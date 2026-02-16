Artur Gac, Interia: Nie mam zamiaru cię pocieszać, ale mimo dwóch czwartych miejsc jesteś też wygranym. Wygranym wśród kibiców, którzy ogromnie doceniają twoją postawę. Jak wprost wyrażona przez ciebie świadomość, że choć było tak blisko, to bez medalu nie zapiszesz się w świadomości ludzi i szybko zapomną. A jednocześnie zero szukania wymówek plus poczucie dania z siebie wszystkiego z nadzieją, że nikogo nie zawiodłeś.

Damian Żurek: - Rzeczywiście docierają do mnie takie głosy, że kibice i opinia publiczna doceniają moją postawę. Cóż, jest spory niedosyt, bo przyjechałem tutaj spełnić swoje dziecięce marzenie. Wiedziałem, że na te igrzyska jestem przygotowany na walkę o medal, zostawiłem na lodzie wszystko, ale to wystarczyło tylko i aż do dwóch czwartych miejsc. I nie oszukuję się, gdy opadnie kurz, w historii zostaną zapisani i zapamiętani tylko medaliści.

Najlepszym lekarzem w sytuacji, w jakiej jesteś, będzie czas?

- Myślę, że tak. Choć dziękuję za reakcje wszystkim, którzy bardzo szybko podnieśli mnie na duchu i skierowali w moją stronę wiele ważnych słów. Z kolei ja chciałbym pogratulować Władimirowi Semirunnijowi, bo wywalczył upragniony medal dla polskich łyżew. A jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, tak napędzony jest w stanie zdobyć drugie podium na 1500 metrów.

Na 1000 metrów byłeś siedem setnych sekundy od podium. Ja wiem, że w waszym sporcie generalnie walka często toczy się na milimetry, ale chcę to jakoś zobrazować. Przeciętne mrugnięcie oka trwa od 0,1-0,4 s, a więc 70 milisekund to zaledwie ułamek tego ruchu.

- Byłem bardzo głodny tego medalu. Przed startami nie chciałem zapeszać, dlatego gdy zapytałeś mnie o to, z jakim celem tutaj przyjechałem, powiedziałem by to pozostało moją słodką tajemnicą, o której opowiem dopiero po wszystkim. Jestem sportowcem, dla którego najważniejsze są medale i jak najlepsze wyniki. Jednak nie ukrywajmy, że reprezentuję też sport, w którym nie ma wielkich pieniędzy. Dlatego gdybym wskoczył na podium, przeskoczyłbym także na inny poziom bytowy. Tak dużo mówimy o głowie, ja w ostatnich miesiącach bardzo dużo nad nią pracowałem z psychologiem, ale przecież trudno uciec od myśli o przyszłości. Medal w Mediolanie dałby mi dużo większy komfort w kontekście najbliższych czterech lat i przygotowań do kolejnych igrzysk. Ale jestem twardy i dam sobie radę, zresztą z dużo trudniejszej sytuacji wygrzebywałem się ledwie kilka lat temu. W okresie pandemii był czas, gdy byłem biedny jak mysz kościelna.

Co spowodowało tę sytuację?

- Zostało mi odebrane stypendium z miasta, bo podobno nie wykonywałem swoich obowiązków sportowych. Nie zgadzałem się z tym, ale czasem tak się układają losy. I zostałem bez grosza, przez pewien czas nie miałem żadnego wsparcia. Zlitowała się nade mną jedna z firm w Tomaszowie Mazowieckim. Jestem za to bardzo wdzięczny, bo ta osoba doceniła wkład i lata wyrzeczeń, wierząc że moje miejsce nadal jest w sporcie. Były momenty, gdy grupą wychodziliśmy na kawę, a ja nie miałem za co za nią zapłacić. Pamiętam, że był z nami Sebastian Kłosiński, wiedział w jakiej znajduję się sytuacji i zawsze mnie wspierał. Cieszę się, że natrafiłem na takich ludzi, bo to jest piękne. To także mnie ukształtowało jako zawodnika. Pieniądze szczęścia nie dają, ale w roli sportowca na pewno zapewniają spokój mentalny. Ja wiem, że sportowcem nie będę do końca życia, a zaplecze trzeba sobie zbudować w okresie bycia na topie. Dlatego jestem wdzięczny tej firmie, ale jako że jest cisza olimpijska, nie mogę wymieniać pewnych nazw. Jednak ta osoba dobrze wie, jaką pulę pieniędzy mi przekazała, ile miała wkładu i jak bardzo mi pomogła. Do końca życia będę to pamiętał.

Przed włączeniem dyktafonu zdążyłeś mi powiedzieć, że gdy przyszedł test wzajemności, to także potrafiłeś temu sponsorowi się zrewanżować.

- Dla mnie to było zupełnie naturalne. Gdy stało się tak, że firma miała słabszy okres, wtedy powiedziałem, że w pełni to rozumiem, nie wezmę pieniędzy, ale i tak będę woził logo na swoim kombinezonie. Jako wyraz podziękowania za pomoc, gdy byłem na finansowym dnie.

To ciężka sytuacja dla faceta, już nie nastolatka. Chciałeś być wielki w sporcie, ale mając 20 lat zacząłeś się zderzać ze ścianą.

- Nie wywodzę się z bogatej rodziny, ale z tego też jestem dumny. Nauczyło mnie to bardzo dużo, mam szacunek do pieniędzy. Teraz jest lepszy okres, ale nie zapomnę, jak się czułem, gdy na koncie miałem zero złotych. Mam nadzieję, że zdrowie pozwoli mi pozostać w pełni formy do kolejnych igrzysk.

