Polski dramat w sprincie. Zabrakło niespełna dwóch sekund. Wielkie rozczarowanie

Kacper Dąderewicz

Za nami kwalifikacje do ćwierćfinału sprintu stylem klasycznym w biegach narciarskich. Udział w nich wzięły trzy reprezentantki Polski: Izabela Marcisz, Monika Skinder oraz Aleksandra Kołodziej. Niestety, żadnej z nich nie udało się zająć miejsca, które dawałoby awans do dalszego etapu. Start zakończył się wielkim rozczarowaniem. Swoją wielką dominację potwierdziły Szwedki.

Zawodniczka w stroju narciarskim biegnie na nartach biegowych, ubraną w jaskrawo czerwony kombinezon z numerem startowym 52, refleksyjne okulary oraz białą opaskę, w tle rozmyta flaga Finlandii na błękitnym niebie.
Izabela MarciszTHORE/BILDBYRÅN/ShutterstockEast News
We wtorek 10 lutego polskie biegaczki przystąpiły do rywalizacji w sprincie, czyli dynamicznej konkurencji na 1500 metrów.

Na starcie znalazły się: Aleksandra Kołodziej, Monika Skinder oraz Izabela Marcisz.

Eliminacje zaczęły się ok. godziny 9:15 czasu polskiego. Jako pierwsza z Polek na metę dojechała Monika Skinder, która dojechała do mety z czasem 3:51.10. Ten czas dał jej dopiero 33. miejsce.

3:51.73 to natomiast czas Izabeli Marcisz. Dało jej to dopiero 37. lokatę. Aleksandra Kołodziej była dopiero 42. z czasem 3:54.37. 

To wszystko oznacza, że żadna z Polek nie dostała się do ćwierćfinału w sprincie stylem klasycznym. Tam awansowała bowiem najlepsza trzydziestka. Najbliżej tego celu była Monika Skinderktórej zabrakło niespełna dwóch sekund.

Włosi uderzają w Polskę po sukcesie Tomasiaka. Niebywałe, co o nas myślą

Dramat Polek, dominacja Szwedek. "Biało-Czerwonych" zabraknie nawet w ćwierćfinale

Ten wynik to wielkie rozczarowanie. Z perspektywy polskiego kibica trudno pogodzić się z tym, że żadna z trzech Polek nie zdołała przejść choćby przez kwalifikacje. Trzeba ocenić to jako, niestety, bardzo słaby występ naszej kadry.

Trzy pierwsze miejsca w eliminacjach zajęły Szwedki. Najlepszą z nich była Linn Svahn z czasem 3:36.21. Jonna Sundling zajęła drugie miejsce (3:37.24). Trzecia lokata zostałą wywalczona przez Johannę Hagström (3:38.85).

W kwalifikacjach do ćwierćfinału udział wzięło 89 zawodniczek. Najgorszy czas osiągnęła Litwinka Ieva Dainyte - 4:49.25. 

Ćwierćfinały w tej dyscyplinie zaplanowane są na godzinę 11:45. Jeszcze dziś rozdane zostaną medale. Wielki finał odbędzie się o 13:09. Te etapy już jednak bez udziału Polek.

Kacper Tomasiak na podium zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026
Zawodniczka w czerwono-białym stroju sportowym podczas rywalizacji w biegach narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich, w tle widoczne rozmazane sylwetki oraz logo olimpijskie.
Monika SkinderFoto Olimpik/NurPhotoAFP
Izabela Marcisz w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie
Izabela Marcisz w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w PekinieZhan Yan/XINHUAAFP
Izabela Marcisz
Izabela MarciszULF PALM/TT NEWS AGENCYAFP
