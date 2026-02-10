We wtorek 10 lutego polskie biegaczki przystąpiły do rywalizacji w sprincie, czyli dynamicznej konkurencji na 1500 metrów.

Na starcie znalazły się: Aleksandra Kołodziej, Monika Skinder oraz Izabela Marcisz.

Eliminacje zaczęły się ok. godziny 9:15 czasu polskiego. Jako pierwsza z Polek na metę dojechała Monika Skinder, która dojechała do mety z czasem 3:51.10. Ten czas dał jej dopiero 33. miejsce.

3:51.73 to natomiast czas Izabeli Marcisz. Dało jej to dopiero 37. lokatę. Aleksandra Kołodziej była dopiero 42. z czasem 3:54.37.

To wszystko oznacza, że żadna z Polek nie dostała się do ćwierćfinału w sprincie stylem klasycznym. Tam awansowała bowiem najlepsza trzydziestka. Najbliżej tego celu była Monika Skinder, której zabrakło niespełna dwóch sekund.

Dramat Polek, dominacja Szwedek. "Biało-Czerwonych" zabraknie nawet w ćwierćfinale

Ten wynik to wielkie rozczarowanie. Z perspektywy polskiego kibica trudno pogodzić się z tym, że żadna z trzech Polek nie zdołała przejść choćby przez kwalifikacje. Trzeba ocenić to jako, niestety, bardzo słaby występ naszej kadry.

Trzy pierwsze miejsca w eliminacjach zajęły Szwedki. Najlepszą z nich była Linn Svahn z czasem 3:36.21. Jonna Sundling zajęła drugie miejsce (3:37.24). Trzecia lokata zostałą wywalczona przez Johannę Hagström (3:38.85).

W kwalifikacjach do ćwierćfinału udział wzięło 89 zawodniczek. Najgorszy czas osiągnęła Litwinka Ieva Dainyte - 4:49.25.

Ćwierćfinały w tej dyscyplinie zaplanowane są na godzinę 11:45. Jeszcze dziś rozdane zostaną medale. Wielki finał odbędzie się o 13:09. Te etapy już jednak bez udziału Polek.

Monika Skinder Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Izabela Marcisz w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie Zhan Yan/XINHUA AFP

Izabela Marcisz ULF PALM/TT NEWS AGENCY AFP

Rafał Kot: Nie pamiętam zawodnika, który byłby w tym wieku tak odporny psychicznie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport