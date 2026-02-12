Polska nie jest saneczkarską potęgą. Mimo to na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech mogliśmy obserwować Klaudię Domradzką (23. miejsce), Mateusza Sochowicza (21. miejsce), Wojciecha Chmielewskiego i Michała Gancarczyka (13. miejsce), Nikolę Domowicz i Dominikę Piwkowską.

Najlepiej na olimpijskim torze zaprezentowała się kobieca dwójka Domowicz - Piwkowska, która zajęła szóste miejsce. - Jesteśmy na maksa szczęśliwe. To ponad nasze oczekiwania. Najwyżej celowałyśmy w siódemkę, a ta szóstka to spełnienie marzeń - mówiła Piwkowska na antenie TVP Sport.

Wielki sukces Polek, ale co się stało w sztafecie. Jeden błąd zdecydował

24 godziny po sukcesie kobiecej dwójki rozegrano ostatnią olimpijską konkurencję, którą była sztafeta mieszana. Po przejeździe Domradzkiej oraz dwójki Chmielewski - Gancarczyk nasza sztafeta wyprzedzała Chińczyków i Rumunów, co dawałoby jej 7. miejsce. Niestety Mateusz Sochowicz popełnił spory błąd tuż po starcie, co skutkowało tym, że on sam, a później Domowicz z Piwkowską nie byli w stanie obronić strat. Tym samym Polacy ukończyli zawody na 8. miejscu, pokonując jedynie sztafetę z Rumunii.

Perfekcyjny występ Niemców

Walkę o medale rozstrzygnęły między sobą światowe potęgi. Jako ostatni na torze pojawili się Niemcy, którzy dominują na włoskich igrzyskach. Oni wiedzieli, że muszą pojechać wręcz perfekcyjnie, aby wywalczyć złoto. Chwilę wcześniej reprezentanci Austrii pobili rekord toru (3:42.214). Reprezentanci naszych zachodnich sąsiadów stanęli na wysokości zadania. Każdy ślizg Niemców był najszybszy, co się złożyło na czas 3:41.672. Brązowe medale wywalczyli gospodarze - Włosi.

Mateusz Sochowicz popełnił błąd w sztafecie FRANCK FIFE AFP

