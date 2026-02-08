Polska gwiazda nie gryzie się w język. Przegrała medal i wypaliła wprost

W kwalifikacjach Aleksandra Król-Walas z piątym wynikiem awansowała do pucharowej rozgrywki. Nasza dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw świata z 2023 i 2025 roku uzyskała wynik 1.33,18.

Król-Walas dokładnie opowiedziała o błędzie. To pogrzebało jej szanse

Następnie w 1/8 finału Polka wyprzedziła Kanadyjkę Aurelie Moisan o 0,36 s. Rozczarowanie przyszło, gdy rozstrzygała się walka o strefę medalową, a do postawienia został ostatni krok. Polka przegrała z reprezentantką gospodarzy Lucią Dalmasso o 0,26 s. Tą samą, która później wystąpiła w małym finale i wywalczyła brązowy medal.

- Niestety taki jest ten sport, że ktoś musi wygrać, a ktoś przegrać. Szkoda, bo prowadziłam cały czas ten przejazd, ale jeden błąd przed samą metą zdecydował, że to nie ja zdobyłam medal, tylko Włoszka - kręciła głową 35-latka. Na czym konkretnie polegał błąd, popełniony przez polską kandydatkę do miejsca na podium?

- Poczułam jej oddech na plecach, że zbliża się do mnie. A wiedziałam, że trasa czerwona na dole jest troszkę szybsza, więc chciałam pojechać jak najbliżej tyczki. A tam był już stożek śnieżny, w który uderzyłam i się wyprostowałam, a to było na płaskim. Jak wiemy, są opory powietrza i przed metą wytraciłam prędkość. Wjeżdżając na metę już wiedziałam, że nic z tego nie będzie - gorzko stwierdziła.

Jest też coś takiego w sporcie, co nieraz decyduje zwłaszcza na najwyższym poziomie, jak dyspozycja dnia. Interia zapytała Król-Walas, czy dzisiaj czuła dobrą energię

- Pewnie przez kilka dni będę zła, ale muszę sobie po prostu odpocząć, bo jeszcze pozostały Puchary Świata, które trzeba dokończyć. Jednak już jutro wyjeżdżam z igrzysk - obwieściła nasza snowboardzistka. A od razu na duchu podniosły ją słowa jej najbliższych, czyli rodziny. - Przyszli tutaj i mi kibicowali. A teraz powiedzieli, że nic się nie stało, dla nich i tak jestem wielka. Fajnie jest mieć takie wsparcie - w końcu się uśmiechnęła.

Dotąd najlepszym polskim wynikiem w ZIO w snowboardzie może pochwalić się Jagna Marczułajtis-Walczak (4. miejsce w Salt Lake City 2002).

Aleksandra Król-Walas Grzegorz Momot PAP

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP