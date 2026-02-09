Polski olimpijczyk nie gryzie się w język. "Wiem, że to są mocne słowa"

Artur Gac, Interia: Za wami kolejna sesja treningowa. Warunki na lodzie są cały czas powtarzalne, czy ze względu na specyfikę podłoża pod taflą odczuwacie, że następują choćby delikatne zmiany?

Piotr Michalski: - Jeżeli są zmiany, to wydaje mi się, że na lepsze, bo dzisiaj stopery pokazywały całkiem dobre czasy, więc to sugeruje, że warunki na lodzie są coraz lepsze. My też jesteśmy oczywiście coraz lepiej przygotowani, a treningi właśnie temu służą, by się wdrożyć i złapać czucie. Były szybsze odcinki i brak uwag, naprawdę dobrze się jeździło, ten lód trzyma. Myślę, że można w niego oddawać całą moc, a on ją chętnie przyjmie i to się przełoży myślę na dobre czasy okrążeń.

Tobie ta niecodzienna akustyka samego lodu odpowiada, czy wolisz ją troszkę zagłuszyć dobrą muzyką?

- Myślę, że będzie tak czy inaczej bardzo głośno na trybunach. Wydaje mi się, że będzie pełna hala, więc to nie będzie żadna przeszkoda. Zresztą już i tak do tego dźwięku się przyzwyczailiśmy, więc to naprawdę nie jest tym, czym możemy się przejmować.

A spróbujesz nieco zobrazować, by dziennikarzom i czytelników wytłumaczyć, że jeżeli lód staje się coraz lepszy, tak jak powiedziałeś, to znaczy, że jego struktura bardziej się utwardza, czy wręcz w drugą stronę?

- Ciężko mi powiedzieć, bo ja nigdy nie byłem dobry w takie techniczne sprawy. Bardziej bazuję na moich odczuciach typu "jeździ mi się dobrze, albo jeździ mi się gorzej". No i teraz mogę powiedzieć, że jeździ mi się coraz lepiej. Z tego, co widzę po innych zawodnikach, to chyba mają podobne zdanie, że ten lód współpracuje. I wątpię, jeżeli o to chodzi, że będzie problemem na tych igrzyskach.

Jak się patrzy na wasz zespół, to widać duży spokój i koncentrację, ale nie taką koncentrację, która powodowałaby całkowite klapki na oczach. Widać po prostu świadomość celu i tego, że przywieźliśmy tutaj naprawdę kawał formy.

- Właściwie nic dodać, nic ująć. Wydaje mi się, że jako cała drużyna pokazujemy już od kilku lat, że jesteśmy na topie. Oczywiście nazwiska się zmieniają, można powiedzieć co roku, chociaż nawet nie zmieniają. Jednak wiadomo, że Damian Żurek jest mocnym zawodnikiem w tym roku i wszyscy na niego patrzą jako na lidera naszej drużyny. Ale jest też Marek Kania, który wie jak się zdobywa medale. Początek sezonu miał bardzo mocny i wydawało się, że będą razem z Damianem regularnie na podium. Ostatnio w sumie tak się stało na mistrzostwach Europy, to było bardzo piękne widowisko.

- Przyznam, że aż się troszkę wzruszyłem jak zobaczyłem ich na podium na polskiej ziemi i słyszeliśmy Mazurka Dąbrowskiego. To były świetne chwile i to właśnie powoduje, że nasza drużyna jest taka zżyta. Już tyle lat ze sobą mieszkamy, trenujemy, żyjemy tak naprawdę, więc jesteśmy zżyci i wiemy na co nas stać. Drużyna, która zdobywa medale, to jest też właśnie świadoma drużyna i nam naprawdę nie trzeba tłumaczyć, po co tu jesteśmy i co możemy osiągnąć. Stąd też ta atmosfera, stąd to zrozumienie i myślę, że inni mogą zazdrościć nam trochę takiego naprawdę porządnego teamu, porządnej grupy sprinterów, gdzie nie ma żadnych gierek i dziwnych zachowań. Myślę, że jeżeli chodzi o teamy i zżycie, możemy być wzorem dla innych.

Czy lider, Damian Żurek, przyjechał tutaj wywalczyć dwa medale olimpijskie? A może wszyscy ci, którzy w ten sposób stawiają sprawę i tak sobie to wyobrażają, trochę nie doceniają specyfiki igrzysk olimpijskich?

