła, która spowodowała ponad godzinną przerwę. Jeszcze przed przerwaniem rywalizacji strachu najedli się Słoweńcy. Upadek zaliczyła Ilka Stuhec. Sportsmenka z Bałkanów przejechała przez trzy punkty pomiaru czasu, lecz do czwartego już nie dojechała. Całemu zdarzeniu z przerażeniem przyglądał się członek sztabu. Nagrały go kamery Eurosportu. Ostatecznie może odetchnąć z ulgą, ponieważ jego zawodniczka skończyła co najwyżej z siniakami.

Kibice w kraju nad Wisłą mieli nadzieję na to, że podobnych scen nie zaserwuje im Maryna Gąsienica-Daniel. Pomimo trudnych warunków, doświadczona zawodniczka bez większych problemów zameldowała się na mecie. Jednak nie ryzykowała, co znalazło odzwierciedlenie w końcowym rezultacie. Czas 1:48.53 dał jej czterdziestą lokatę. Występ 31-latki zakończył trening, bo kolejne sportsmenki na liście zrezygnowały z szansy zapoznania się z trasą.

Na szczycie zestawienia Jacqueline Wiles ze Stanów Zjednoczonych. W czołowej trójce uplasowały się dodatkowo Kajsa Vickhoff Lie i Kira Weidle-Winkelmann.

Wyniki piątkowego treningu kobiet:

1. Jacqueline Wiles (USA) - 1:38.94

2. Kajsa Vickhoff Lie (Norwegia) - 1:39.60

3. Kira Weidle-Winkelmann (Niemcy) - 1:39.91

4. Nina Ortlieb (Austria) - 1:39.96

4. Ariane Raedler (Austria) - 1:39.96

...

40. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) - 1:48.53

