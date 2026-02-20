Polska gwiazda się rozpłakała. To koniec. Gigantyczne emocje na igrzyskach

Artur Gac

Artur Gac

15. miejscem w biegu na 1500 metrów Natalia Czerwonka zakończyła bogatą historię indywidualnych olimpijskich startów w karierze. 37-latka jeszcze jutro postawi ostatni krok, w biegu masowym, ale piątek jest absolutnie szczególny w jej długim sportowym rozdziale. Najpiękniej przyozdobionym w Soczi w postaci srebrnego medalu olimpijskiego. - Wczoraj na treningu się rozpłakałam - przyznała chorąża reprezentacji Polski.

Łyżwiarz szybki w czerwono-białym stroju z napisem 'POL' na udzie, w pozie dynamicznej na tle niebieskiego lodowiska.
Natalia CzerwonkaGrzegorz MomotPAP
- Wczoraj na treningu uświadomiłam sobie, że to będzie moje ostatnie 1500 metrów w życiu - mówiła Natalia Czerwonka. Nic dziwnego, że tak szczególnie podchodziła do tego występu, wszak to jej koronny dystans. - Dlatego się rozpłakałam - wyjawiła.

Natalia Czerwonka i wielkie emocje przed startem

W takiej sytuacji nie było łatwo podołać dzisiejszemu wyzwaniu, ale - jak na rutynowaną sportsmenkę przystało - emocje opanowała po mistrzowsku. - Z tego startu jestem bardzo zadowolona, cieszy mnie także 15. miejsce (uzyskała czas 1.56,96). Wiem, że maksymalnie w zasięgu było 12. miejsce - dzieliła się wrażeniami. Polka na taflę lodu wyjechała w siódmej parze, zajmując po swoim przejeździe tymczasowo trzecie miejsce.

Ostatni akord utytułowana sportsmenka, poza srebrem z Soczi także trzykrotna medalistka mistrzostw świata, postawi w sobotę w biegu masowym (początek o godz. 15). Weźmie w nim udział razem z medalistą z tych igrzysk, naturalizowanym Polakiem Władimirem Semirunnijem.

- Zupełnie nie wiem, czego się spodziewać. Nie jeżdżę tego, ale będziemy mieli wymyśloną taktykę i liczę na fajne pożegnanie z igrzyskami - mówi z nadzieją Czerwonka. 

Przypomnijmy, że Czerwonka już wcześniej wiedziała, iż będzie ją czekał start w biegu masowym, jednak chodziło jeszcze o oficjalne potwierdzenie. Kwalifikację wywalczyła Natalia Jabrzyk, ale przepis stanowi, że w mass startach mogą rywalizować również zawodnicy, którzy posiadają kwalifikacje olimpijskie na innych dystansach. Innymi słowy, kwalifikacja jest na kraj, a nie indywidualna. Identyczna sytuacja dotyczy Semirunnija, bowiem u mężczyzn po "bilet" sięgnął Marcin Bachanek.

Artur Gac
Artur Gac

Złoto na 1500 m wywalczyła Holenderka Antoinette Rijpma-de Jong. Drugie miejsce zajęła Norweżka Ragne Wiklund, a na brąz zapracowała Kanadyjka Valerie Maltais.

Z Mediolanu - Artur Gac

Łyżwiarka szybka w biało-czerwonym stroju z orłem na piersi, w sportowych okularach, podczas dynamicznego ruchu, z kolorowymi paznokciami podkreślającymi olimpijskiego ducha.
Natalia CzerwonkaDyck Darryl/CP/ABACANewspix.pl
Zawodnik w stroju reprezentacji Polski do łyżwiarstwa szybkiego wykonuje gest ręką, znajdując się na lodowisku podczas zawodów sportowych.
Natalia CzerwonkaGrzegorz MomotPAP
Zawodniczka ubrana w czerwono-biały strój sportowy pochylona do przodu, najprawdopodobniej po wysiłku fizycznym podczas zawodów na lodowisku.
Natalia CzerwonkaGrzegorz MomotPAP
Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkimPolsat Sport
