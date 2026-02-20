Polski koszmar na igrzyskach. Aż dwa upadki, to była ostatnia szansa

Biało-czerwona kadra w short tracku przed piątkowymi zmaganiami pań, nie miała najlepszych wspomnień z Mediolanu. Brakowało spektakularnych rezultatów, ponadto w ćwierćfinale na dystansie 500 metrów upadła Natalia Maliszewska. "Chciałam zaryzykować, podjęłam bardzo duże ryzyko, ale mam wrażenie, że i tak się opłaciło. Pomimo tego, że wylądowałam w bandzie, to uśmiech i tak nie schodził mi z ust. Dojechałam do linii mety i po prostu się cieszyłam" - opowiadała potem Arturowi Gacowi z Interia Sport.

30-latka ruszyła do boju także dzisiaj, na trzykrotnie dłuższym dystansie. To właśnie jej ćwierćfinał zaplanowano jako pierwszy. Długo wydawało się, że Polka ukończy wyścig nawet na ostatnim miejscu, lecz w decydującej fazie wyścigu upadły dwie rywalki. Białostoczanka skrzętnie z tego skorzystała, zajmując czwartą lokatę. Nie dała ona bezpośredniego awansu do dalszej fazy. Podtrzymywała jednak nadzieję na awans z klasyfikacji czasów.

Natalia Maliszewska stopniowo spadała w rankingu oczekujących, aż wreszcie stało się jasne, iż nici z przepustki do półfinału. Zdecydowanie lepiej od starszej koleżanki chciała pokazać się Gabriela Topolska. 24-latka długo zajmowała jedno z czołowych miejsc, ale przy próbie wyprzedzenia zanotowała upadek, po którym wstała i dotarła do mety. Nasza rodaczka liczyła jeszcze na pozytywną dla niej decyzję sędziów po analizie wideo. Ci nie zmienili rezultatów, w efekcie czego kolejna "Biało-Czerwona" znalazła się za burtą.

Polki odpadły już po pierwszych biegach. Sellier przeżyła koszmar

Ostatnią nadzieją na potencjalny sukces była Kamila Sellier. Pierwsza zła wiadomość? Gwiazdorska obsada biegu. Młoda zawodniczka nic sobie z tego początkowo nie robiła. Przez kilkadziesiąt sekund znajdowała się na czele. W decydującej fazie doszło do upadku z udziałem trzech zawodniczek. Sędziowie, widząc spore zamieszanie, pilnie przerwali rywalizację. Powtórki pokazały, iż nasza rodaczka oberwała łyżwą.

"Sytuacja jest dla nas bardzo trudna. Nie wiemy co się dzieje" - mówiła komentująca zmagania w Eurosporcie Patrycja Maliszewska. Więcej informacji przekazała później jej siostra, Natalia. "Trenerka mówiła, że ma pociętą powiekę i policzek, ale jeszcze nie wiemy, co z okiem. Pojedzie do szpitala" - przyznała. Brak awansu choćby jednej Polki do półfinału zszedł na dalszy plan.

Wyniki Polek na dystansie 1500 metrów:

Natalia Maliszewska - czwarta w swoim ćwierćfinale, 2:34.131 s

Gabriela Topolska - szósta w swoim ćwierćfinale, 3.02:875

Kamila Sellier - upadek w swoim ćwierćfinale

Natalia Maliszewska ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News

Gabriela Topolska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Kamila Sellier Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Jekatierina Kurakowa: Nie chciałam mieć żadnej wymówki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport