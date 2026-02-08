Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska gwiazda nie gryzie się w język. Przegrała medal i wypaliła wprost

Artur Gac

- Smutek czy rozczarowanie? Złość. Głównie złość. Jest mi po prostu smutno, bo uważam, że było mnie stać na więcej - mówi Aleksandra Król-Walas, która na ćwierćfinale zakończyła swojego na trasie snowboardowego slalomu giganta równoległego zimowych igrzysk w Livigno. Dla naszej reprezentantki to była już czwarta olimpiada, którą kończy z niedosytem.

Narciarka w stroju sportowym i kasku z goglami udziela wywiadu po zawodach. Osoba z mikrofonem ubrana w białą czapkę i kurtkę przysłania częściowo sportowca. W tle niebieskie ogrodzenia i śnieżna sceneria.
Aleksandra Król-Walas w rozmowie z mediami na igrzyskach olimpijskichArtur GacPUSTE
W kwalifikacjach Aleksandra Król-Walas z piątym wynikiem awansowała do pucharowej rozgrywki. Nasza dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw świata z 2023 i 2025 roku uzyskała wynik 1.33,18.

Król-Walas dokładnie opowiedziała o błędzie. To pogrzebało jej szanse

Następnie w 1/8 finału Polka wyprzedziła Kanadyjkę Aurelie Moisan o 0,36 s. Rozczarowanie przyszło, gdy rozstrzygała się walka o strefę medalową, a do postawienia został ostatni krok. Polka przegrała z reprezentantką gospodarzy Lucią Dalmasso o 0,26 s. Tą samą, która później wystąpiła w małym finale i wywalczyła brązowy medal.

- Niestety taki jest ten sport, że ktoś musi wygrać, a ktoś przegrać. Szkoda, bo prowadziłam cały czas ten przejazd, ale jeden błąd przed samą metą zdecydował, że to nie ja zdobyłam medal, tylko Włoszka - kręciła głową 35-latka. Na czym konkretnie polegał błąd, popełniony przez polską kandydatkę do miejsca na podium?

- Poczułam jej oddech na plecach, że zbliża się do mnie. A wiedziałam, że trasa czerwona na dole jest troszkę szybsza, więc chciałam pojechać jak najbliżej tyczki. A tam był już stożek śnieżny, w który uderzyłam i się wyprostowałam, a to było na płaskim. Jak wiemy, są opory powietrza i przed metą wytraciłam prędkość. Wjeżdżając na metę już wiedziałam, że nic z tego nie będzie - gorzko stwierdziła.

Jest też coś takiego w sporcie, co nieraz decyduje zwłaszcza na najwyższym poziomie, jak dyspozycja dnia. Interia zapytała Król-Walas, czy dzisiaj czuła dobrą energię

- Pewnie przez kilka dni będę zła, ale muszę sobie po prostu odpocząć, bo jeszcze pozostały Puchary Świata, które trzeba dokończyć. Jednak już jutro wyjeżdżam z igrzysk - obwieściła nasza snowboardzistka. A od razu na duchu podniosły ją słowa jej najbliższych, czyli rodziny. - Przyszli tutaj i mi kibicowali. A teraz powiedzieli, że nic się nie stało, dla nich i tak jestem wielka. Fajnie jest mieć takie wsparcie - w końcu się uśmiechnęła.

    Dotąd najlepszym polskim wynikiem w ZIO w snowboardzie może pochwalić się Jagna Marczułajtis-Walczak (4. miejsce w Salt Lake City 2002).

    Więcej wkrótce...

    Zawodniczka na snowboardzie podczas wyścigu olimpijskiego, ubrana w biało-czerwony strój z numerem 27 i polską flagą. Przejeżdża dynamicznie obok różowego pachołka z logo igrzysk olimpijskich.
    Aleksandra Król-WalasGrzegorz MomotPAP
    Zawodniczka w białym kasku i czerwonym stroju z numerem 27 wykonuje dynamiczny skręt podczas olimpijskiego wyścigu narciarskiego, mijając różową flagę z symbolem igrzysk olimpijskich na ośnieżonym stoku.
    Aleksandra Król-WalasGrzegorz MomotPAP
    Narciarz snowboardowy w kasku i stroju reprezentacji Polski dynamicznie pokonuje slalom, przejeżdżając pomiędzy kolorowymi tyczkami na ośnieżonym stoku. W tle widoczne niebieskie ogrodzenie ochronne.
    Aleksandra Król-WalasGrzegorz MomotPAP
    Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