Jak się czułeś w tej kawiarni, gdy siedzieliście na kawie, a później przyszło do zapłacenia rachunku?

- Szczerze? Najlepiej, gdybym odmówił, ale ponieważ to były wyjścia grupowe, szedłem i czułem się fatalnie. Nie chciałem znów ze wstydem pisać do rodziców, czy mogliby mi przelać 50 złotych w wieku 20 lat. Czasem ze wstydem prosiłem i jak były takie możliwości, to dostawałem, ale ciężko mi to przechodziło przez gardło. Nie chciałem tego wykorzystywać, bo rodzice też nie mają górki pieniędzy. Teraz już sam wynajmuję mieszkanie i sam się żywię, więc wiem, jakie to są koszty. A tym bardziej przy naszej sporej rodzinie byłem świadomy, jakie wydatki muszą ponosić rodzice. Nie wykorzystywałem ich dobroci ponad miarę, ale gdy przyszły momenty, gdy na moim koncie było zero złotych, byłem zmuszony. Przez chwilę miałem myśli, że po sezonie pójdę do pracy.

I zacząłeś jej szukać?

- Tak. Szukałem w piekarni, chciałem pracować wieczorami i po nocach, by za dnia móc trenować. Jednak okazało się, że na staż przyszły dwie dziewczyny, przez co dla mnie już nie było miejsca. Próbowałem też układać kostki brukowe. Mówiłem do właściciela: "jestem ambitny, ja jestem sportowcem" - chcąc go przekonać, ale nagle nikt nie chciał pracownika do roboty. Te wszystkie ciężkie momenty dużo mnie nauczyły. Może też dlatego jestem w tym miejscu, w którym jestem i tutaj rozmawiamy.

To były okolice 2020 roku?

- Dokładnie. Wtedy startowałem w Pucharach Świata jeszcze w końcówce wieku juniora i miałem ciężko. Cieszę się, że po przejściu do grupy seniorów trafiłem na takie osoby, jak wspomniany Sebastian Kłosiński, ale także Piotrek Michalski, Artur Nogal, czy obecny trener kadry Artur Waś. To są osoby, które ukształtowały mnie jako sportowca, ale także człowieka. W czwórkę zawsze trzymali się razem. Szczególnie podobała mi się pracowitość i profesjonalizm u Sebastiana. Miałem dobre wzory do naśladowania. I teraz widzę, że trochę sam jestem takim wzorem. Mam nadzieję, że młodsi się przyglądają i będą podążać w moim kierunku.

Miejsce, w którym dzisiaj jesteś, to pochwała pracowitości, wytrwałości i najszlachetniejszych cech charakteru. W zasadzie minęło niewiele czasu, bo 4-5 lat, gdy jesteś jedną z największych postaci w całej olimpijskiej kadrze.

- Gdyby mi ktoś cztery lata temu powiedział, że będę dwa razy czwarty, brałbym to w ciemno. Dzisiaj apetyt rośnie w miarę jedzenia i troszkę mi było smutno. Jednak powtórzę, takie wsparcie, jakie dostaję od całego środowiska, jest dla mnie niespodziewane. Cieszę się, że wyniki odbiły się tak głośnym echem. Mam nadzieję, że to, co najlepsze, jeszcze przede mną.

Igrzyska są gigantycznym oknem wystawowym, wasza słabo medialna dyscyplina także dostała ekspozycję. To być może sprawi, że lada moment odbierzesz telefon, za którym pójdzie jeszcze większe wsparcie i komfort.

- Dałem z siebie sto procent. Jestem zadowolony, że forma na igrzyska dopisała w odpowiednim momencie. Zabrakło trochę szczęścia, ale biorę to na klatę. Mam nadzieję, że znajdzie się firma do współpracy i na to liczę. Medal pozwoliłby mi na wiele więcej, za nim idą zawsze niewspółmierne do niższych lokat gratyfikacje, ale jestem silny i zaprawiony w bojach. Kilka lat temu byłem już praktycznie przy końcu kariery, zastanawiając się nad tym, czy nie zacząć zarabiać na życie inną pracą. Przetrwałem tamten okres, więc teraz także przetrzymam do igrzysk w 2030 roku. Oby tylko zdrowie mi pozwoliło, a wtedy wierzę, że za cztery lata będę po tej szczęśliwszej stronie.

Dzisiaj szefostwo piekarni czy firmy brukarskiej być może sobie myśli: "szkoda, że nie daliśmy temu Damianowi Żurkowi chwilkę popracować, bo moglibyśmy teraz podpiąć się pod jego czwarte miejsca".

- Zgadza się. Już i tak widzę, że przybywa ojców sukcesu (śmiech). Pisałem też do ogromnej liczby firm, które na pewno mogłyby zyskać dużo dzięki temu, ale cóż… Łyżwiarstwo to bardziej sport niszowy, jednak teraz tendencja jest wzrostowa i mam nadzieję, że stanie się kiedyś dyscypliną bardzo popularną w Polsce. A ta krzywa wznosząca także powinna przyciągnąć sponsorów. Mnie nie udało się zdobyć medalu, ale każdy jeden, jak ten Władka - któremu raz jeszcze gratuluję, jest bardzo dużym plusem dla nas wszystkich.

W wiosce olimpijskiej w Mediolanie rozmawiał Artur Gac

