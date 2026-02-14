Artur Gac, Interia: Zbyszku, sekundy temu ściągnąłeś słuchawki, komentując srebrny medal olimpijski Władimira Semirunnija. Widzę emocje, wypisane na twojej twarzy. Skomentuj to raz jeszcze "na gorąco".

Zbigniew Bródka: - Cieszymy się ogromnie, naprawdę. W sporcie nic nie jest dane, trzeba to wywalczyć. Ja się cieszę, że Władek podjął to ryzyko, miał trudne wyzwanie. Musiał zadać swój czas. I wielokrotnie zastanawialiśmy się, jaki rezultat będzie potrzebny, żeby zdobyć medal olimpijski. Wystarczające okazało się jego 12.39.08. Cieszymy się, cała Polska się cieszy. Srebrny medal olimpijski dla łyżwiarstwa szybkiego. Jestem dumny, że po 12 latach wreszcie jest medal dla łyżew.

Mieliśmy to nerwowe oczekiwanie po trzeciej parze, w której startował "Władek", a przed trzema kolejnymi. Przyszedł do nas-dziennikarzy, ale nie wiedział jak do końca komentować, czy przełoży się na podium, czy da mu upragniony medal. Gdy zobaczył, że wyprzedził go Czech Metodej Jilek, już był niepocieszony, bo on przyjechał tu po złoto. Emocji nie brakowało do końca.

- Po przejeździe Władka tak naprawdę nikt nie widział. Było co najmniej czterech zawodników, którzy mogli go poprawić. Podjęli to ryzyko, zaryzykowali mocnym tempem i nie dowieźli. Czyli Władek był bardzo dobrze przygotowany, rozwiązał ten bieg tak, jak powinien, a więc mocno. I jeszcze powalczył na końcu dystansu, bo doskonale zdawał sobie sprawę, że mogą się ważyć losy medalu.

Władek powiedział, że chce być mistrzem olimpijskim tak, jak ja. Ja mu tego serdecznie życzę, jeszcze będzie miał szansę na tych igrzyskach, ale przed nim bogata kariera. Myślę, że będzie w stanie to zrobić, a srebro na dzień dobry to jest naprawdę dużo.

To piękna historia tego młodego człowieka, który przeszedł niezwykle wyboistą drogę. Drogę długą, trudną, zmiana obywatelstwa to nigdy nie jest sprawa łatwa w tak młodym wieku, a on to wszystko uniósł.

- Tak, on to zaryzykował. Można powiedzieć, że poświęcił wszystko i postawił na jedną kartę wszystko, aby ten medal zdobyć. Ja pamiętam, jak on przyjechał do Polski, gdy jeszcze nie było pewne, że dostanie obywatelstwo. I z niepewnością zostawił rodzinę i zastanawiał się, kiedy będzie mógł wystartować w pierwszych zawodach Pucharu Świata. A już na pierwszych mistrzostwach świata zdobył medale dla Polski, czyli srebrny i brązowy w ubiegłym roku. I to już było ogromnym wyczynem. A też miał nadzieję, że zdobędzie medal olimpijski. Tak że spełnił swoje marzenia i poświęcił dużo, bo tak naprawdę rodzina została w Rosji, a z mamą widział się półtora roku temu. To na pewno dużo go kosztowało, ale opłaciło się i było warto. Jestem dumny, że wytrzymał do końca.

W pierwszym odruchu powiedział: "jestem drugi, kurde, ja zawsze chcę być pierwszy". Jednak łezka wzruszenia pewnie i u ciebie się pojawiła.

Rozmawiał Artur Gac, Mediolan

