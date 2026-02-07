Predazzo oddało cześć Adamowi Małyszowi, Polacy wkroczyli do swojego "królestwa"

W skrócie We Włoszech Polacy zdobywali medale olimpijskie i odnosili historyczne sukcesy na imprezach zimowych.

Adam Małysz otrzymał honorowe obywatelstwo Predazzo i ma tam pizzę nazwaną jego nazwiskiem.

Justyna Kowalczyk podczas igrzysk w Turynie zdobyła swój pierwszy medal olimpijski, mimo wcześniejszych trudności i problemów zdrowotnych.

W 1956 roku zimowe igrzyska olimpijskie organizowała Cortina d'Ampezzo. Tam pierwszy w historii tej imprezy medal wywalczył Franciszek Gąsienica Groń. Sięgnął po brąz w kombinacji norweskiej.

O tym, że stanie na podium dowiedział się dopiero około dwie godziny po zawodach, bo dopiero po takim czasie pojawiły się oficjalne wyniki. To piękna historia, bo początkowo zakopiańczyk miał nie jechać na igrzyska, ale wstawił się za nim trener Marian Woyna-Orlewicz. Gąsienica Groń pojechał na zawody kwalifikacyjne i tam stał się sensacją.

Franciszek Gąsienica Groń szalał w Cortinie d'Ampezzo. Pierwszy na świecie przerwał dominację Skandynawów

Na igrzyska przyjechał i w treningach szalał na skoczni, ale w czasie zawodów dopadł go pech. Zaliczył upadek w jednej z serii. Finał był jednak szczęśliwy dla tego sportowca.

Stanął na podium, przerywając absolutną dominację Skandynawów w tej dyscyplinie, bo do igrzysk w Cortinie, tylko oni stawali na podium dwuboju klasycznego.

We Włoszech eksplodował talent Tomasza Sikory. Polak został sensacyjnym mistrzem świata, choć zacięła mu się broń

W 1995 roku w Anterselvie eksplodował talent Tomasza Sikory. To miejsce w dolince, ale trasy znajdują się na sporej wysokości, która bywa zdradliwa.

- Chyba zdecydowana większość biathlonistów na świecie, gdyby ich zapytać o to, gdzie najbardziej lubią startować, to odpowiedzieliby, że w Anterselvie. To fantastyczne miejsce ulokowane w dolince otoczonej szczytami. Tam trasy są na dużej wysokości. Zawsze jest tam słonecznie - mówił Sikora w rozmowie z Interia Sport.

W 1995 roku nie miał jeszcze 22 lat. Już wcześniej wysyłał jednak sygnały, że może być zawodnikiem wielkiego formatu. Dwukrotnie bowiem stawał w Badgastein na podium zawodów Pucharu Świata w biathlonie. Raz był drugi, raz trzeci. Te wyniki jednak sławy mu nie przyniosły, ale za to tytuł mistrza świata już tak. Żaden Polak nigdy wcześniej i nigdy później nie dokonał tej sztuki.

- Lubiłem startować na wysokości i dlatego leżała mi Anterselva. Nie wiem dlaczego, ale tę trasę miałem szczególnie dopieszczoną. Bardzo dokładnie miałem ją przeanalizowaną i wiedziałem, w których miejscach mogę odrabiać. Nawet, jak miałem słaby sezon i nie szło, to wiedziałem, że jak pojadę na zawody do Anterselvy, to się odbiję. Może to było podejście psychologiczne i to powodowało, że po startach tam, wszystko w sezonie się odwracało. Choć miałem tam też słabsze występy, to jednak zawsze kojarzy mi się to miejsce bardzo dobrze - zaczął swoją opowieść Sikora.

A jak wyglądał bieg po złoto?

- Bardzo dobrze pamiętam ten bieg po mistrzostwo świata. Już w jego trakcie analizowałem sobie go w głowie. Wtedy nie mieliśmy serwisu. Narty smarował nam Jerzy Leśnik, asystent trenera Aleksandra Wierietielnego i to już było coś, że w ogóle ktoś jeszcze z nami był. Różnie z tym bywało, bo inne ekipy miały już całe sztaby, a my mieliśmy jedną osobę, która musiała ogarnąć wszystko. Dosłownie na pięć minut przed startem pierwszego zawodnika, bardzo mocno sypnął śnieg. W takich warunkach narty zawsze jechały nam bardzo dobrze. My się zatem uspokoiliśmy, a za to inni zaczęli mieć problemy. Nie było bowiem czasu na to, by zmienić smarowanie. Kilka ekip, w tym gospodarze Włosi, odpadli już na starcie, bo katastrofalnie jechały im narty - opowiadał nasz biathlonista.

- W tym starcie nastawiłem się głównie na strzelanie i wyszło mi to bardzo dobrze. Przez całą trasę analizowałem też swoje tempo. Pamiętam, że pierwsze koło pobiegłem trochę za szybko i na drugim dlatego zaciągnąłem hamulec ręczny. Na trzecim strzelaniu zaciął się karabin i strzelałem grubo ponad minutę. Oczywiście po każdym strzelaniu patrzyłem na tablicę wyników i wiedziałem, że jestem wysoko i że walczę o medal, a potem o złoto - dodał.

To, czego dokonał Sikora, to była wielka sensacja. Polacy dowiedzieli się też wówczas, czym jest biathlon.

