Potężna walka z samą sobą. Polka opowiedziała, co przeżywała. Było niewesoło

Monika Skinder bardzo mocno rozpoczęła sobotni bieg łączony (10 km techniką klasyczną + 10 km techniką dowolną), ale taki był plan. Miała się przepalić przed najważniejszym dla niej startem w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego). Polka jednak przeszarżowała i nagle zaczęła mocno spadać w klasyfikacji.

Zawodniczka w czerwono-białym stroju sportowym podczas rywalizacji w biegach narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich, w tle widoczne rozmazane sylwetki oraz logo olimpijskie.
Monika SkinderFoto Olimpik/NurPhotoAFP
Monika Skinder na pierwszym okrążeniu biegu łączonego zimowych igrzysk olimpijskich w Lago di Tesero dzielnie trzymała się czołówki razem z Elizą Rucką-Michałek.

W pewnym momencie nasza była mistrzyni świata juniorek w sprincie zaczęła nagle spadać. Nie o kilka, a kilkanaście miejsce. Podejrzewaliśmy, że być może miała upadek na trudnej trasie, bo takie się zdarzały nawet najlepszym zawodniczkom. Prawda jednak była zupełnie inna.

Polak na starcie igrzysk, służby w akcji. Sabotaż we Włoszech, znaleziono materiały wybuchowe

Magdalena Tascher: Do Polski poszedł bardzo fajny przekaz, że jesteśmy razem, jesteśmy drużyną. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Monika Skinder: myślałam o zejściu z trasy, to mnie zniszczyło

Skinder dobiegła na metę na 41. pozycji. To jej najlepszy wynik w występach na zimowych igrzyskach. Przed czterema laty w Pekinie najlepszy start indywidualny zanotowała na 10 km "klasykiem". Była wówczas 49.

- Wiedziałam, że powinnam się zakręcić w takiej okolicy, jaki miałam numer (startowała z 40. - przyp. TK). Miejsce w "30" było wyzwaniem i liczyłam się z tym, że będzie bardzo trudno powalczyć o to. Przesadziłam nieco na pierwszym okrążeniu - przyznała Skinder.

Wjechałam na pierwszy podbieg i fajnie się poczułam. Do tego doszła adrenalina i emocje. Pomyślałam zatem, że nie odpuszczę, tylko powalczę. I tak powalczyłam, że na drugim okrążeniu poważnie myślałam o zejściu z trasy, bo miałam tak dość. Stoczyłam potężną walkę z samą sobą, żeby dojść do siebie. Udało się jednak i walczyłam do końca. Przyjechałam reprezentować Polskę, więc nie mogłam się poddać
dodała 24-latka, która jest jednym z 20 polskich sportowców, reprezentujący na igrzyskach we Włoszech Wojsko Polskie.

Skinder jest starszym szeregowym Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i na trasie zachowała się, jak na prawdziwego żołnierza przystało.

- Na tym pierwszym okrążeniu trzymałam się najlepszych zawodniczek na świecie i to mnie zniszczyło - mówiła.

    Dla Skinder ten start był ważny w kontekście wtorkowej rywalizacji (10 lutego) w sprincie "klasykiem". To konkurencja, w której Polka czuje się najlepiej. Kilka tygodni na tej samej trasie w Lago di Tesero zajęła ona 15. miejsce, najwyższe w karierze, na jednym z etapów Tour de Ski. W tej konkurencji byłą mistrzynią i wicemistrzynią świata juniorek.

    - Taki był cel, by właśnie startem wskoczyć na najwyższe obroty przed sprintami. Chodziło o to, by mięśnie i płuca mocno poczuły ten bieg. Mam nadzieję, że we wtorek będzie naprawdę dobrze - zakończyła Polka.

    Z Lago di Tesero - Tomasz Kalemba, Interia Sport

