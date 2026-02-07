Prezydent Nawrocki wyszedł z hotelu i ogłosił. Pilna wiadomość ws. igrzysk

- Myślę, drodzy państwo, za szybko mówić o tym, że będą igrzyska w Polsce. Ale z całą pewnością wyraziłem naszą gotowość do tego, żeby odbyły się w 2036 roku, wskazując oczywiście na to, że jest to stanowisko i prezydenta Polski, i polskiego rządu. Jest to rzecz, która łączy, a nie dzieli. Jesteśmy dwudziestą gospodarką na świecie, co także podkreśliłem pani przewodniczącej Kirsty Coventry - zwrócił się do polskich dziennikarzy prezydent Karol Nawrocki. Zanim wsiadł do zaparkowanej blisko drzwi hotelu w centrum Mediolanu limuzyny, zdecydował się przez kilka minut porozmawiać z przedstawicielami mediów.

Prezydent Karol Nawrocki o gotowości Polski do letnich IO

- Powiedziałem też, że Polska jest liderem regionu, więc byłaby to wielka rzecz. Zresztą już po wczorajszych rozmowach z prezydentami regionów, z prezydentem Czech i Słowacji, mówiłem że dla całego regionu byłoby to z całą pewnością coś wyjątkowego - dodała głowa państwa.

Prezydent od razu dodał, że z pewnością będą dalsze spotkania w tej sprawie, bo mówimy o długim procesie.

- Dyskutowaliśmy o tym, że jesteśmy w konkretnej fazie. Natomiast myślę, że głos polskiego prezydenta w tej sprawie był ważny - zaznaczył.

Dopytany, czy doczekał się jakiejkolwiek odpowiedzi, dał do zrozumienia, że nie doszło do zdecydowanego przełomu. - Mówimy o odpowiedzi, z którą spotykam się regularnie na arenie międzynarodowej, czyli wielkie uznanie dla Polski, dla naszych sukcesów gospodarczych i tego, jak Polska się rozwija. Polska jest bezpiecznym państwem, co także jest wielkim zasobem naszej narodowej wspólnoty - perorował Karol Nawrocki.

- Oczywiście nie spodziewałem się deklaracji, bo to też w ten sposób się nie odbywa. Mówimy o pewnej, bardzo szerokiej perspektywie, ale ta propozycja została oczywiście przyjęta z otwartością przez panią przewodniczącą - zaakcentowała głowa państwa.

Karol Nawrocki raz jeszcze wyraźnie zaznaczył, że na spotkaniu mówił o konkretnej dacie, czyli 2036 roku. Jednak bierze pod uwagę, że w toku dalszych pertraktacji i negocjacji być może trzeba będzie być gotowym na pewną elastyczność.

Pobyt Karola Nawrockiego na ZIO dobiega końca

- Trzeba zakładać, że w tym procesie są rok 2036, 2040 oraz 2044. Natomiast dzisiaj rozmawialiśmy o tej pierwszej dacie. Wskazywałem też na nasze doświadczenie, jako państwa, które było organizatorem Euro 2012, jak również mistrzostw świata i mistrzostw Europy w wielu dyscyplinach sportu. Mamy się czym pochwalić, to duma być prezydentem Polski i ubiegać się o takie wydarzenie - podkreślił Karol Nawrocki.

Pobyt prezydenta RP we Włoszech na zimowych igrzyskach olimpijskich dobiega końca. Wczoraj był obecny na ceremonii otwarcia igrzysk, a jutro już nie będzie dopingował m.in. polskich snowboardzistów w Livigno.

- Niestety muszę dzisiaj wylatywać, czeka na mnie wiele zadań. Obejrzałem tutaj jazdę figurową i nie wiem, czy nie stanie się moją nową pasją, bardzo ekscytująco oglądało się na żywo. Nie mogę dłużej zostać, ale występy wszystkich Polaków będę oglądał w telewizji, jeśli tylko czas na to pozwoli - zapowiedział.

Z Mediolanu - Artur Gac

