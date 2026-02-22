Polska olimpijka przyznała, że jest z inną kobietą. "Połączyła nas miłość"

Linda Weiszewski została pierwszą Polką, która wystąpiła w rywalizacji kobiecych bobslei w zimowych igrzyskach olimpijskich. W Cortinie d'Ampezzo zajęła ona 17. miejsce w monobobach. Z kolei razem z Klaudią Adamek zajęła 18. lokatę w dwójkach.

Starty Weiszewski we Włoszech śledziła jej partnerka - Isabelle McKellar. Kobieta zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia z toru i wspólne fotografie z bobsleistką. W tym romantyczny pocałunek.

"POV: Twoja dziewczyna jest olimpijką i możesz oglądać, jak spełnia swoje marzenia" - ten podpis dołączony do wpisu nie pozostawił wątpliwości co do charakteru ich relacji.

Linda Weiszewski: znamy się od prawie roku, połączyła nas miłość

Interia Sport zapytała zatem Weiszewski o to.

- Znamy się od prawie roku. Isabelle jest dla mnie dużym wsparciem. Jej obecność mnie uspokaja. Bardzo się cieszę, że mam taką osobę, która mnie wspiera w życiu, a ludzie niech sobie piszą, co chcą. Jestem człowiekiem, jak każdy inny, a połączyła nas miłość. Nie wiem, co powiedzieć - mówiła Weiszewski.

Żyjemy w takich czasach, w których takie związki powinny być czymś normalnym, a nie obrzucane - za przeproszeniem - gównem. To nie działa na mnie, kiedy ludzie piszą na mój temat pierdoły

Ze względu na orientację seksualną fala hejtu spadła na Polkę

Nasza bobsleistka przyznała, że w związku ze swoją orientacją seksualną spotkała się z falą hejtu.

- Ten płynie takim strumieniem w moich social mediach, że to się w głowie nie mieści. Śmieję się tylko z tego, bo wiem, że piszą to ludzie, którzy nic w życiu nie osiągnęli. Najważniejsze, że jestem w życiu szczęśliwa - przyznała.

Weiszewski, jak tylko może, to widuje się ze swoją partnerką. Zimą to jest niestety bardzo trudne ze względu na napięty program startów w Pucharze Świata.

Niebawem jadę do niej do Stanów Zjednoczonych na trzy miesiące. Chciałabym tam popracować, żeby zarobić sobie na życie

Z Cortiny d'Ampezzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

