Polski mistrz wprost ws. Maciusiaka. Ogłosił po sensacji w Predazzo

Mało kto przypuszczał, że polscy skoczkowie na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich mogą sprawić nam aż tyle radości. Już po dwóch medalach Kacpra Tomasiaka każdy kibic był ukontentowany. Tymczasem w poniedziałek "Biało-Czerwoni" dołożyli kolejny krążek.

Po drugiej serii w konkursie duetów Paweł Wąsek i wspomniany Tomasiak zajmowali drugie miejsce. W trzeciej odsłonie po skoku 26-latka Polacy spadli na czwartą pozycję. Warunki pogodowe pogorszyły się do tego stopnia, że jury zostało zmuszone przerwać rywalizację. Tym sposobem zaliczone zostały tylko dwie serie, dzięki czemu nasi skoczkowie sięgnęli po srebro.

Wojciech Topór po srebrze Tomasiaka i Wąska: Poczułem wielką ulgę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tak Fortuna zareagował na wyczyn Polaków. Potem ogłosił ws. Maciusiaka

- Rywalizacja w takich warunkach nie miała żadnego sensu. Te dmuchawy niewiele pomogły. Przytrzymanie zawodnika na belce nawet o kilka sekund, przy takiej śnieżycy, dramatycznie zmniejszało jego szanse na daleki skok. Jury wreszcie podjęło jednak dobrą decyzję - powiedział Wojciech Fortuna w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".

Mistrz olimpijski z Sapporo odniósł się również do wspomnianego Tomasiaka, który Włochy opuści z aż trzema medalami. 73-latek przypomina, że za sukcesem młodego sportowca stoją również trenerzy.

- Przed igrzyskami dobrą pracę wykonał z nim Maciej Maciusiak. Odsunięcie od startów w PŚ i spokojne treningi przyniosły efekty. Generalnie Maciej Maciusiak się obronił - dodał, odnoszą się do szkoleniowca naszej kadry, na którego jeszcze przed igrzyskami niejednokrotnie spadała fala krytyki.

- Przy wynikach Kacpra nie możemy zapomnieć też o innych osobach, które miały duży wkład w jego medale. Na pewno trzeba wyróżnić Wojciecha Topora, trenera kadry B, który wykonał z Kacprem dużą pracę latem. Wielki wkład w jego wyniki ma też ojciec, który też jest trenerem, ale tutaj spełnia rolę takiego mentora - podkreśla Fortuna.

Fakty są takie, że polskie skoki - choć na moment - odżyły w efektownym stylu. Miejmy nadzieję, że nie będzie od chwilowy zryw. - O dyscyplinie dalej będzie głośno, zainteresowanie skokami na pewno nie spadnie - spekuluje legendarny skoczek.

Kacper Tomasiak przeszedł do historii polskiego sportu, jako jeden z czwórki zdobywców trzech medali na jednych igrzyskach Iwańczuk East News

Paweł Wąsek Marcin Golba/NurPhoto AFP

Wojciech Fortuna Kurnikowski AKPA

Marton Fucsovics - Hady Habib. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport