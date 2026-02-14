Czy forma olimpijska została w pełni dowieziona? Jak czułeś, czy brąz na 500 m był w zasięgu?

Damian Żurek: - Pierwsze i drugie miejsce było dziś trochę poza zasięgiem. Trzecie było w zasięgu. Czasem potrzeba trochę szczęścia albo… Nie lubię gdybać, ale lubię mieć taką parę, by startować z lepszymi od siebie, ale mówię, czasem trzeba mieć trochę szczęścia. Szkoda, bo nie zapamięta mnie nikt, że byłem dwa razy czwarty, ale ta chwila zostanie ze mną na długo. Dziękuję wszystkim, którzy przywitali mnie po zejściu z lodu. Taki team, taka drużyna, taki sztab… Biorę to na klatę i się nie poddaję.

Emocje puściły, czy nie bardzo?

- Teraz ciężko mi mówić o emocjach. Jest dużo frustracji, bo było to moim marzeniem zdobyć medal. Zabrakło trochę, ale jestem silny i nie poddaję się.

Miało znaczenie to, że startowałeś bezpośrednio po najlepszej parze?

- Może i miało, ale potrzebuję czasu na analizę. Cieszę się, że dowiozłem mentalnie, bo to jest trzy razy większy koszt utrzymać presję i to wszystko niż samą formę. Formę można zbudować, a głową można sobie zniszczyć wszystko. Dlatego jestem zadowolony, że dowiozłem to mentalnie, bo były sezony, gdzie stawałem na mistrzostwach świata i po prostu przegrywałem na samym starcie. Tutaj dałem z siebie 100 procent, ale czasem trzeba mieć dzień konia. Widać po Kanadyjczyku, że po prostu to był jego dzień. Gratulacje dla niego, a mnie - mam nadzieję - zdrowie dopisze i za cztery lata będziemy się widzieć zupełnie po innej stronie.

W którym momencie biegu twoim zdaniem zabrakło tych ułamków sekund?

- Start był bardzo dobry, na wysokim poziomie. Wiedziałem, że jak będę blisko Holendra to będzie dobre otwarcie. Wydaje mi się, że trochę za bardzo podpaliłem się na pierwszym wirażu i tam te odbicia nie były w tym miejscu, co powinny. Do reszty nie mam co się doczepić, bo reszta biegu była bardzo dobra.

Mówiłeś w ostatnich dniach, że mentalnie znakomicie wzmocniłeś swoją głowę i mentalność współpracą z psychologiem, ale mimo wszystko tutaj poczułeś ten bagaż oczekiwań, że wszystkie oczy są na ciebie zwrócone?

- Tak. Bardzo chciałem tego medalu i chciałem, żeby spełniło się to moje marzenie z dzieciństwa. Nie było mi to dzisiaj dane, ale nie mam sobie nic do zarzucenia. Dostałem już informację, że nie jestem taki stary.

Będziemy się jeszcze w Mediolanie cieszyć z polskiego medalu w łyżwiarstwie?

- Mamy jeszcze Władka na 1500 metrów. Gratulacje dla niego za wczorajszy wyczyn, to było coś pięknego, kibicowaliśmy całą drużyną. Cieszę się, bo to też jest chłopak po przejściach i jestem dumny, że udało mu się zdobyć ten medal. Gratulacje dla niego i mam nadzieję, że dało mu to bardzo dużo motywacji na 1500 metrów. On jest w stanie tutaj walczyć o medale, nie będziemy tutaj ukrywać. Jest chłopak w gazie i będę na pewno mu kibicował.

A ty, doskonale znając swój organizm, a widząc tutaj czasy, które wykręcali medaliści, dostrzegasz w sobie pokłady rezerw?

- Wiem, że gdyby to był mój idealny dzień… 1000 metrów pokazało mi, że tutaj będą czasy poniżej 34 sekund, ale ja także jestem w stanie jeździć tak szybko. Czasem trzeba, żeby to był po prostu idealny dzień, trochę szczęścia, dobra para i tyle. Mi tego zabrakło, ale nie poddaję się i będę walczył.

Te igrzyska i cały sezon pokazały ci, że trzeba zacząć sprostać roli faworyta. To była pierwsza okazja przez dłuższy okres dla Ciebie. Czy jest lekcja, którą udało się wyciągnąć w kontekście przyszłości?

- Teraz na gorąco ciężko mi powiedzieć, ale na pewno te igrzyska to kolejny bagaż doświadczeń. Pierwszy raz jestem w roli tak zwanego faworyta do medalu. Fajnie było się z tym zmierzyć, zobaczcie jak to jest. Zawsze pierwsze razy są ciężkie, ale cieszę się, że sprostałem i dałem radę.

Gdy tuż przed twoim biegiem pojawiły się wyniki Stolza i De Boo, spojrzałeś na nie? Miałeś świadomość w jakim czasie przejechali?

- Tylko słyszałem wrzawę, nie słyszałem tak naprawdę wyniku. Coś mi chyba przeszło przez myśl, że poniżej 34 sekund, ale nie skupiałem się na innych, tylko na sobie i robocie, którą muszę wykonać. W niektórych sezonach miałem tak, że skupiałem się na innych, a nie na sobie i to mnie wypalało. Teraz mam techniki, które owocują i skupiam się tylko na sobie.

Masz techniki, żeby znaleźć motywację na końcówkę sezonu? Bo jeszcze parę startów zostało, a emocjonalnie pewnie będzie to trudne.

- Mówię, ja jestem silny, nie załamuję się, mam dookoła takich ludzi, że to wsparcie od nich bije. Mam jeszcze mistrzostwa świata. Wydaje mi się, że teraz przez chwilę odchoruję igrzyska, ale później wrócę do siebie, zregeneruję się i motywacja pod kątem mistrzostw świata będzie.

