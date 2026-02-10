Sztafeta w składzie: Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Michał Niewiński i Felix Pigeon zajęła trzecie miejsce w swojej serii. Rezultat 2.40,955 zatopił szanse "biało-czerwonych". To spore rozczarowanie, że nasz zespół niczego nie wskórał.

Natalia Maliszewska: Zrobiłam, co mogłam, a to nie dało efektu

- Inne drużyny były po prostu bardzo szybkie w tym momencie. I ciężko było się złapać, mimo że robiłam to wszystko, co mogłam, to nie dało nic - mówiła bardzo przygnębiona Maliszewska, dla której to występ na trzecich z rzędu igrzyskach. Po dramatach, które ją spotkały, na odwrócenie karty liczyła i liczy w Mediolanie.

Niestety miks to już historia. Jednak, co gorsza, także bieg na 500 m nie sprawił, by Maliszewska miała spore powody do zadowolenia. Owszem, awansowała do czwartkowego ćwierćfinału, ale drugie miejsce z czasem 43,313 to nie było to, na co liczyła polska gwiazda tego sportu.

- Nie było zadowalająco. Też przez to, że nie mogłam się rozpędzić tak, jak sobie wyobrażałam, że mogę to zrobić. Myślałam, że złapię się za dziewczynami, które rozpędzają się przede mną, ale wyszło inaczej. Jedynym plusem z tego wszystkiego jest przejście do następnej rundy - przyznała.

Zapytana przez wysłannika Interii, na karb czego zrzuca to, że nie była w stanie być lepsza na tle rywalem, czy to kwestia na przykład dyspozycji dnia, odparła:

- Nie wiem. Z jednej strony wydaje się, że po prostu nie trafiłam z dniem. A z drugiej strony wydaje się, że nie trafiłam z dyspozycją. Zrobiłam wszystko, co mogłam, a to nie dało mi takiego efektu, jak się spodziewałam.

- Jest ciepło, lód jest miękki, stoi woda - zaczęła charakteryzować nawierzchnię w hali Milano Ice Skating Arena, ale od razu dodała: - Jednak jak się jedzie, to chyba nie przeszkadza.

Wobec powyższego, jakie są jej oczekiwania pod kątem ćwierćfinału?

- Po prostu spróbować wszystko, co mogę, najlepiej jak umiem. I zobaczyć, co mi to da. Może czwartek będzie dniem, w którym będzie mi się jechało trochę lepiej. Zobaczymy.

Z Mediolanu - Artur Gac

