Kolejny dzień zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie dobiega końca. Wiele emocji przysporzyły nam zawody w dwójkach saneczkowych. Na torze najlepsze okazały się reprezentantki gospodarzy, które w obu ślizgach były najszybsze. Srebrne medale wywalczyły Niemki, a brązowe Austriaczki.

Polki zachwyciły świat. Zeszły z toru i padły takie słowa

Polscy kibice oglądać mogli Nikolę Domowicz i Dominikę Piwkowską. Nasze reprezentantki po pierwszym ślizgu były na ósmej pozycji, ale po drugim awansowały na świetne szóste miejsce. Takiego wyniku nie spodziewały się same zainteresowane.

Nic dziwnego, że po finałowym ślizgu pojawiły się łzy szczęścia. Zresztą Polki rozemocjonowane były przez wiele minut. Także podczas wywiadu przed kamerami TVP Sport.

Te emocje buzują cały czas i ciężko się wypowiedzieć. Jesteśmy na maksa szczęśliwe. To ponad nasze oczekiwania. Najwyżej celowałyśmy w siódemkę, a ta szóstka to spełnienie marzeń

Domowicz podkreślała z kolei, że "drugi ślizg był perfekcyjny". Potem została zapytana o to, jak do tego doszło, że udało im się ukończyć zawody na tak wysokim miejscu skoro jeżdżą na sankach, które mają 9 lat.

Nie wiem. Jesteśmy po prostu zaje*****

"To się wypika" - podsumował dziennikarz z uśmiechem na twarzy. Obie nasze zawodniczki podziękowały kibicom za wsparcie, które będzie jeszcze potrzebne w zmaganiach sztafetowych. Te zaplanowano na czwartkowe popołudnie.

Polskie saneczkarki zajęły szóste miejsce na ZIO 2026 Jure MAKOVEC PAP

