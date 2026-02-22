Poruszenie po słowach Polki na igrzyskach. Wróciła i kontratakuje. "Bzdura"

Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz świetnie spisały się w saneczkarskich dwójkach na najważniejszej imprezie czterolecia. Polki zajęły szóste miejsce, ale zamiast świętować, wywołały burzę. Poszło o sanki, z których korzystały podczas zawodów. Ich zdaniem mocno odbiegają one od sprzętu większości rywalek. "Mają dziewięć lat i przy starcie skrzypią, jak stara szafa" - wypaliła Nikola Domowicz w rozmowie z Interią. A to nie był koniec. "Jak mamy gonić świat? Może, jak trochę więcej osób uwierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią się ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie" - dodała.

Działacze tak tego nie zostawili. Niemal od razu pojawiła się informacja, że związek oferował zawodniczkom nowsze sanki. Ponadto oliwy do ognia dolał ich trener. "To głupota z jej strony. Nie jest istotne, czy sanki skrzypią, czy gwiżdżą. One mają szybko jeździć, a nasze sanki są bardzo dobre. Świat oszalał i teraz wszyscy chcą nam kupić te sanki. To, delikatnie mówiąc, absurdalna sytuacja" - przyznał Marek Skowroński dla WP SportoweFakty, później sugerując dodatkowo przeprosiny. Pozostało tylko czekać na kolejny ruch ze strony sportsmenek.

Tym razem przed szereg wyszła Dominika Piwkowska, która także porozmawiała z wyżej wspomnianą redakcją. Wraz z koleżanką nie zamierza ona ustępować. "Ja naprawdę nie chciałam nikogo urazić. Starałam się źle nie wypowiadać, nie chciałam rozkręcać burzy. Zrobiło mi się przykro, gdy przeczytałam, że trener uważa, że i tak powinnam przeprosić" - wyznała na temat potencjalnego wyrażenia skruchy. Mocniejsze słowa padły później, przy okazji tematu nowo zakupionych sanek przed igrzyskami.

Polki czują się ośmieszone. Niebawem spotkanie z trenerem, wszystko sobie wyjaśnią

"Do tej pory jedyną konsekwencją jest wypuszczenie ośmieszających nas informacji, że rzekomo miałyśmy do dyspozycji najnowocześniejsze sanki, ale same nie chciałyśmy na nich startować. To kolejna bzdura, która pojawiła się w mediach w ostatnim czasie. Prawda jest taka, że trener faktycznie kupił nowe sanki dla juniorek, ale dokładnie takie same, jak nasze i zabrał je na igrzyska jako rezerwowe. Teraz trafią do juniorek, bo dla nich były kupione" - zakończyła ten temat olimpijka, która niedawno wróciła do ojczyzny.

Niebawem powinno dojść do ważnego spotkania z trenerem. Sportsmenki osobiście mają wyjaśnić sytuację ze szkoleniowcem jeszcze dziś. Niewykluczone więc, iż za kilka godzin w przestrzeni wirtualnej pojawią się kolejne wypowiedzi.

