Za nami zawody w dwójkach saneczkowych podczas zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Udział w nich wzięły Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska. Polki zachwyciły świat, a po wszystkim stanęły przed kamerami TVP Sport. Z ich ust padły niecenzuralne słowa.

Zjazd saneczkarek w strojach reprezentacji Polski, jedna z zawodniczek siedzi na sankach zakrywając twarz dłońmi, w prawym górnym rogu umieszczona jest mała ramka ze zdjęciem dwóch sportsmenek w strojach olimpijskich, obie uśmiechnięte.
Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz zachwyciły światPAP/EPA/JURE MAKOVEC / screen TVP SportPAP
Kolejny dzień zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie dobiega końca. Wiele emocji przysporzyły nam zawody w dwójkach saneczkowych. Na torze najlepsze okazały się reprezentantki gospodarzy, które w obu ślizgach były najszybsze. Srebrne medale wywalczyły Niemki, a brązowe Austriaczki.

Polki zachwyciły świat. Zeszły z toru i padły takie słowa

Polscy kibice oglądać mogli Nikolę Domowicz i Dominikę Piwkowską. Nasze reprezentantki po pierwszym ślizgu były na ósmej pozycji, ale po drugim awansowały na świetne szóste miejsce. Takiego wyniku nie spodziewały się same zainteresowane.

    Nic dziwnego, że po finałowym ślizgu pojawiły się łzy szczęścia. Zresztą Polki rozemocjonowane były przez wiele minut. Także podczas wywiadu przed kamerami TVP Sport.

    Te emocje buzują cały czas i ciężko się wypowiedzieć. Jesteśmy na maksa szczęśliwe. To ponad nasze oczekiwania. Najwyżej celowałyśmy w siódemkę, a ta szóstka to spełnienie marzeń
    powiedziała Piwkowska.

    Domowicz podkreślała z kolei, że "drugi ślizg był perfekcyjny". Potem została zapytana o to, jak do tego doszło, że udało im się ukończyć zawody na tak wysokim miejscu skoro jeżdżą na sankach, które mają 9 lat.

    Nie wiem. Jesteśmy po prostu zaje***** 
    wypaliła z rozbrajającą szczerością.

    "To się wypika" - podsumował dziennikarz z uśmiechem na twarzy. Obie nasze zawodniczki podziękowały kibicom za wsparcie, które będzie jeszcze potrzebne w zmaganiach sztafetowych. Te zaplanowano na czwartkowe popołudnie.

    Sportowiec w czerwonym kombinezonie z napisem POLSKA siedzi na sankach na lodowym torze, zakrywa twarz dłońmi w geście rozczarowania lub smutku, wokół toru widoczna jest infrastruktura sportowa.
    Polskie saneczkarki zajęły szóste miejsce na ZIO 2026Jure MAKOVECPAP
    Dwóch sportowców w czerwono-białych kombinezonach i kaskach podczas wyścigu w saneczkarstwie drużynowym na torze lodowym z widocznymi oznaczeniami olimpijskimi.
    Saneczkarstwo. Szóste miejsce Polek w dwójceJure MAKOVECPAP
