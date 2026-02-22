Polska olimpijka przyznała, że jest z inną kobietą. "Połączyła nas miłość"

- To nie jest żaden coming out. Jestem normalnym człowiekiem - powiedziała Linda Weiszewski, polska bobsleistka, w rozmowie z Interia Sport. Przeszła ona do historii polskiego sportu, bowiem została pierwszą bobsleistką z naszego kraju, która wystąpią w zimowych igrzyskach olimpijskich. Jej zmagania w Cortinie d'Ampezzo śledziła na miejscu Amerykanka Isabelle McKellar, z którą Polka jest w związku od wielu miesięcy.

Uśmiechnięta kobieta w czerwonej kurtce i czapce z logo igrzysk olimpijskich trzyma identyfikator na tle punktu akredytacyjnego, przy którym pracują inni wolontariusze i sportowcy.
Linda WeiszewskiPierre Teyssot/ShutterstockEast News
Linda Weiszewski została pierwszą Polką, która wystąpiła w rywalizacji kobiecych bobslei w zimowych igrzyskach olimpijskich. W Cortinie d'Ampezzo zajęła ona 17. miejsce w monobobach. Z kolei razem z Klaudią Adamek zajęła 18. lokatę w dwójkach.

Starty Weiszewski we Włoszech śledziła jej partnerka - Isabelle McKellar. Kobieta zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia z toru i wspólne fotografie z bobsleistką. W tym romantyczny pocałunek.

"POV: Twoja dziewczyna jest olimpijką i możesz oglądać, jak spełnia swoje marzenia" - ten podpis dołączony do wpisu nie pozostawił wątpliwości co do charakteru ich relacji.

Linda Weiszewski: znamy się od prawie roku, połączyła nas miłość

Interia Sport zapytała zatem Weiszewski o to.

- Znamy się od prawie roku. Isabelle jest dla mnie dużym wsparciem. Jej obecność mnie uspokaja. Bardzo się cieszę, że mam taką osobę, która mnie wspiera w życiu, a ludzie niech sobie piszą, co chcą. Jestem człowiekiem, jak każdy inny, a połączyła nas miłość. Nie wiem, co powiedzieć - mówiła Weiszewski.

Żyjemy w takich czasach, w których takie związki powinny być czymś normalnym, a nie obrzucane - za przeproszeniem - gównem. To nie działa na mnie, kiedy ludzie piszą na mój temat pierdoły
dodała.

Ostatnia na mecie Polka dostała takie brawa jak medalistki. Trener bił pokłony przed inną

    Ze względu na orientację seksualną fala hejtu spadła na Polkę

    Nasza bobsleistka przyznała, że w związku ze swoją orientacją seksualną spotkała się z falą hejtu.

    - Ten płynie takim strumieniem w moich social mediach, że to się w głowie nie mieści. Śmieję się tylko z tego, bo wiem, że piszą to ludzie, którzy nic w życiu nie osiągnęli. Najważniejsze, że jestem w życiu szczęśliwa - przyznała.

    Weiszewski, jak tylko może, to widuje się ze swoją partnerką. Zimą to jest niestety bardzo trudne ze względu na napięty program startów w Pucharze Świata.

    Niebawem jadę do niej do Stanów Zjednoczonych na trzy miesiące. Chciałabym tam popracować, żeby zarobić sobie na życie
    zakończyła Weiszewski, która nie wie, co wydarzy się w jej sportowej przyszłości.

    Z Cortiny d'Ampezzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Linda Weiszewski (z przodu) i Klaudia Adamek
    Zapisała się w historii i zalała się łzami. Polki wściekłe i zdezorientowane

    Dwie młode kobiety w sportowych strojach zimowych, jedna w jasnej bluzie i spodniach, druga w czerwonej kurtce i czapce z emblematem olimpijskim oraz napisem Polska, stoją z plecakami na tle niebieskiej, olimpijskiej scenerii.
    Linda Weiszewski (po prawej) i Klaudia AdamekPierre Teyssot/ShutterstockEast News
    Zawodnik w stroju ochronnym przygotowuje się do startu przy bobsleju na tle baneru Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina 2026, obok instruktor w czerwonej kurtce. W tle widać sprzęt sportowy i elementy zaplecza technicznego.
    Linda WeiszewskiSzymon Sikora/PKOlmateriały prasowe
    Zawodnik ubrany w czerwono-biały kombinezon z polskimi emblematami, siedzący w bobsleju i trzymający kierownicę, z kaskiem chroniącym głowę, przygotowujący się do sportowego zjazdu.
    Linda WeiszewskiAndrea Solero/EPAPAP
    Dwie zawodniczki polskiej drużyny w strojach sportowych i kaskach cieszą się i gratulują sobie po zakończeniu wyścigu, w tle widoczni inni uczestnicy imprezy sportowej.
    Linda Weiszewski i Klaudia AdamekIMAGO/Eibner-Pressefoto/MemmlerEast News