- Odpowiem na to pytanie tak... Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj są, przyjechali po medale. A jeżeli ktoś nie ma ochoty, nie ma tej ambicji, żeby zdobywać medale, to może niepotrzebnie tutaj jest. Wiem, że to są jakby mocne słowa, bo na różnym poziomie są różni zawodnicy, ale igrzyska olimpijskie to jest taka impreza, gdzie naprawdę być tutaj to już jest wielki zaszczyt, wielkie wyróżnienie, ale też pewien obowiązek. I trzeba reprezentować kraj jak najlepiej, jak najmocniej. Chociażby igrzyska w Pekinie w mojej sytuacji pokazały, że wątpię, iż ktoś na mnie stawiał, a naprawdę otarłem się od dwa medale (czwarty na 1000 m i piąty na 500 m - przyp.). Takie są właśnie igrzyska, że nie będziemy mieć teraz odpowiedzi na te nasze pytania, musimy chwilkę jeszcze poczekać.

Jest coś szczególnego też w tym i dodatkowo niesamowicie napędzającego, że wreszcie po Pekinie jesteście na imprezie, która w pełni przypomina igrzyska olimpijskie? Już bez obostrzeń, bez utrudnień, w końcu czuć po prostu tego ducha olimpizmu.

- To na pewno. Ja też przyjeżdżając tutaj postanowiłem sobie, by poza sportowymi aspektami cieszyć z tych igrzysk i czerpać z doświadczeń. Troszkę mi tego brakuje z poprzednich igrzysk. Jak miałbym odpowiedzieć jak było w Pjongczang, to niewiele bym powiedział, bo mało co widziałem i niewiele doświadczyłem pozasportowego życia. Pekin jaki był, taki był, nie chcę do tego wracać, teraz zgoła inne igrzyska. Włochy, dobre jedzenie, uśmiechnięci ludzie, dobra energia, też pogoda troszkę się poprawiła, więc naprawdę chcę czerpać garściami z tych igrzysk.

- Fajnie też, że nasza wioska olimpijska jest w mieście i nie trzeba daleko jeździć, żeby coś zobaczyć. Jeszcze nie mieliśmy tej szansy, ale po startach zostajemy troszkę dłużej, więc mam nadzieję, że wtedy będę żył życiem Mediolańczyka i zobaczę troszkę więcej.

Jakiego masz kompana w pokoju? Z kim go dzielisz?

- Z Markiem Kanią.

To zaprawiony duet?

- My się już naprawdę dobrze znamy. Jak wcześniej wspomniałem, jesteśmy taką troszkę sportową rodziną, Przeszliśmy przez wszystkie etapy (śmiech). Wiemy kto co lubi, kto czego nie lubi, jak się zachowuje, czego potrzebuje, więc naprawdę pełne zrozumienie. Nie musimy tu jakichś regulaminów wprowadzać i czegoś się uczyć, jest naprawdę wszystko wiadomo.

Ty bałaganiarz, czy bardziej trzymający porządek?

- Jak jest porządek, to jest miło, ale wiadomo, że jak jest coś pod ręką, to jest wygodniej (uśmiech). A że pokoje nie są jakieś bardzo duże, to raczej wszystko jest pod ręką. Jednocześnie staram się prowadzić porządek, bo taka higiena też jest ważna dla mentalnego przygotowania przed etapem.

A jest coś szczególnego, choćby nawet w wiosce olimpijskiej, co wyraźnie przykuło twoją uwagę i robi wrażenie lub wręcz przeciwnie?

- Wielkiego wrażenia na mnie za wiele chyba nie robi... Fajnie, że jest w mieście, dobrze skomunikowana. Nie jest zbyt duża, co też jest plusem, wszystko jest pod ręką, kompaktowe, więc jak dla mnie wszystko jest w porządku.

Postawiłeś przed sobą osobiste zobowiązanie przed tymi igrzyskami?

- Nie, nie. Te igrzyska są też wyjątkowe pod tym względem, że jestem już troszkę innym, dojrzalszym człowiekiem i doświadczonym. Wiem ile mnie to kosztowało, żeby tutaj być i chcę czerpać naprawdę garściami z tego. Mam pełne zaufanie do planu treningowego, wiem, że jestem przygotowany najlepiej, jak tylko mogłem być. Wystarczy tylko zrealizować to, po co tu przyjechaliśmy, więc wszystko, co teraz będę robił do tych startów, to będzie tylko i wyłącznie pod jak najlepszy performance. Mam nadzieję, że ci, co będą oglądać, będą dumni z polskich zawodników.

