Poniedziałkowa konferencja prasowa w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego powinna być czystym świętem sportu. Przez wzgląd na tych wszystkich sportowców i sportsmenki, którzy kolejny kilkuletni cykl ciężko pracowali, aby wystąpić na najważniejszej imprezie świata - igrzyskach olimpijskich.

I zaczęła się, powiedzielibyśmy, modelowo, bo od oficjalnego zatwierdzenia składu "biało-czerwonych" na rozpoczynającą się 6 lutego imprezę w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Niedługo jednak po tym, jak ogłoszono, że do Włoch wyrusza 60 sportowców (rezerwową w bobslejach będzie rozpychająca Marika Zandecka), a rzutem na taśmę udało się, dzięki rezygnacji Uzbekistanu, do olimpijskiego składu włączyć parę łyżwiarzy figurowych (Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza), pojawił się ponury wątek.

Dodajmy - w tych okolicznościach musiał wybrzmieć, bo w nieprawdopodobny sposób piwa nawarzył Polski Związek Narciarski. Działacze podeptali swój regulamin, w konkurencji narciarstwa alpejskiego wyżej postawili akcje Nikoli Komorowskiej nad Anielą Sawicką i, ponieważ sprawy nie dało się zamieść pod dywan, wywołali potężny i rezonujący skandal.

PZN, któremu szefuje Adam Małysz, odkręcił swoją decyzję, choć koincydencja czasowa komunikowania powziętej uchwały, jakby reakcyjnie na rezygnację samej Komorowskiej, również była kuriozalna. Nic dziwnego, że w tych okolicznościach prezes Piesiewicz "przejechał się" po prezesie Małyszu.

Jednym z uczestników krótkiej konferencji, nazwanej briefingiem, był prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch. O ile dotąd to skoki były "gwarantem" medali na najważniejszych imprezach, tak teraz - przynajmniej w teorii - tę rolę powinni przejąć właśnie nasi panczeniści.

Tataruch jednocześnie pełni rolę członka zarządu i prezydium PKOl, a więc to także jego głos sprawił, że PKOl przystemplował roszadę w składzie kobiet. Zresztą nie tylko, bo podważono także inne posunięcie narciarskiej centrali, delegując na igrzyska Michała Jasiczka w miejsce Piotra Habdasa.

Prezes PZŁS z uwagą przysłuchiwał się wystąpieniu Piesiewicza, a później stanął do rozmowy z Interią. I nie zaprzeczył, że z niesmakiem w ostatnich dniach przyglądał się temu, co działo się wokół alpejskiej dyscypliny.

- My, jako PZŁS, bardzo dużo czasu poświęcamy regulaminom. To kluczowa rzecz i chcemy, by jak najwięcej było zapisanych rzeczy i pewnych wariantów. Może tam tego zabrakło. Najbardziej sprawiedliwe jest rozwiązanie sportowe, czyli najlepsi powinni jechać na igrzyska olimpijskie. W sytuacjach ewentualnie sztafet i osób, które są w rezerwie, jest rola trenera. Ale to oczywiście nie może być ktoś, kto jest daleko z tyłu, ale na pograniczu wejścia do głównej kadry - jasno stawia sprawę Tataruch.

Nadmienił, że właśnie w poniedziałek, na zarządzie, padła jego zdaniem bardzo ciekawa koncepcja.

- Ktoś zaproponował, by już na kolejne igrzyska olimpijskie wszystkie związki przysłały do działu prawnego, do komisji sportowej, swoje propozycje regulaminów kwalifikacji. Aby były one jak najbardziej klarowne i przejrzyste, słowem wyczyszczone, dla każdego. Bo nie ma nic bardziej niesprawiedliwego, jeśli zawodnik ciężko pracuje, widzi że robi progres i łapie się do składu czy na igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata, a nagle z jakiegoś niesportowego powodu nie jedzie, nie może jechać na taką wydarzenie - arbitralnie reaguje sternik związku.

Jako humanista i pracownik akademicki, rozmówca Interii potrafi wczuć się w położenie takich sportsmenek, jak Sawicka i Komorowska. Dlatego nie ma wątpliwości, że ta historia ma dwie "ofiary", bo mentalnie oraz psychicznie obie narciarki zostały wystawione na najwyższą próbę. Niewykluczone, że ten rollercoaster przeżyć, zafundowany przez działaczy, będzie miał dalsze konsekwencje...

- Absolutnie ma pan rację, współczuję jednej i drugiej stronie. To jest problem związku, że nie podołał regulaminowi. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać. To powinno być tak dograne i tak długo powinni dyskutować, by nie trzeba było zmieniać uchwały. Ja wiem, że nikt nie jest idealny i czasami popełnia się błędy, nie ma takich którzy ich nie popełniają, ale to są tak delikatne rzeczy, które powodują później ogromną traumę dla tych ludzi - ocenia Tataruch.

- Dlatego takie decyzje muszą być przemyślane w każdą stronę, przedyskutowane być może z innymi osobami, aby nie skrzywdzić nikogo - apeluje Tataruch, by już nigdy więcej tego typu historia nie dokonała niewyobrażalnych strat.

A Adamem Małyszem, mimo kilku prób, jeszcze nie udało nam się skontaktować.