W tym samym czasie odbywały się w Polsce zawody. Wtedy nie było u nas śniegu i one rozgrywane były na awaryjnej trasie i małej strzelnicy na Zieleńcu. Nikt nie oglądałem tego mojego złota, bo wszyscy ludzie ze środowiska biathlonowego byli na zawodach. Ktoś jednak poznał wyniki albo oglądał i przybiegł na trasy. Zaczęło się wtedy wielkie świętowanie po tym, jak przekazał, że jestem mistrzem świata

- Kolejny sezon nie było już taki dobry, a kilka następnych w ogóle było słabych. Po tym udanym sezonie zacząłem sam od siebie oczekiwać zbyt wiele. Głowa nie nadążyła za tym, co potrafiło ciało. Przyszedł zatem kryzys psychiczny - dodał.

Adam Małysz zszokował Predazzo. Włosi oddali mu cześć. Polak ma swoją pizzę w tym mieście

W lutym 2003 roku Adam Małysz w Predazzo zapisał się w historii. Sezonu 2002/2003 nie miał zbyt udanego w porównaniu do poprzednich lat, ale na skoczni we Włoszech zlał rywali. To były jego pierwsze zwycięstwa tej zimy. "Orzeł z Wisły" był zdecydowanie najlepszy na dużym i normalnym obiekcie. W drugiej serii konkursu na dużej skoczni pobił rekord. Uzyskał aż 136 metrów. Kilka dni później na normalnej skoczni pobił kolejny rekord - 107,5 metra.

- Byłem wtedy w przeciętnej formie. Przed mistrzostwami świata pojechałem potrenować do Ramsau. Odpuściłem Willingen. I jak przyjechałem do Predazzo, to byłem w straszliwym gazie. Pierwszy konkurs był na dużej. Jak go wygrałem, to na normalną szedłem na pewniaka. Wiedziałem, że nikt nie zabierze mi tego złota - wspominał Małysz, który teraz jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, w rozmowie z Interia Sport.

Po tym wszystkim otrzymałem honorowe obywatelstwo Predazzo. Odbierałem ja na scenie w trakcie chyba zawodów Pucharu Świata. Nie dostałem żadnego klucza i nie mam tam apartamentu

Zresztą pizzeria "Millenium" na cześć naszego wspaniałego skoczka przygotowała specjalną pizzę - Małysz 136. Jej składniki to: sos pomidorowy, mozzarella, sos barbecue, stripsy z kurczaka, czerwona cebula i bazylia.

- To jest pizzeria w centrum Predazzo. Produkty, z jakich jest zrobiona, nie do końca mi pasują. Ktoś to sobie jednak tak wymyślił. Nikt jednak nie pytał mnie o zdanie - przyznał Małysz, który w Predazzo ma zatem typowo włoski smak.

Małysz był przy narodzinach wielkiej polskiej drużyny. To działo się w Predazzo. Kamil Stoch tam płakał, a potem szalał z radości

Prezes PZN w 2013 roku był już kierowcą rajdowym, ale także dotarł do Predazzo na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym, gdzie narodziła się wielka polska drużyna.

Tam Kamil Stoch najpierw płakał po tym, jak nie zdobył medalu na normalnej skoczni, a następnie wpadł w szał radości, kiedy został pierwszy i jedyny raz indywidualnie mistrzem świata.

Tam w konkursie drużynowym Polska zajęła czwarte miejsce, Po chwili jednak nasi skoczkowie cieszyli się z medalu. Thomas Morgenstern zauważył, że źle naliczono punkty Norwegom za belkę. Sędziowie to sprawdzili i tym samym Łukasz Kruczek, ówczesny trener kadry, mógł triumfować. To był historyczny medal drużyny polskich skoczków, w której startowali wówczas poza Stochem: Dawid Kubacki, Maciej Kot i Piotr Żyła.

- To super miejsce, w którym polskie skoki zanotowały wiele sukcesów. Jest tam piękna dolina, a w niej malowniczo położone miasteczko - mówił Stoch.

Nie wiem, co jest magicznego w tym miejscu. Może jak w naszym hymnie, z ziemi włoskiej do Polski i odwrotnie. Osobiście lubię Predazzo i tamte obiekty. Do tego pasuje mi włoska kultura, a najbardziej jedzenie

Tam Justyna Kowalczyk zaczynała drogę na szczyt. Miała zostać wycofana, a stanęła na olimpijskim podium

Na trasach biegowych w Lago di Tesero przez wiele lat szalała Justyna Kowalczyk. Na stadionie, na którym teraz będzie się kończyła walka o olimpijskie medale, startowała do swoich czterech triumfów w Tour de Ski. To kończyło się morderczym podbiegiem pod Alpe Cermis. Raz Kowalczyk tam zemdlała, a potem uciekła przed dziennikarzami ze szpitala w Cavalese.

Biegaczka z Kasiny Wielkiej właśnie we Włoszech zanotowała swój pierwszy wielki sukces. Były osoby, które pomogły w skróceniu jej kary za stosowanie niedozwolonych środków. Dzięki czemu Kowalczyk mogła wystąpić w zimowych igrzyskach w Turynie w 2006 roku.

Tam nastawiła się na bieg na 10 km stylem klasycznym. Była jednak zdenerwowana i nie zjadła śniadania, a na trasie się wypruła. Zemdlała. Pojawiły się poważne wątpliwości, czy powinna jeszcze wystąpić w igrzyskach. Ostatecznie doktor Robert Śmigielski nie podpisał się pod decyzją o wycofaniu.

Kilka dni później Kowalczyk pierwszy raz w karierze wystąpiła w biegu na 30 km "łyżwą" i zdobyła brązowy medal, a mogła mieć nawet złoto. To była sensacja.

Jak zatem widać Polacy pisali na wielkich imprezach we Włoszech wspaniałe historie. Czas na kolejną...

