Polska gwiazda się rozpłakała. To koniec. Gigantyczne emocje na igrzyskach

- Wczoraj na treningu uświadomiłam sobie, że to będzie moje ostatnie 1500 metrów w życiu - mówiła Natalia Czerwonka. Nic dziwnego, że tak szczególnie podchodziła do tego występu, wszak to jej koronny dystans. - Dlatego się rozpłakałam - wyjawiła.

Natalia Czerwonka i wielkie emocje przed startem

W takiej sytuacji nie było łatwo podołać dzisiejszemu wyzwaniu, ale - jak na rutynowaną sportsmenkę przystało - emocje opanowała po mistrzowsku. - Z tego startu jestem bardzo zadowolona, cieszy mnie także 15. miejsce (uzyskała czas 1.56,96). Wiem, że maksymalnie w zasięgu było 12. miejsce - dzieliła się wrażeniami. Polka na taflę lodu wyjechała w siódmej parze, zajmując po swoim przejeździe tymczasowo trzecie miejsce.

Ostatni akord utytułowana sportsmenka, poza srebrem z Soczi także trzykrotna medalistka mistrzostw świata, postawi w sobotę w biegu masowym (początek o godz. 15). Weźmie w nim udział razem z medalistą z tych igrzysk, naturalizowanym Polakiem Władimirem Semirunnijem.

- Zupełnie nie wiem, czego się spodziewać. Nie jeżdżę tego, ale będziemy mieli wymyśloną taktykę i liczę na fajne pożegnanie z igrzyskami - mówi z nadzieją Czerwonka.

Przypomnijmy, że Czerwonka już wcześniej wiedziała, iż będzie ją czekał start w biegu masowym, jednak chodziło jeszcze o oficjalne potwierdzenie. Kwalifikację wywalczyła Natalia Jabrzyk, ale przepis stanowi, że w mass startach mogą rywalizować również zawodnicy, którzy posiadają kwalifikacje olimpijskie na innych dystansach. Innymi słowy, kwalifikacja jest na kraj, a nie indywidualna. Identyczna sytuacja dotyczy Semirunnija, bowiem u mężczyzn po "bilet" sięgnął Marcin Bachanek.

Złoto na 1500 m wywalczyła Holenderka Antoinette Rijpma-de Jong. Drugie miejsce zajęła Norweżka Ragne Wiklund, a na brąz zapracowała Kanadyjka Valerie Maltais.

Z Mediolanu - Artur Gac

Natalia Czerwonka Dyck Darryl/CP/ABACA Newspix.pl

Natalia Czerwonka Grzegorz Momot PAP

Natalia Czerwonka Grzegorz Momot PAP

Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkim Polsat Sport